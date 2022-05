Chương trình về giới siêu giàu Châu Á: Mặc đồ hiệu 24/24, từ già tới trẻ đều muốn phô diễn đẳng cấp

Còn gì thú vị, xa hoa và hoành tráng hơn những bữa tiệc ăn chơi, xả láng trưng trổ hàng hiệu của giới siêu giàu? Nhờ nhanh chóng nắm bắt tâm lý của khán giả luôn muốn hóng hớt lối sống "tất tay" của giới siêu giàu, Netflix đã tiếp tục cho ra mắt mùa 2 của Bling Empire (Đế chế phô trương) - show theo chân tầng lớp Á Đông thành đạt và giàu có, đang sinh sống tại Los Angeles.

Bên cạnh những drama kịch tính và đa dạng không kém America's Next Top Model hay Keeping Up With The Kardashians, Bling Empire mang tới cho khán giả bữa tiệc thời trang thịnh soạn với đủ tiêu chí: hào nhoáng, phô trương và "khét" mùi tiền.

Kim Lee

Nữ DJ gốc Việt Kim Lee là ngôi sao được quan tâm trong show thực tế này. Năm 18 tuổi, Kim Lee bắt đầu trình diễn trong show của Emanuel Ungaro và Martin Grant ở Paris. Một năm sau, cô catwalk tại New York Fashion Week cho Marc Jacobs và Cynthia Steffe. Người đẹp từng sải bước trên đường băng của Calvin Klein, Alexander Wang, Vivienne Tam...

Với thân hình "đồng hồ cát" nóng bỏng, triệu phú tự thân này ưa chuộng những thiết kế tôn vinh nét đẹp hình thể tuyệt vời

Bên cạnh những bộ catsuit hay áo cúp ngực khoe đường cong, cô đặc biệt ea chuộng đầm dạ hội xuyên thấy phô nội y "cháy mắt"

Mimi Morris

Nữ triệu phú đô la Mimi Morris biết đến là một "yêu nữ hàng hiệu" với thương hiệu ưa thích là Dolce&Gabbana. Và cũng chính bởi niềm đam mê đó mà rất nhiều quần áo, giày dép, phụ kiện của cô đều đến từ thương hiệu nước Ý

Cô từng gây chú ý khi mạnh tay sắm cho con trai hàng loạt trang phục có giá đắt đỏ. Ví như bộ trang phục trên website của D&G, có giá khoảng 8,5 triệu đồng. Tất nhiên, đó không phải lần duy nhất cậu bé được xúng xính hàng hiệu

Christine Chiu

Đam mê thời trang của nữ tài phiệt Christine Chiu dành cho haute couture. Bên cạnh những bộ cánh táo bạo, lồng lộn để nhìn là biết không phải hàng bình dân, cô cũng ưa thích phong cách thanh lịch

Anna Shay

"Gừng càng già càng cay", dù tuổi cao nhưng Anna Shay vẫn thể hiện độ ăn chơi khiến đàn em phải kiêng nể. Bà có tình yêu mãnh liệt dành cho kim cương, và mỗi lần tậu là phải mua những viên kim cương to, đẹp và đắt đỏ nhất

Kane Lim

Mặc kệ việc bị chê mặc sến, Kane Lim - con trai của một tỷ phú giàu có bậc nhất Singapore, vẫn thường xuyên "dát" hàng loạt thiết kế của Moschino, Versace,... cũng như sưu tầm đủ thể loại sneakers, loafer sặc sỡ lạ mắt

Jaime Xia

Jaime Xie là con gái của Ken Xie (tên tiếng Trung là Tạ Thanh), một tỷ phú doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Cô hiện là một influencer trong ngành thời trang và là một nhà sáng tạo nội dung số, từng xuất hiện trên hơn 30 tạp chí hàng đầu và tham gia hàng chục show thời trang ở Milan (Ý), Paris (Pháp) và New York (Mỹ)

Vốn là tiểu thư có năng khiếu về thời trang, cô không chỉ nhạy cảm trước các xu hướng mới mà còn có một ekip hùng hậu nhằm xây dựng hình ảnh

Kelly Mi Li

Sở hữu khối tài sản ước tính lên tới vài trăm ngàn tỷ đồng, nhưng Kelly Mi Li lại là nữ đại gia có phong cách đơn giản nhất trong Bling Empire

Thay vì trưng diện với váy áo loè loẹt hoặc in đầy logo thương hiệu cao cấp, Kelly đặc biệt thích thiết kế ôm sát, khoe ngực đầy cùng vòng ba bốc lửa

Ảnh: Tổng hợp