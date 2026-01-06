"Thánh mukbang" triệu view mới tuyên bố dừng hoạt động từng gây tranh cãi vì bầu vượt mặt vẫn ăn đồ cay nóng

Những ngày đầu năm 2026, vụ việc liên quan đến YouTuber mukbang nổi tiếng Hamzy tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi cô chính thức thông báo tạm dừng hoạt động trên kênh YouTube cá nhân. Trước đó, nữ YouTuber vướng nhiều tranh cãi xoay quanh việc duy trì nội dung ăn uống cay nóng với cường độ cao trong thời gian mang thai.

Hamzy là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng mukbang Hàn Quốc, sở hữu hơn 14 triệu người theo dõi trên YouTube. Trong suốt năm 2025, dù đang ở giai đoạn cuối thai kỳ với bụng bầu lộ rõ, cô vẫn đều đặn đăng tải các video mukbang tiêu thụ lượng lớn đồ ăn cay nóng như mì cay, gà sốt cay, thậm chí có video xuất hiện đồ uống có cồn như bia.

Những hình ảnh này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của chế độ ăn cay nóng và việc sử dụng đồ uống có cồn đối với sức khỏe của thai phụ và thai nhi. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng Hamzy đang đặt nội dung và lượt xem lên trên sự an toàn của bản thân và em bé.

Trước những phản ứng trái chiều, Hamzy nhiều lần lên tiếng cho biết việc ăn uống là lựa chọn cá nhân, đồng thời khẳng định cô vẫn theo dõi và kiểm soát tình trạng sức khỏe trong suốt thai kỳ. Nữ YouTuber cho rằng bản thân không kiêng cữ quá khắt khe, nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, áp lực từ dư luận liên quan đến việc duy trì phong cách mukbang khi mang thai vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đến ngày 5/1/2026, Hamzy bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động kênh YouTube sau nhiều năm hoạt động liên tục. Trong chia sẻ với người hâm mộ, cô cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc sinh con và tập trung cho vai trò làm mẹ sau hơn 10 năm gắn bó với bạn trai và 8 năm làm nghề sáng tạo nội dung.

Bên cạnh đó, Hamzy cũng tiết lộ kế hoạch thay đổi định hướng nội dung trong tương lai. Theo đó, cô dự kiến chuyển sang các video vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống cá nhân thay vì tiếp tục sản xuất các video mukbang với khối lượng ăn uống lớn như trước.

Thông báo của Hamzy khép lại chuỗi tranh cãi kéo dài suốt thời gian qua, đồng thời nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ. Đối với công chúng, đây được xem là một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ YouTuber hàng đầu Hàn Quốc, khi cô lựa chọn tạm dừng ánh đèn mạng xã hội để ưu tiên cho cuộc sống cá nhân và gia đình.

Ăn đồ cay nóng khi mang thai: nên hay không?

✅ Khi nào có thể ăn

Thai phụ không có tiền sử bệnh dạ dày, trào ngược, viêm đại tràng.

Ăn lượng nhỏ, thỉnh thoảng, không phải bữa nào cũng cay.

Đồ ăn cay được nấu chín, đảm bảo vệ sinh, không quá nhiều dầu mỡ.

Không kèm rượu bia, chất kích thích.

Với những điều kiện này, một chút cay không gây hại trực tiếp cho thai nhi. Thai nhi không “nếm” được vị cay như người lớn.

❌ Khi nào không nên ăn

Phụ nữ mang thai nên hạn chế hoặc tránh đồ cay nóng nếu gặp các tình trạng sau:

Ợ nóng, trào ngược dạ dày – thực quản (rất phổ biến ở tam cá nguyệt 2–3)

Táo bón, tiêu chảy, đầy bụng

Viêm dạ dày, viêm đại tràng

Thai kỳ có dấu hiệu mệt mỏi, sụt cân, ăn uống kém

Ăn cay kèm đồ chiên rán, mặn, nhiều gia vị

Đồ cay có thể làm: Tăng cảm giác nóng rát, buồn nôn Kích thích dạ dày – ruột, khiến mẹ bầu mất ngủ, mệt mỏi, ảnh hưởng gián tiếp đến thai kỳ.

Kết luận

Mang thai không bắt buộc phải kiêng tuyệt đối đồ cay, nhưng càng không nên coi đó là thói quen ăn uống thường xuyên.

Thai kỳ an toàn không nằm ở việc “kiêng sạch”, mà ở ăn vừa đủ – nghe cơ thể – ưu tiên sức khỏe của mẹ.