Một buổi đưa cháu trai 2 tuổi đi mua sắm tưởng chừng rất bình thường lại trở thành trải nghiệm khó quên đối với một bà ngoại ở Mỹ. Chỉ đến khi xem lại ảnh đã chụp, bà mới phát hiện một chi tiết bất thường trong hình phản chiếu qua gương, khiến bản thân không khỏi "nổi da gà".

Việc ghi lại những khoảnh khắc đời thường của trẻ nhỏ luôn mang đến nhiều cảm xúc. Từ những lần dạo công viên, khám phá siêu thị cho đến những biểu cảm ngộ nghĩnh, mỗi bức ảnh đều là một kỷ niệm đáng trân trọng. Thế nhưng, không phải lúc nào những bức hình ấy cũng phản ánh đúng những gì mắt người nhìn thấy.

Chụp cháu trai trước gương, bà ngoại giật mình vì chi tiết kỳ lạ trong ảnh phản chiếu.

Mới đây, trên diễn đàn Reddit, một bà ngoại đã chia sẻ câu chuyện thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Trong bức ảnh được chụp tại một siêu thị, cậu cháu trai 2 tuổi đang ngồi trên xe đẩy, cầm cốc nước và vui vẻ nghịch ngợm. Tuy nhiên, điều khiến bà kinh ngạc là hình ảnh phản chiếu của cậu bé trong tấm gương phía sau lại không hề khớp với tư thế và vị trí chiếc cốc ngoài thực tế.

Theo lời kể, hôm đó bà đã chụp tổng cộng ba bức ảnh. Hai tấm được ghi ở chế độ Live Photo, liên tục lưu lại nhiều khung hình khi cậu bé vừa lắc cốc vừa bi bô nói chuyện. Chỉ đến khi xem bức ảnh chụp thông thường, bà mới phát hiện sự khác biệt kỳ lạ: hình ảnh trong gương dường như đang ghi lại một khoảnh khắc hoàn toàn khác.

Thoạt nhìn, bức ảnh khiến nhiều người liên tưởng đến những hiện tượng khó lý giải. Bà ngoại cũng không giấu được sự bối rối và đặt câu hỏi liệu đây là lỗi của camera hay một điều gì đó bất thường.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người để lại bình luận hài hước như "cậu bé trong gương là một phù thủy" hay "bản sao trong gương còn khát nước hơn cậu bé thật". Tuy nhiên, không ít người am hiểu công nghệ đã đưa ra lời giải thích hợp lý.

Theo các ý kiến này, hiện tượng xuất phát từ cách camera điện thoại hiện đại xử lý hình ảnh bằng công nghệ nhiếp ảnh điện toán (computational photography). Khi người dùng bấm nút chụp, máy ảnh không chỉ ghi lại một khung hình duy nhất mà còn lưu nhiều khung hình ngay trước và sau thời điểm đó. Sau đó, hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để chọn những phần được đánh giá là tốt nhất rồi ghép thành một bức ảnh hoàn chỉnh.

Trong trường hợp cậu bé liên tục di chuyển chiếc cốc nước, thuật toán có thể đã lấy hình ảnh phản chiếu trong gương từ một khung hình trước, trong khi hình ảnh chính của cậu bé lại được lấy từ khung hình sau. Kết quả là hai hình ảnh xuất hiện trong cùng một bức ảnh nhưng không còn đồng bộ, tạo nên cảm giác phản chiếu "không đúng thực tế".

Một số chuyên gia công nghệ trên diễn đàn cũng cho biết camera điện thoại thường tách bức ảnh thành nhiều lớp như chủ thể, tiền cảnh và hậu cảnh trước khi xử lý. Khi các vật thể chuyển động nhanh, đặc biệt là trong môi trường có gương hoặc mặt phản chiếu, việc ghép ảnh đôi khi có thể tạo ra những chi tiết gây nhầm lẫn.

Dù lời giải thích hoàn toàn mang tính kỹ thuật, câu chuyện vẫn khiến nhiều người thích thú. Không ít người cũng chia sẻ những bức ảnh từng khiến họ "đứng hình" vì các hiệu ứng kỳ lạ do camera điện thoại tạo ra.

Qua câu chuyện này có thể thấy, công nghệ nhiếp ảnh trên smartphone ngày càng thông minh nhưng đôi khi cũng tạo nên những "ảo giác" đầy bất ngờ. Và chính những khoảnh khắc ngoài dự đoán ấy lại khiến những bức ảnh đời thường trở nên thú vị, đồng thời lưu giữ thêm một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình lớn khôn của trẻ nhỏ.