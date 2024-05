Chu trình 7 ngày dùng toner để da sáng khỏe, mịn mướt

Một làn da sáng mịn và khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chất lượng mà còn cần một chu trình chăm sóc da hiệu quả. Toner cũng là sản phẩm quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Bằng cách kết hợp sử dụng nhiều loại toner, sẽ giúp bạn có được làn da mịn màng, sáng khỏe.



Thứ 2: Toner vitamin C làm sáng da

Bắt đầu tuần mới với toner vitamin C sẽ giúp làn da của bạn rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Vitamin C là một trong những thành phần dưỡng da được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ khả năng dưỡng trắng, ngăn ngừa lão hóa và làm đều màu da hiệu quả. Việc sử dụng toner chứa vitamin C vào thứ 2 sẽ cung cấp một liều vitamin C dồi dào cho da, giúp se khít lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm và nám, đồng thời tăng cường sản sinh collagen, mang lại cho bạn một làn da tươi sáng, căng mịn ngay từ đầu tuần.

Thứ 3: Toner AHA/BHA

Tiếp nối, vào thứ 3 bạn nên sử dụng toner chứa các loại AHA và BHA để loại bỏ lớp tế bào chết, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Các axit này có khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông, giúp da đều màu, mịn màng và tươi trẻ hơn. Lưu ý chỉ sử dụng toner AHA/BHA 1 đến 2 lần/tuần để tránh kích ứng da.

Thứ 4: Toner dưỡng ẩm

Sau khi da đã được làm sạch và đều màu vào các ngày trước, thứ 4 là thời điểm thích hợp để cung cấp độ ẩm cho da bằng cách sử dụng toner dưỡng ẩm. Các thành phần như glycerin, hyaluronic axit hay vitamin B5 trong toner sẽ giúp cân bằng lại độ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng da bị căng, khô ráp.

Thứ 5: Toner pad tẩy tế bào chết nhẹ nhàng

Vào thứ 5, bạn có thể sử dụng toner được kết hợp với các miếng dưỡng da (pad) để tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng. Các pad này có chứa các thành phần như AHA, BHA hoặc enzyme giúp loại bỏ lớp da chết mà không gây kích ứng da. Sau khi sử dụng, da sẽ trông sáng hơn, mịn màng hơn và các sản phẩm dưỡng da sau đó cũng thẩm thấu hiệu quả hơn.

Thứ 6: Toner dưỡng ẩm

Tiếp tục cung cấp độ ẩm cho da vào thứ 6 bằng cách sử dụng toner dưỡng ẩm. Các thành phần như glycerin, hyaluronic acid hay vitamin B5 trong toner sẽ giúp tăng cường độ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng da bị căng, khô ráp và giúp da tăng cường khả năng đối kháng với các tác nhân gây hại từ môi trường.

Thứ 7: Toner AHA/BHA

Vào cuối tuần, bạn lại sử dụng toner chứa AHA và BHA để tiếp tục loại bỏ lớp tế bào chết, giúp da luôn tươi sáng và mịn màng. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để chuẩn bị cho làn da của bạn trước khi bước sang tuần mới với các bước chăm sóc khác.

Chủ nhật: Đắp lotion mask dưỡng ẩm sâu

Để hoàn thiện chu trình chăm sóc da 7 ngày, vào chủ nhật, bạn nên dành thời gian đắp một mặt nạ với lotion để cung cấp độ ẩm sâu cho da. Các thành phần như hyaluronic acid, ceramide hay vitamin E trong mặt nạ sẽ giúp bổ sung độ ẩm dồi dào, phục hồi và củng cố hàng rào lipid của da, từ đó giúp da luôn mềm mại, tràn đầy sức sống. Bạn chỉ cần thấm mặt nạ vào hỗn hợp lotion pha với nước, sau đó đắp lên da trong 3 phút là có thể cảm nhận làn da căng mịn, ngậm nước hơn rõ rệt.

Với chu trình chăm sóc da 7 ngày bằng các sản phẩm toner khác nhau, bạn sẽ có được một làn da sáng mịn, đều màu và tràn đầy sức sống. Hãy kiên trì thực hiện chu trình này để cảm nhận được sự khác biệt trên da của mình nhé! Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo.

Torriden Toner Pad hàng ngày BALANCEFUL Cica

Nơi mua: Torriden

Nước hoa hồng Lemon' C Squeeze Ampoule Toner

Nước hoa hồng Vitamin C và Vitamin E Melano CC

Nơi mua: White Conc

Nước hoa hồng COSRX AHA/BHA Clarifying Treatment Toner

Nơi mua: COSRX

Nước hoa hồng cấp ẩm, tẩy tế bào chết hằng ngày Nacific Origin Red Salicylic Acid Toner

Nơi mua: Nacific

Nước cân bằng ma:nyo Bifida Biome Ampoule Toner