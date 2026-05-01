Chưa có mùa Met Gala nào mà ai cũng "mặc hề" đến vậy, 7 năm trôi qua nhưng dân tình vẫn chế meme một người

Met Gala 2019 với dress code “Camp: Notes on Fashion” là một trong những mùa hiếm hoi mà câu hỏi “đẹp hay xấu?” gần như trở nên vô nghĩa. Thảm đỏ năm đó không còn vận hành theo logic thẩm mỹ thông thường, mà giống một sân khấu nơi mọi quy tắc bị bẻ cong: càng cường điệu, càng phi lý, càng có cơ hội chạm đến cái gọi là camp . Và chính vì vậy, đây cũng là năm mà ranh giới giữa “lố nghệ thuật” và “lố thật sự” bị phơi bày rõ nhất.

Đặt nền móng cho tất cả là khái niệm “camp” của Susan Sontag. Camp là trạng thái nơi sự lố bịch, làm màu, phóng đại và tính sân khấu không được đẩy lên cao trào nhất. Thêm vào đó, nó được coi là mục đích của nghệ sĩ. Nhưng lý thuyết thì dễ, thực hành mới là thứ chia thảm đỏ Met Gala 2019 thành hai phe rõ rệt.

Hội “lố nhưng đỉnh”: khi camp là một loại hình nghệ thuật

Không ai mang tinh thần “camp” rõ ràng hơn Lady Gaga trong đêm đó. Diện thiết kế custom của Brandon Maxwell, nữ ca sĩ sinh năm 1986 không chỉ “mặc” mà còn trình diễn – với màn thay 4 outfit ngay trên thảm đỏ: từ chiếc váy hồng phồng khổng lồ, xuống váy đen cổ điển, rồi lại váy ôm màu hồng, và cuối cùng là nội y. Đây không còn là outfit nữa, mà là một tiết mục biểu diễn nghệ thuật đúng nghĩa. Sự “lố” ở đây được kiểm soát chặt chẽ, có nhịp điệu, có cao trào – và quan trọng nhất: có chủ đích.

Không chỉ thay liền tù tì với 4 outfit mà màn trình diễn dài 15 phút của Lady Gaga trên thảm hồng của Met Gala năm ấy còn được nữ nghệ sĩ kết hợp thêm đạo cụ.

Cùng với Gucci, diễn viên Jared Leto đã diện một bộ váy lai với suit màu đỏ được kết hợp thêm đá và dây xích. Đặc biệt khoảnh khắc anh bước chân lên thảm đỏ cũng trở thành biểu tượng khi nam diễn viên cầm theo chiếc đầu giả y hệt mình. Một chi tiết vừa creepy vừa hài hước, nhưng lại cực kỳ “camp” vì nó đẩy sự phù phiếm của thời trang lên đến mức gần như siêu thực.

Nhìn vào outfit của Jared Leto, nhiều netizen bị "giật mình nhẹ" khi thấy phụ kiện có một không hai mà anh mang tới Met Gala năm ấy.

Zendaya thì chọn một hướng tiếp cận khác: kể chuyện. Diện thiết kế của Tommy Hilfiger, cô hóa thân thành Cinderella với chiếc váy phát sáng ngay trên thảm đỏ. Và để đẩy cao trào hơn nữa, stylist Law Roach đã đóng vai bà tiên, sử dụng phép thuật để biến chiếc váy của Zendaya trở nên rực rỡ hơn. Đây là “camp” ở dạng dễ tiếp cận nhất – trực quan, giải trí, và đầy tính trình diễn.

Nếu nói về độ kịch tính sân khấu, không thể bỏ qua Billy Porter trong bộ look của The Blonds. Anh được khiêng vào bằng kiệu, trong bộ bodysuit vàng với đôi cánh khổng lồ – một hình ảnh vừa hoàng gia, vừa thần thoại. Đây là camp ở cấp độ quyền lực hình ảnh: không chỉ mặc, mà chiếm lĩnh toàn bộ không gian.

Nam diễn viên Billy Porter và màn rước kiệu hoành tráng nhất lịch sử đêm Gala. Các nhân vật phụ không đơn giản chỉ làm nền mà cũng được đầu tư outifit chỉnh chu. Ảnh: X

Ezra Miller, trong trang phục Burberry, lại đi theo hướng siêu thực với lớp makeup nhiều đôi mắt chồng lên nhau – tạo cảm giác mất phương hướng thị giác. Trong khi đó, Jordan Roth với thiết kế của thương hiệu Iris van Herpen có chi tiết áo choàng khổng lồ mở ra thành một “sân khấu di động” phía sau. Anh đã biến chính cơ thể mình thành một tác phẩm nghệ thuật chuyển động.

Cardi B trong Thom Browne cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua: chiếc váy đỏ khổng lồ với phần đuôi dài bất tận, đính kết cầu kỳ. Nó gần như phi thực tế. Thậm chí, nhiều netizen còn gọi đùa chính nữ rapper đang mặc một chiếc “thảm đỏ” khổng lồ lên thảm hồng của Met Gala.

