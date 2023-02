Chuyến đi phượt dài hơn 2000km, gia đình nhỏ mãn nhãn khi ngắm núi non hùng vĩ Đông-Tây Bắc bộ

Mê "xê dịch" nên mới đây gia đình anh Phan Hồng Sơn (Hà Nội) đã thực hiện một chuyến đi đầy táo bạo. Đó là đi phượt tự túc bằng ô tô gia đình qua tất cả các tỉnh Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Chuyến du xuân đầu năm này kéo dài 8 ngày 7 đêm. Mỗi đêm gia đình anh ngủ tại một tỉnh. Chặng đường gia đình anh đã đi qua dài hơn 2000km.

Anh Sơn chia sẻ: "Cung phượt Tây Bắc Bộ - Đông Bắc Bộ đã được lên ý tưởng từ rất lâu nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Và đợt Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, gia đình mình vừa thực hiện cung phượt này. Cả nhà bắt đầu từ Ba Vì – Hà Nội 2, đi 1 vòng cung Tà Xùa – Sơn La -> TP Điện Biên -> Sìn Hồ - Lai Châu -> TP Hà Giang –> Đèo Mẻ Pia Bảo Lạc, Đỉnh Phia Oắc Nguyên Bình Cao Bằng -> Cột mộc 1116 - cửa khẩu Hữu Nghị, Đỉnh Mẫu Sơn – Lạng Sơn -> TP Móng Cái, Vân Đồn, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí, TP Hải Dương và kết thúc ở Hà Nội 1. Chuyến đi thành công tốt đẹp và thực sự có ý nghĩa với gia đình mình".

Kinh nghiệm đi phượt cung đường Đông-Tây Bắc bộ của gia đình nhỏ

1. Hành trình di chuyển

Cung đường phượt Đông-Tây Bắc bộ, đường đi chủ yếu là đồi núi. Nếu muốn tự túc phương tiện di chuyển, mọi người cần kiểm tra xe thật kỹ rồi mới xuất phát.

Anh Sơn kể: "Đường đi thế nào mọi người có thể tìm trên Google. Không khó đi lắm đâu nhưng chủ yếu là đồi núi, quanh co nhiều dốc, từ độ cao 7m đến đỉnh Phia Oắc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với độ cao 1931m. Đường dốc từ 8% đến lớn nhất là 18%. Chúng mình đã chinh phục các đèo như Cón, đỉnh Tà Xùa, đèo Pha Đin, đỉnh Sìn Hồ, Đỉnh núi Cấm, đèo Ô Quy Hồ, Đỉnh Núi Mẫu Sơn và đặc biệt nhất là Đèo Mẻ Pia – Đèo Khau Cốc Chà 18 tầng uốn lượn đến chóng mặt, tiếp là săn băng đỉnh núi Phia Oắc với dốc 18%.

Các khúc cua đã được xẻ núi đi tắt để đỡ gắt hơn. Có đoạn thì có đủ hộ lan, có đoạn thì không có đường hẹp, 1 bên là vực. Vậy nên vẫn cần phải tài cứng mới đi được, đảm bảo an toàn. Sơ xẩy, mất tập trung là lao xuống vực như chơi. Vợ mình cũng có bằng nhưng không dám để cho lái. Lưu ý đi đường thì để ý chó hay chạy qua đường thậm chí là nằm bên đường để ngủ".

Cung đường di chuyển không quá khó đi nhưng vẫn cần một tay lái cứng.

2. Nghiên cứu thời tiết

Vì đi phượt dài ngày nên thời tiết trong những ngày đi du lịch rất quan trọng. Đặc biệt là du lịch đồi núi. Chuyến đi du xuân của gia đình anh Sơn cũng gặp không ít khó khăn khi nền nhiệt độ luôn ở mức rất thấp, từ -1 độ C đến 20 độ C. May mắn là trời không mưa. Vì thế trước khi du lịch mọi người cần nghiên cứu kỹ thời tiết để chuẩn bị đồ cho phù hợp.

