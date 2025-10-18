Thế nào là đỉnh cao phối đồ: 10 outfit màu sắc giúp vẻ ngoài sang chảnh, nổi nhất khu phố

Nhiều chị em thường hướng tới lựa chọn an toàn khi xây dựng phong cách, đó là những set đồ màu trung tính. Tuy nhiên, nếu chỉ diện mãi outfit mang màu sắc nhã nhặn, style của chị em có thể trở nên chìm nghỉm và nhàm chán. Việc đổi mới style thường xuyên hơn với những bộ cánh màu sắc tươi tắn sẽ giúp các nàng trẻ hóa style hiệu quả.

Đồ màu sắc cũng có nhiều cách phối sang trọng, hài hòa, như 10 outfit sau đây là ví dụ:

Chưa cần mặc outfit quá đậm màu, chị em có thể bắt đầu bằng mẫu áo sơ mi màu xanh cỏ úa vừa trẻ vừa tao nhã trên. Bằng cách kết hợp item này với áo thun xám bên trong, quần màu nâu và thắt lưng màu trung tính, vẻ ngoài của người mặc ghi trọn điểm sang trọng. Trong khi đó, chiếc túi xách màu trắng làm nhiệm vụ thắp sáng tổng thể trang phục.

Bản thân combo áo sơ mi kẻ và chân váy suông đã đẹp sẵn. Thế như khi khoác ngoài chiếc áo cardigan xanh lá pastel, tô điểm túi xách màu đỏ, tổng thể trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Trong khi đó, đôi giày mũi nhọn lại mang tới hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng thanh thoát.

Ưu điểm của tông màu đỏ trầm là tôn da tốt, ai cũng có thể mặc đẹp. Yêu thích phong cách nữ tính, chị em hãy kết hợp mẫu áo này với chân váy màu đen. Phom dáng chữ A của mẫu váy giúp tổng thể thêm mềm mại. Thao tác sơ vin là không thể thiếu để tôn dáng hiệu quả. Trong khi đó, dây chuyền mảnh và khuyên tai nụ tăng vẻ long lanh cho outfit.

Điểm nhấn của set đồ trên chính là áo cardigan màu đỏ tươi. Sự kết hợp giữa item này và combo áo thun xám, quần denim đen giúp tổng thể thêm ngọt ngào, tươi mới. Chị em nên chọn phụ kiện như thắt lưng, giày búp bê và túi xách màu đen để đảm bảo sự hài hòa, sang xịn mịn.

Áo len mỏng màu tím có sự đan xen giữa nét trẻ trung và vẻ sang trọng. Bằng cách kết hợp mẫu áo với quần âu màu đen, người mặc có được tổng thể trang phục đầy phóng khoáng, thời thượng và hack tuổi siêu hiệu quả.

Bộ cánh trên rất lạ mắt và còn toát lên vẻ sang xịn mịn. Điểm nhấn siêu bắt mắt của bộ cánh chính là áo kẻ màu xanh đậm, túi xách màu đỏ. Trong khi đó, chiếc áo hai dây màu nâu và quần đen nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho cả tổng thể.

Áo thun màu xanh lá và cardigan màu tím đã tạo nên sự kết hợp màu sắc thú vị. Combo này trẻ trung và rất sang. Việc kết hợp hai mẫu áo này với quần denim, túi xách màu đen sẽ giúp chị em có vẻ ngoài sang trọng không cần cố. Một chiếc vòng cổ dáng mảnh và khuyên tai đơn giản không hề thừa, trái lại còn giúp diện mạo có sức hút hơn.

Áo cardigan màu xanh cốm gây ấn tượng ở sự ngọt ngào và tươi trẻ. Cách đơn giản để chinh phục mẫu áo này chính là kết hợp cùng quần jeans xanh ống suông. Độ sang chảnh được tăng gấp bội với những món phụ kiện như thắt lưng, giày màu đen và túi xách màu nâu.

Áo len màu đỏ, cổ chữ V là item xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa lạnh của chị em. Mẫu áo này siêu nổi bật, bắt mắt. Áo len đỏ kết hợp ăn ý tuyệt đối với chân váy trắng dáng suông, từ đó tăng thêm độ rạng rỡ cho người mặc. Màu son đỏ chính là lựa chọn tuyệt vời để giúp vẻ ngoài sắc sảo, quyến rũ hơn.

Bộ cánh trên thích hợp để áp dụng trong mùa thu, những ngày đông không lạnh và còn có thể tận dụng khi sang xuân. Chân váy lụa mang màu hồng ánh tím siêu ngọt ngào, nữ tính và còn ghi trọn điểm sang trọng. Áo đen và sơ mi trắng oversized là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng. Cuối cùng, chiếc vòng cổ ngọc trai đã tăng vẻ long lanh, sang chảnh cho cả bộ đồ.

Ảnh: Sưu tầm