Thiết kế của Thom Browne được Cardi B diện là một trong những bộ váy to và đồ sộ nhất từng xuất hiện tại Met Gala. Ảnh: Vogue

Janelle Monáe diện thiết kế của NTK Christian Siriano đã mang đến một trong những look thông minh nhất đêm đó: chiếc váy tích hợp nhiều hình ảnh (mắt, môi, mũ), tạo thành một bố cục vừa pop art vừa siêu thực. Ảnh: Vogue

Florence Welch diện Gucci với bộ váy xuyên thấu, mái tóc đỏ và aura như một nữ thần gothic. Camp ở đây không ồn ào, mà mang tính thơ, gần như siêu hình. Ảnh: Just Jared

Hamish Bowles xuất hiện trong look của Maison Margiela được thực hiện bởi NTK John Galliano, với suit kết hợp áo choàng được thêu và đính kết cầu kỳ. Layout tóc và phụ kiện của ông mang đậm chất kịch nghệ sân khấu. Không cần gây sốc, ông vẫn thể hiện camp qua sự am hiểu sâu sắc về lịch sử và ngôn ngữ thời trang. Ảnh: Vogue

Hội “lố và xấu" theo nghĩa đen

Katy Perry trong thiết kế Moschino với bộ chandelier (đèn chùm) đúng nghĩa đen là một ví dụ điển hình. Ý tưởng thì rất “camp” – biến mình thành một vật thể nội thất. Nhưng cách thể hiện lại quá và nặng nề, khiến outfit giống một đạo cụ hơn là một tuyên ngôn thời trang.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn “thay mood” hoàn toàn với bộ đồ… hamburger tại after-party. Xét trên lý thuyết, Katy Perry đã mặc đúng đề bài của Met Gala năm ấy và gây ấn tượng mạnh về thị giác, nhưng lại không mở ra nhiều cách diễn giải.

Outfit của Katy Perry vui, viral nhưng chưa đủ “độ sâu” để được xem là một tuyên ngôn thời trang thực thụ. Ảnh: Vogue

Cara Delevingne mang đến outfit rối mắt của Dior. Từ mũ trái cây, kẹo mút đến makeup rực rỡ, tất cả đều có tất cả yếu tố của camp, nhưng lại thiếu một định hướng xuyên suốt. Mọi thứ đều “nhiều”, nhưng không rõ đang phóng đại điều gì. Ảnh: Vogue

Michael Urie diện thiết kế nửa váy nửa quần (theo đúng nghĩa đen) của Christian Siriano. Thử nghiệm này của nam nghệ sĩ để nhấn mạnh về idea phi giới tính. Ý tưởng đáng ghi nhận, nhưng outfit chưa đủ sắc nét để trở thành một tuyên ngôn mạnh, và rơi vào vùng lưng chừng. Ảnh: Vogue

Lupita Nyong'o diện Versace với mái tóc afro gắn đầy lược và phụ kiện. Outfit này có táo bạo, có yếu tố văn hóa, nhưng tổng thể về phom dáng và màu sắc quá nhức mắt và thiếu điểm nhấn rõ ràng. Ảnh: Vogue

Hailee Steinfeld trong chiếc váy đến từ thương hiệu Viktor & Rolf. Chiếc váy in dòng chữ “No Photos Please” (vui lòng không chụp ảnh), thoạt nhìn rất bắt mắt và dễ viral, nhưng lại bị nhận xét là hơi “làm màu cho vui”. Vì thực ra, camp không chỉ đơn giản là có một câu slogan thật to, thật gây chú ý là xong. Nó cần một ý tưởng lớn đứng phía sau, một câu chuyện hoặc thông điệp đủ rõ để nâng đỡ toàn bộ outfit. Ảnh: Vogue

Và trùm cuối lại đến từ một cái tên khá bất ngờ... Karlie Kloss. Ngày hôm ấy, nữ siêu mẫu diện một chiếc váy đến từ Gucci. Và đó là một chiếc váy bình thường đến tầm thường. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì để nói nếu như ngay trước khi diễn ra sự kiện, nữ siêu mẫu không đăng tải hình ảnh nhá hàng với dòng caption "Looking camp right in the eye" (tạm dịch: Chơi camp tới nơi tới chốn) khiến nhiều người hâm mộ "lót dép" mong đợi. Nhưng cuối cùng, cô đến Met Gala 2019 với một bộ váy kéo tụt mood của netizen xuống âm vô cực. Đến tận ngày nay, Karlie Kloss vẫn còn bị cả mạng xã hội lôi ra chế meme mỗi mùa Met Gala.

Ranh giới nằm ở đâu?

Điểm khác biệt giữa hai nhóm này thực ra không nằm ở việc ai “lố” hơn, vì ở Met Gala 2019, ai cũng lố cả rồi (trừ Karlie Kloss). Vấn đề là ai kiểm soát và làm chủ được sự lố đó.

Những outfit được khen thường có chung 3 điểm rất rõ. Thứ nhất, họ biết mình đang phóng đại cái gì, tức là có một ý tưởng trung tâm đủ rõ để bám vào. Thứ hai, phần thực hiện phải tới nơi tới chốn: từ chất liệu, form dáng cho đến cách ngôi sao bước lên thảm đỏ, tất cả đều phải được tính toán như một màn trình diễn. Và cuối cùng, người mặc phải ý thức được rằng mình đang “diễn” – và hoàn toàn tận hưởng điều đó, thay vì ngại ngùng hay nửa vời.

Ngược lại, những outfit bị chê thường rơi vào hai kiểu. Một là quá “thẳng theo nghĩa đen”, ý tưởng sao làm y chang vậy, không có thêm lớp nghĩa hay twist nào, nhìn một cái là hiểu hết. Hai là quá tham chi tiết, cái gì cũng muốn nhét vào, nhưng lại không có điểm nhấn chính, khiến tổng thể trở nên “loạn thần” và khó hiểu.

Nói đơn giản: camp không phải là mặc càng dị càng tốt, mà là biết mình đang “làm lố” một cách có chiến lược.