3. Chuẩn bị hành lý thế nào?

Vì đi du lịch trong điều kiện thời tiết sẽ lạnh nên gia đình anh Sơn mang theo rất nhiều quần áo ấm. Đặc biệt khi du lịch với trẻ nhỏ, bố mẹ cần quan tâm đến sức khỏe của con trước khi đi. Mọi người có thể mang phòng một số loại thuốc, ví dụ như hạ sốt, đau bụng… miếng dán giữ nhiệt...

"Check in" ở Quảng Ninh, cả nhà có cơ hội đi chợ hản sản và choáng ngợp khi nơi đây rất đa dạng các loại hải sản.

4. Ăn uống ra sao khi vượt Đông-Tây Bắc bộ?

Đặc trưng của Miền Bắc là vào dịp Tết dịch vụ sẽ kém, nên phải mua mì ly và xúc xích ăn kèm. Còn nếu ai cẩn thận thì mang nồi, bát đũa, bếp ga du lịch đi thì vẫn có thể nhờ chỗ nấu ăn được. Sau một vài ngày nghỉ Tết các cửa hàng đã mở cửa. Gia đình anh Sơn đã được thưởng thức nhiều món ăn ngon tại điểm mình đến. Ví dụ như lẩu cá tầm, cá hồi Sa Pa, bánh cuốn Hà Giang, hải sản Quảng Ninh…

5. Về chỗ nghỉ ngơi trong 8 ngày 7 đêm đi phượt Đông-Tây Bắc bộ

"Từ homestay, nhà nghỉ đến khách sạn 4 sao, mình không đặt trước chỉ khi đi gần đến nơi mới tìm để đặt. Chỉ cần Google Map, xem thông tin và alo để đặt"- anh Sơn cho hay.

6. Cảm nhận về cung đường đã đi qua

Ông bố trẻ tự hào: "Quá đẹp. Có đi mới biết được sự hùng vĩ non sông của Việt Nam. Với biển mây ở Tà Xùa, mỏm đá Cá heo, hồ thủy điện Suối Sập, Pha Đin Pass, Cầu Tạ Khoa, Động Pu Sam Cap ở Xã Nậm Loỏng – Lai Châu, Đèo Ô Quy Hồ, Đỉnh Fansipan, Đèo Mẻ Pia, băng ở đỉnh Phia Oắc, Biển trà Cỏ, Đường Cao Tốc Vân Đồn – Móng Cái. Ngoài ra còn có 1 số ảnh mình chụp từ Flycam Mavic mini 3 với khung hình dọc sẽ có góc nhìn đẹp hơn. Vì dịp tết nên đi đến đâu cũng có cờ hoa, đèn trang trí như chào đón mình.

Cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, Mã Phí Lèng, Thác Bản Giốc, Hang Pác Bó mình đã đi cách đây 3 năm trước nên đợt tết này mình bỏ qua. Và thời gian không có nhiều nên đi nhanh còn về đi làm. Thực sự thú vị với cung phượt này, đi đúng lộ trình đã định và trở về nhà an toàn".

7. Con nhỏ được gì sau chuyến đi

"Các con được tận mắt ngắm núi non hùng vĩ của Việt Nam. Không những thế các bé còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản địa phương, khám phá văn hóa của nhiều dân tộc vùng núi phía Bắc. Sau chuyến đi này, mình cảm nhận con trưởng thành hơn, tự lập hơn. Cũng có những điểm đến, các con lười đi bộ. Mình đã rèn luyện chúng bằng cách "nhử" bằng kem. nếu đi hết quãng đường này các con sẽ được ăn kem thỏa thích. Thế là hai cháu lại đi phăm phăm. Đặc biệt nhất là qua chuyến đi này gia đình mình thêm hòa thuận yêu thương nhau hơn" - ông bố trẻ bộc bạch.