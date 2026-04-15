Lần đầu đưa con đi biển, mẹ Vân - ba Huy chuẩn bị từ kem chống nắng đến phao bơi mái che, bé Gạo chỉ việc chill

Mùa hè đã chính thức "gõ cửa", và gia đình của Ngô Thanh Vân - Huy Trần lại khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ chuyến đi biển đầu đời của bé Gạo. Không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng của cả gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu của "nhân vật chính" - bé Gạo.

Lần đầu tiên được đặt chân đến biển, bé Gạo nhanh chóng bộc lộ sự tò mò và thích thú với mọi thứ xung quanh. Từ tiếng sóng vỗ, làn nước mát cho đến những món ăn lạ mắt, tất cả đều trở thành "thế giới mới" khiến cô bé không ngừng khám phá.

Không khó để nhận ra sự phấn khích của bé qua từng biểu cảm. Đôi mắt sáng rực, nụ cười tươi rói cùng những cử chỉ tay chân liên tục cho thấy bé đang tận hưởng trọn vẹn chuyến đi đầu đời của mình.

Bé Gạo giữ vững phong độ "háu ăn"

Đặc biệt, "thương hiệu" háu ăn của bé Gạo vẫn được giữ vững. Bất cứ món gì xuất hiện trước mặt, từ đồ ăn nhẹ đến trái cây hay món chính, cô bé đều nhanh tay "xin thử". Chính sự hồn nhiên, tự nhiên này đã khiến người xem không khỏi bật cười thích thú.

Hành trình nghỉ dưỡng và chăm con chuẩn chỉnh của bố mẹ bỉm

Không đơn thuần là một chuyến đi chơi, chuyến du lịch biển của gia đình Ngô Thanh Vân còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học của hai vợ chồng trong việc chăm sóc con nhỏ.

Trước khi cho bé xuống nước, mẹ Vân luôn cẩn thận thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da nhạy cảm của bé khỏi tác động của tia UV. Đây là bước quan trọng nhưng thường bị nhiều phụ huynh bỏ qua khi đi biển.

Trong khi đó, ba Huy đảm nhận phần "hậu cần" không kém phần quan trọng – chuẩn bị phao bơi, kiểm tra độ an toàn và đảm bảo bé luôn trong trạng thái thoải mái nhất khi vui chơi dưới nước.

Ngoài ra, hành lý cho bé cũng được chuẩn bị đầy đủ:

- Đồ ăn dặm, snack phù hợp

- Nước uống

- Quần áo thay đổi

- Khăn, mũ và các vật dụng cá nhân.

Tất cả tạo nên một chuyến đi vừa vui vẻ, vừa an toàn và trọn vẹn cho bé.

Chiếc phao bơi có mái che - "trợ thủ đắc lực" cho các gia đình có trẻ nhỏ

Một trong những điểm khiến nhiều người quan tâm chính là chiếc phao bơi mà bé Gạo sử dụng. Không phải loại phao thông thường, đây là mẫu phao được thiết kế thêm mái che thông minh – một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích.

Chiếc phao này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

- Che nắng hiệu quả, hạn chế ánh nắng trực tiếp lên da bé

- Bảo vệ khi thời tiết thay đổi, kể cả khi có mưa nhẹ

- Tạo cảm giác an toàn, giúp bé tự tin vui chơi lâu hơn dưới nước

- Hỗ trợ bố mẹ rảnh tay hơn, giảm bớt áp lực khi trông con

Nhìn cách Ngô Thanh Vân và Huy Trần lựa chọn đồ dùng cho con, có thể thấy sự ưu tiên hàng đầu luôn là sự an toàn và thoải mái của bé.

Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và dành trọn sự quan tâm cho con, bất kỳ chuyến đi nào cũng có thể trở thành ký ức đẹp. Và với bé Gạo, chuyến đi biển đầu đời này chắc chắn sẽ là khởi đầu cho nhiều hành trình khám phá thú vị phía trước, nơi mỗi mùa hè đều trở thành một câu chuyện đáng nhớ của cả gia đình.