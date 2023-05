Mùa hè nắng nóng, mẹ bầu sử dụng kem chống nắng bảo vệ da cần chọn loại an toàn

Việc tiếp xúc lâu với tia nắng mặt trời không chỉ khiến làn da của mẹ bầu trở nên sạm đi mà còn tạo ra tình trạng như nám da, đồi mồi, chảy xệ, nhanh lão hóa. Theo Học viện Da liễu Hoa Kỳ, việc sử dụng kem chống nắng sẽ giúp ngăn ngừa ung thư da. Cùng với những thay đổi nội tiết tố đang diễn ra trong thai kỳ, mẹ bầu cần được bảo vệ nhiều hơn khỏi sức nóng khắc nghiệt của mặt trời để có vẻ ngoài đẹp nhất.

Khi mang bầu, sự lựa chọn an toàn nhất chính là kem chống nắng vật lý. Cụ thể hơn, hãy cố gắng tìm titanium dioxide và zinc oxide trong bảng thành phần. Đây là 2 thành phần duy nhất đạt tiêu chuẩn GRASE (Generally Recognized as Safe and Effective - được công nhận chung là an toàn và hiệu quả) của FDA (cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Chúng không thấm qua da, không có tác dụng phụ đối với con người và môi trường, và còn có độ bảo vệ rộng hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn nữa!

Dưới đây là một số loại kem chống nắng do beauty blogger Hoàng Ngọc Diệp chia sẻ phù hợp với mẹ bầu được nhiều bà mẹ lựa chọn, các mẹ cùng tham khảo nhé.

1. SOME BY MI Truecica Mineral 100 Calming Suncream SPF50+ PA++++

Đây là một loại kem chống nắng xuất xứ Hàn Quốc rất nổi tiếng trên thị trường những năm gần đây vì giá thành rẻ, chất lượng tốt, hiệu quả chống nắng ngon lành.

Ưu điểm:

- Dễ mua, giá thành bình dân.

- Thành phần đẹp, thân thiện với da nhạy cảm.

- Thoa mau thấm, để lại bề mặt mịn nhẹ, bóng khoẻ trên da.

- Không gây trắng mặt sau khi bôi.

- Dùng làm lớp lót trước khi makeup cũng rất ổn, không gây cộm, cakey, nhờn dính.

Nhược điểm

- Mùi tràm trà có thể có người không thích.

2. Make P:rem UV defense me. Blue ray Sun Cream SPF50+ PA++++

Cũng là kem chống nắng xuất xứ Hàn Quốc rất nổi tiếng trên thị trường, có nhiều dạng (fluid, cream, stick cho nhiều loại da và nhu cầu). Sản phẩm đã được phân phối chính hãng và dễ tìm mua được ở các chuỗi cửa hàng drugstore Việt (Guardian, Watsons, các sàn TMĐT,...).

Ưu điểm:

- Dễ mua, giá thành bình dân.

- Thoa mau thấm.

- Có để lại màng trắng trên da nhưng không quá đậm, chấp nhận được nếu da bạn tông trung bình đến sáng. Dùng làm lớp lót khá tốt.

- Mùi nhẹ, dễ chịu.

Nhược điểm:

- Bị bết khi kết hợp với một số loại kem dưỡng ẩm hoặc khi không tẩy da chết kỹ.

3. Missha All Around Safe Block Soft Finish Sun Milk SPF50+ PA+++

Là một trong những kem chống nắng luôn nằm top bán chạy đến từ Hàn Quốc vì giá rẻ, dễ mua. loại này có nhiều dòng cho nhiều loại da. Các công thức thường được thay đổi update qua từng năm nên các mẹ cũng cần chú ý cập nhật bảng thành phần nhé. Thường cứ đổi bao bì là công thức cũng có thay đổi. Giá thành rẻ nhất trong bảng nên bảng thành phần cũng không đẹp bằng các bạn còn lại.

Ưu điểm:

- Dễ mua, giá rẻ.

- Thoa siêu mau thấm vì dạng sữa.

- Có tint hồng nhẹ giúp nâng tone da tự nhiên.

- Kiềm dầu cả ngày.

- Mùi hoa thơm nhẹ rất mê.

Nhược điểm:

- Khi khô set lại khá lì, hợp với các bạn da hỗn hợp hoặc dầu, có nhu cầu kiềm dầu.

- Thành phần không thân thiện với da nhạy cảm: nhiều chất tạo mùi nhân tạo, dimethicone và cồn.

- Chỉ số chống nắng không tối đa.

4. Innisfree Intensive Triple-Shield Sunscreen SPF50+ PA++++

Là một trong những sản phẩm kem chống nắng được nhiều người yêu thích qua nhiều năm tháng. Tuy bao bì và công thức luôn được cập nhật, thay đổi nhưng chất liệu vẫn giữ được các ưu điểm của phiên bản cũ. Giá thành hợp lý và hiệu quả tốt nên cũng là một sự lựa chọn khá nổi tiếng trong giới kem chống nắng Hàn.

Ưu điểm:

- Dễ mua, giá hợp lý.

- Thoa dễ, hơi có độ rít nhẹ vì công thức chống nước nhưng chấp nhận được.

- Có tint màu da người nhẹ để tiệp vào da khi thoa. Nhưng vẫn mất một lúc mới cân bằng về màu da thật của người dùng sau khi thoa đều.

- Kiềm dầu, chống nước, chống mồ hôi.

- Nhẹ mặt, dễ chịu, không bí bách.

Nhược điểm:

- Da khô sẽ không thích bằng da hỗn hợp, da dầu.

5. Su:m37 Sun-away Multi Effect Sun Block AD SPF50+ PA+++

Đến từ thương hiệu dưỡng da Su:m37 cao cấp, nên bên cạnh chức năng bảo vệ da khỏi các tia UV, sản phẩm này còn có thành phần lên men kết hợp dưỡng da rất xịn. Từ bao bì, chất liệu, cảm giác trên da đến cả giá thành, loại này đều đặc biệt nổi trội hơn các sản phẩm còn lại. Nếu bạn có thể đầu tư và chăm chỉ thoa kem chống nắng hàng ngày, tớ vote cho sự lựa chọn này nhé!

Ưu điểm:

- Thoa dễ, mướt mượt, mau thấm.

- Có tint màu da người nhẹ để tiệp vào da khi thoa.

- Để lại hiệu ứng nâng tông da, nhưng vẫn rất thật mặt, đẹp và tự nhiên.

- Dưỡng da mềm ẩm, để lại bề mặt glowie bóng mịn thích vô cùng!

- Nhẹ mặt, dễ chịu, không bí bách.

- Mùi thảo mộc nhẹ nhàng.

Nhược điểm:

- Giá thành cao.

- Bán chạy nên thuộc loại hay khan hàng.

- Chỉ số chống nắng chỉ gần tối đa.