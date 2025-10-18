"Chồng Phương Oanh" ăn mặc thế này mà tiểu tam say mê vậy sao?

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - bộ phim Việt hóa từ 30 Chưa Phải Là Hết, quy tụ dàn diễn viên quen mặt đang là bộ phim ăn khách trên sóng VTV hiện tại. Mạch phim có nhiều tuyến nhân vật thuộc tầng lớp trung - thượng lưu tuy nhiên từ khi lên sóng, tác phẩm nhiều lần khiến khán giả phê bình về tạo hình nhân vật kém đẹp mắt, thời trang chưa đủ tôn lên hoàn cảnh nhân vật, dễ khiến tác phẩm thành "trò cười" của dân mạng trong nhiều tình huống.

Nhân vật chồng của nữ chính (Phương Oanh) do Doãn Quốc Đam thủ vai là một giám đốc công ty truyền thông, người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại lén lút ngoại tình. Phân cảnh tắm của nhân vật sau khi phản bội vợ mới đây khi lên sóng đang viral nhiệt tình vì... xấu.

Cảnh tắm đang viral của nhân vật người chồng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - một nam giám đốc thành đạt bị người thứ ba theo đuổi.

Bên cạnh đó, số đông công chúng cũng cho rằng hình ảnh giám đốc thành đạt không phù hợp với phong thái vốn dân giã, mộc mạc của Doãn Quốc Đam. Nam diễn viên bị nhận xét có ngoại hình gai góc, cách ăn mặc xuề xòa, không toát lên thần thái sang trọng, bóng bẩy của một người đàn ông thành công trong ngành truyền thông.

Visual kém lung linh, da mặt "mộc quá đáng" dễ khiến nam diễn viên và vai diễn tách rời.

Dễ thấy là ở cảnh quay khi nam giám đốc bị "tiểu tam" quyến rũ đang thu hút hàng triệu lượt xem, dù là một phân cảnh quan trọng nhân vật này vẫn có cách xuất hiện vô cùng... giản dị. Thậm chí, chiếc túi đeo chéo mà anh sử dụng còn là một thiết kế túi bình dân từ kiểu dáng tới chất liệu, không phù hợp với địa vị và hình tượng người đàn ông hấp dẫn này.

Câu chuyện dễ bị thấy không thật khi tạo hình nhân vật chưa được đầu tư đúng mức. Trước đó, một "tổng tài" khác của phim là Trường do Denis Đặng thủ vai cũng khiến người xem đặt dấu chấm hỏi to tướng khi giám đốc sáng tạo điển trai này bỗng "sến" chưa từng thấy trên phim truyền hình đầu tay. Trong một cảnh phim, khi nhân vật của Denis đi mua sắm cùng bạn gái, anh "tổng tài" mặc quần tây sơ vin cùng áo sơ mi, tất cả đều quá rộng, thiếu gọn gàng và còn nhàu nhĩ, khiến người xem nóng mắt, để lại nhiều ý kiến phê bình.