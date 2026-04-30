Thông minh như Victoria Bekcham: Lấy 1 món đồ của chồng làm ví, lại thành "hot trend" trên khắp thế giới

Trong thế giới thời trang nơi mọi thứ thay đổi từng ngày, có những thói quen tưởng chừng "lạ đời" lại vô tình trở thành xu hướng. Và câu chuyện của Victoria Beckham là một ví dụ điển hình. Không chạy theo những mẫu ví mới nhất, không liên tục cập nhật phụ kiện hàng hiệu, bà Vic lại gây bất ngờ khi tiết lộ rằng mình… gần như không dùng ví theo cách thông thường trong suốt gần 30 năm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Victoria Beckham chia sẻ về những món đồ luôn mang theo bên mình. Điều khiến công chúng ngạc nhiên không phải là những item xa xỉ, mà lại là một lựa chọn vô cùng giản dị: chiếc hộp đựng xì gà của David Beckham - người chồng nổi tiếng của cô. Thay vì sử dụng ví truyền thống, bà Vic đã tận dụng chiếc hộp này như một chiếc ví mini suốt 27 năm.

Thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng lựa chọn này lại thể hiện rõ tư duy tinh gọn và thực tế. Chiếc hộp xì gà có kích thước nhỏ gọn, đủ để đựng những vật dụng cần thiết như thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân hay một vài tấm card. Không quá cồng kềnh, không dư thừa chi tiết, nó đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch.

Điều thú vị là, trong khi nhiều người luôn tìm kiếm những chiếc ví mới để "match" với túi xách hay trang phục, Victoria Beckham lại chọn cách gắn bó với một món đồ duy nhất trong suốt nhiều năm. Đây không chỉ là câu chuyện về thói quen cá nhân, mà còn phản ánh triết lý sống tối giản - chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết và có giá trị sử dụng lâu dài.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cộng đồng thời trang nhanh chóng bị "thu hút". Nhiều cô nàng sành điệu bắt đầu học theo cách làm này, không chỉ vì sự độc đáo mà còn bởi tính ứng dụng cao. Thay vì mua ví mới, họ tận dụng lại những chiếc hộp xì gà cũ, hoặc sử dụng hộp thiếc nhỏ để tạo thành ví đựng card cá nhân. Mỗi chiếc hộp lại mang một thiết kế riêng, từ cổ điển, tối giản cho tới màu sắc nổi bật - biến một món đồ tưởng chừng bỏ đi thành phụ kiện thời trang thú vị.

Xu hướng này cũng vô tình "chạm" vào một giá trị lớn hơn: tính bền vững. Trong bối cảnh ngành thời trang đang bị chỉ trích vì gây lãng phí và ô nhiễm, việc tái sử dụng đồ cũ trở thành một lựa chọn thông minh và có trách nhiệm hơn. Không cần sản xuất thêm, không tạo ra rác thải mới, chỉ bằng một chút sáng tạo, người dùng đã có thể sở hữu một món phụ kiện vừa đẹp vừa thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hộp xì gà hay hộp thiếc làm ví cũng mở ra không gian sáng tạo cá nhân. Bạn có thể tự trang trí, thay đổi màu sắc, hoặc chọn những thiết kế phù hợp với phong cách riêng. Điều này giúp mỗi người có một "chiếc ví độc nhất", không lo đụng hàng - điều mà các tín đồ thời trang luôn tìm kiếm.

Câu chuyện của Victoria Beckham một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trong làng mốt. Chỉ một thói quen cá nhân, không mang tính "trend" hay quảng bá, cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt người khác. Đây chính là minh chứng cho việc phong cách thực sự không nằm ở việc bạn sở hữu bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà ở cách bạn sử dụng chúng.



Cuối cùng, điều khiến câu chuyện này trở nên đáng chú ý không chỉ là sự khác biệt, mà còn là thông điệp phía sau: thời trang không nhất thiết phải phức tạp hay tốn kém. Đôi khi, chỉ cần một ý tưởng đơn giản, bạn đã có thể tạo nên phong cách riêng. Và biết đâu, chính những lựa chọn nhỏ bé ấy lại là khởi đầu cho một xu hướng mới.