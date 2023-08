Chọn kem chống nắng mùa hè cho trẻ đúng cách: SPF bao nhiêu là đủ?

Do lớp sừng ở thượng bị da của trẻ rất mỏng và ít sắc tố melanin hơn so với người lớn nên da của trẻ không có khả năng chống lại bức xạ của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Thêm vào đó tỉ lệ bề mặt cơ thể của trẻ lớn hơn khối lượng cơ thể do vậy mà mức độ nhạy cảm và khả năng hấp thu ánh nắng mặt trời qua da của trẻ cũng cao hơn người lớn.

Dưới đây là một số lưu ý và hướng dẫn khi chọn kem chống nắng cho trẻ. Lưu ý là không chỉ mùa hè, chỉ cần trẻ từ đủ 1 tuổi trở lên, cha mẹ cần bôi kem chống nắng cho con trước khi ra ngoài, kết hợp cùng các biện pháp tránh nắng khác như mũ, áo và kính.

Trẻ trên 1 tuổi nên được bôi kem chống nắng khi ra ngoài (Ảnh: Internet)

1. Chọn kem chống nắng cho trẻ có chỉ số SPF bao nhiêu?

SPF (Sun protection factor) là chỉ số đo lường mức độ tia UVB cần thiết đủ để tạo ra vết cháy nắng trên da được bảo vệ bằng việc thoa kem chống nắng so với da không được bảo vệ bằng kem chống nắng. Chỉ số SPF càng cao thì khả năng chống tia UVB càng mạnh. SPF liên quan đến lượng ánh nắng mà da tiếp xúc. Khác với người lớn, làn da của trẻ cần chọn lựa chỉ số SPF phù hợp để tránh kích ứng.

Khi mua kem chống nắng cho trẻ, có 3 yếu tố quan trọng cần chú ý trên nhãn đó là:

- Chỉ số SPF từ 30 trở lên

- Chọn kem chống nắng phổ rộng (broad-spectrum), giúp chống lại cả tia UVA và tia UVB

- Có khả năng chống nước khi trẻ cần sử dụng trong các hoạt động dưới nước (bảo vệ từ 40 - 80 phút).

Chọn kem chống nắng cho trẻ có chỉ số SPF từ 30 trở lên tùy theo mục đích và không gian hoạt động (Ảnh: Internet)

2. Chọn kem chống nắng hóa học hay vật lý cho trẻ?

Có 3 loại kem chống nắng phổ biến đó là kem chống nắng hóa học, kem chống nắng vật lý và kem chống nắng vật lý lai hóa học.

- Kem chống nắng hóa học là tổng hợp các hợp chất dựa trên carbon giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím (UV) có hại bằng cách hấp thụ lại và ngăn không cho các tia này đi qua. Sau đó chuyển hóa chúng thành bước sóng năng lượng thấp cũng như an toàn hơn, không gây tổn hại đến da. Cần 15 - 30 phút trên da để kem chống nắng hóa học bắt đầu hoạt động.

- Kem chống nắng vật lý có thành phần hoáng chất không chứa các thành phần hóa học. Chúng chỉ chứa oxit kẽm hoặc titannium dioxide kết hợp với oxit kẽm để chặn tia UV. Kem chống nắng vật lý có xu hướng ít gây kích ứng hơn kem chống nắng hóa học, nhưng nó có thể khó tán đều trên da hơn và có thể để lại vệt trắng hoặc màu tro. Kem chống nắng vật lý thường phát huy hiệu quả ngay khi bôi nhưng có thể dễ dàng trôi nếu gặp nước hay mồ hôi.

Ưu tiên sử dụng kem chống nắng vật lý chon trẻ (Ảnh: Internet)

- Kem chống nắng vật lý lai hóa học là các loại kem chống nắng có chứa hoạt chất hấp thu, chuyển hóa năng lượng mặt trời và các hoạt chất bảo vệ, chống lại tia UV tác động đến làn da.

Do lớp sừng trên da trẻ còn mỏng nên kem chống nắng vật lý được các chuyên gia gia liễu khuyên dùng cho trẻ trên 1 tuổi. Với thành phần vô cơ nên kem chống nắng vật lý không thẩm thấu vào 2 tầng đầu tiên của lớp sừng nên ít gây kích ứng với da trẻ hơn mà vẫn đem lại công dụng chống tia UV hiệu quả.

Ngoài ra, khi lựa chọn kem chống nắng cho trẻ, cha mẹ tuyệt đối không lựa chọn kem chống nắng có chứa các thành phần là oxybenzone (benzophenone-3), dibenzoylmethanes, cinnamate và benzophenone. Các thành phần khác như PABA (axit para-aminobenzoic) cũng đã được chứng minh là gây ra phản ứng dị ứng.

3. Lưu ý khác

Ngoài lựa chọn thành phần và độ SPF phù hợp với trẻ thì cha mẹ cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:

- Nên thoa kem chống nắng trước khi trẻ ra ngoài ít nhất 15 - 30 phút để phát huy hoàn toàn tác dụng

- Thoa kem chống nắng ở toàn bộ phần cơ thể. Ngoài mặt thì cha mẹ cũng cần thoa kem chống nắng ở tai, tay, chân, vai, trước và sau cổ. Kể cả phần dưới dây áo tắm phòng trường hợp dây áo xê dịch khi trẻ vận động

Chú ý thoa kem chống nắng ở toàn bộ phần cơ thể trẻ (Ảnh: Internet)

- Sử dụng thêm son dưỡng môi chống nắng chỉ số SPF 30

- Thoa kem chống nắng cho trẻ với lượng vừa đủ, không bôi quá ít hay quá mỏng khiến kem chống nắng không đủ để bảo vệ cơ thể. Bạn có thể tham khảo quy tắc "9 muỗng cà phê" tương đương khoảng 30ml kem chống nắng. Đó là dùng 9 thìa kem chống nắng cho toàn thân: 1 thìa cho mặt và cổ, 1 thìa cho trước thân và 1 thìa cho sau thân, 1 thìa cho mỗi cánh tay và 2 thìa cho mỗi chân.

- Thoa lại kem chống nắng cho trẻ thường xuyên, khoảng 2 giờ mỗi lần và thoa lại sau khi trẻ ra nhiều mồ hôi hoặc bơi lội

- Ưu tiên lựa chọn kem chống nắng dạng kem thay vì kem chống nắng dạng xịt. Nghiên cứu gần đây cho thấy kem chống nắng tốt cho da nhưng lại rất tệ cho phổi và trẻ em thường không giỏi nín thở khi xịt nên có nguy cơ cao hít phải các hóa chất này.

Ngoài ra, cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu trẻ đang có các vấn đề về da khác như vẩy nến, viêm da cơ địa,...muốn bôi kem chống nắng để có tư vấn phù hợp với tình trạng của trẻ.

