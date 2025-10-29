Chùm ảnh da thật đến mất lòng của dàn thiên thần: Ai cũng phải già đi!

Đã từng có thời họ là biểu tượng của sự hoàn hảo: làn da căng bóng, vóc dáng săn chắc, sải bước trong đôi cánh lấp lánh giữa ánh đèn rực rỡ của Victoria's Secret cùng những tiếng tiếng hô. Sau gần hai thập kỷ kể từ thời kỳ hoàng kim, họ trở lại với dấu vết của thời gian không thể né tránh. Ở hậu trường Victoria's Secret Fashion Show 2025, Getty Images đã "bóc trần gương mặt thật" của những thiên thần 8X - nay đã bước vào ngưỡng U45. Chứng kiến những khoảnh khắc chân thật, công chúng ngưỡng mộ cách những chân dài đình đám tôn trọng dấu vết thời gian, để mình già đi tự nhiên theo năm tháng cùng sự tự tin, kiêu hãnh và chấp nhận chính mình.

Alessandra Ambrosio

Là một trong những thiên thần biểu tượng nhất của Victoria's Secret từng khiến cả thế giới say mê với ánh mắt nâu, thân hình săn chắc và những màn trình diễn rực rỡ. Ở tuổi 44, Alessandra xuất hiện trước ống kính Getty Images cùng gương mặt không còn giấu được dấu vết của thời gian. Làn da sạm nắng, vài nếp nhăn nơi khóe mắt hút hồn không làm cô kém rực rỡ, mà trái lại, toát lên nét bình thản và tự tin của một người phụ nữ từng sống trọn với thanh xuân và giờ đây đang mỉm cười đón nhận vẻ đẹp thật của chính mình.

Alessandra Ambrosio trước để lộ làn da không còn căng bóng, mịn màng...

...dù vậy đường nét sắc sảo vẫn trọn vẹn khi cô bước lên sân khấu.

Candice Swanepoel

Cựu thiên thần Nam Phi từng là biểu tượng của vẻ đẹp gợi cảm không góc chết, thân hình cực nóng bỏng, đôi mắt xanh như biển và mái tóc vàng biểu tượng của Victoria's Secret một thời. Giờ đây, khi đã hạn chế sải bước trong ánh đèn runway, Candice lại khiến công chúng ngỡ ngàng theo cách khác: làn da và đôi môi khô nhẹ, nhưng ánh nhìn vẫn rực rỡ như ngọn lửa. Ở tuổi 37, Candice không cần hoàn hảo, chỉ cần thần thái bất di bất dịch cũng đủ là đỉnh cao của quyến rũ.

Chưa chỉnh trang hoàn hảo, Candice Swanepoel đã vô cùng rực rỡ.

Như mọi năm, Candice Swanepoel vẫn là cái tên vàng khiến các fan Victoria's Secret trông đợi.

Doutzen Kroes

Vẻ đẹp Hà Lan của Doutzen từng khiến cả thế giới say đắm với ngoại hình khỏe mạnh, gương mặt sáng, nụ cười rực rỡ và năng lượng trong từng bước chân. Sau ánh hào quang, cô rời sàn diễn, sống chậm và dành thời gian cho thiền, thiên nhiên và gia đình. Năm nay ở tuổi 40, qua ống kính hậu trường của Getty, Doutzen xuất hiện với gương mặt trần, mái tóc vàng bồng bềnh, trên trán đã hằn nhiều vết nhăn nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như một minh tinh.

Doutzen Kroes có làn da hài hòa với lứa tuổi 40 của mình.

Visual không có điểm trừ của chân dài xứ Hà Lan.

Behati Prinsloo

Từng là một trong những gương mặt biểu tượng nhất của thế hệ thiên thần vàng của Victoria's Secret, Behati Prinsloo nổi tiếng với thần thái phóng khoáng, nụ cười tinh nghịch và phong cách đời thường đậm chất du mục. Ở tuổi 37, người mẫu gốc Nam Phi xuất hiện trong hậu trường với gương mặt đang trang điểm dở, không che giấu những nếp nhăn quanh mắt hay khoé miệng. Thay vì sự long lanh thường thấy trên sàn catwalk, Behati giờ đây toát lên vẻ đẹp của sự bình thản.

Behati Prinsloo là một trong số những thiên thần có ít khuyết điểm nhất khi lộ da thật.

Nụ cười rạng rỡ, phong cách trình diễn nhiệt huyết là dấu ấn của những ngôi sao 8X trên sàn diễn.

Lily Aldridge

Lily Aldridge - cô người mẫu Mỹ với đôi mắt nâu sâu hút và nụ cười kín đáo, ngọt ngào, hình ảnh từng gắn liền với những năm tháng hoàng kim của show nội y nổi tiếng. Ở tuổi 40, Lily vẫn giữ trọn thần thái ấy, dù bọng mắt thâm - sâu là dấu vết tố cáo tuổi tác rõ ràng. Ống kính phóng to từng nếp nhăn quanh miệng và khóe mắt của chân dài gốc California nhưng cũng đồng thời hé lộ sự cuốn hút khiến người ra phải dừng lại ngắm nhìn.

Đôi mắt sâu vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm nhẹ của Lily Aldridge khi chưa hoàn thành layout makeup.

Người đẹp tỏa sáng, thu hút bằng chính đôi mắt ấy.

Ashley Graham

Không chỉ là người mẫu, Ashley Graham còn là hình mẫu của sự tự tin và tôn vinh cơ thể thật. Khi Victoria's Secret mở rộng khái niệm thiên thần để đón nhận đa dạng hình thể, Ashley là cái tên tiên phong. Trong loạt ảnh hậu trường mới, người đẹp 37 tuổi xuất hiện rạng rỡ với làn da lấm tấm khuyết điểm, đôi má ửng hồng tự nhiên và nụ cười đầy sức sống. Ashley không già đi, cô đang rực rỡ hơn theo cách riêng của mình, bằng năng lượng và sự tự hào với hình hài thật.

Chút khuyết điểm trên da không là gì so với nét đẹp duyên dáng vốn có của Ashley Graham.