Chơi xa trên hỏa xa cùng Kitsuné: Khi du ngoạn là "bản năng gốc"

Maison Kitsuné ra đời từ một chuyến đi của hai nhà sáng lập Gildas Loaëc và Masaya Kuroki đến Nhật Bản – cách nước Pháp nửa vòng Trái đất, với hàng vạn dặm bay và có thể phải quá cảnh tại một hay hai thành phố xa lạ. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đến một thời điểm nào đó, cáo nhỏ thành Paris hoa lệ tìm lại cảm hứng du hành như một bản năng gốc. Thời điểm ấy chính là mùa Xuân/Hè này.

Với xuất phát điểm quen thuộc là thủ đô nước Pháp, BST Maison Kitsuné Xuân Hè 2026 vươn ra thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu mời chín vị khách trẻ tuổi bước vào một chuyến phiêu lưu trên hoả xa. Sự kiện mời gọi khám phá mùa mới theo cách sáng tạo và độc đáo, từ thiện cảm chân thành và sự ưu ái đặc biệt của Nhà Cáo dành cho "fanbase" của mình tại Việt Nam.

NICKY, 2 Pillz và wokeup

Chú cáo Kitsuné tinh nghịch dạo chơi từng ngóc ngách của khoang tàu hạng sang

Chuyến tàu khách hạng sang là nơi bầu trời gặp gỡ đồng xanh biển rộng bên ngoài cửa sổ, và trên khoang, di sản thời trang Paris-Tokyo gặp gỡ di sản du hành sang trọng. The Vietage, một trong những toa tàu xa xỉ nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cùng khu nghỉ dưỡng Anantara Quy Nhơn tạo nên bối cảnh lãng mạn cho hành trình thanh lịch.

Bến cuối: đêm tiệc giữa trời sao, cát trắng, ánh nến vàng và những bọt champagne đầy ắp hưng phấn trong ly

Những bạn trẻ nổi bật trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo đã diện đẹp từ ga đi và vui-tới-bến, với bến đỗ cuối là bàn tiệc tối nên thơ bên bờ biển, cùng "Voyage Vestiaire". "Tủ đồ du ngoạn" cũng là chủ đề của bộ sưu tập Maison Kitsuné mùa này.

"Voyage Vestiaire" khích lệ người mặc khám phá thế giới với một góc nhìn hoàn toàn mới lạ, dù điểm đến là mới hay cũ, đã "yêu xa" lâu rồi hay chưa từng quen. Vì lẽ đó, thương hiệu Paris chọn phương tiện di chuyển là tàu hỏa thay vì máy bay: cảm giác toàn bộ chuyến phiêu lưu lướt qua cửa sổ như một thước phim xưa cũ, chuyến bay vạn dặm trên mây không thể mang lại. Thời trang là một hành trình thú vị hơn khi ta đi chậm lại và mở to đôi mắt. Phương tiện không còn là cách thức, mà chính là cuộc phiêu lưu.

Đỗ Nam Sơn, Huang Long và Công Dương

Trang phục Xuân Hè 2026 lạ mà quen như cuộc phiêu lưu trên đường ray ấy. Nét thanh lịch Paris đối diện với sự tỉ mỉ Nhật Bản, chồng chập truyền thống và hiện đại trên từng diện mạo. Phom dáng được giản lược mà không xuề xoà, thừa đủ linh hoạt để dễ dàng chuyển trạng thái từ ngày đến tối khuya. Bảng màu gợi ra một chiều hè Paris: tông đất, lục phớt, hồng ửng; đâu đó hiện lên một toà nhà Haussmann đẹp mắt như trên tấm bưu thiếp gửi về phương xa.

Tủ đồ của các chàng trai cách tân trang phục preppy kinh điển, không ngần ngại pha trộn chút rắn rỏi từ chất vải kỹ thuật hay cấu trúc may đo, bên cạnh những chất liệu và đường nét truyền thống của thời trang cao cấp. Hơi thở đô thị được làm mới bằng cảm hứng dã ngoại của trench coat, áo khoác đi câu và gilet săn bắn: cái nháy mắt dành cho những quý ông thành phố ngày nay luôn cất giấu tâm hồn niên thiếu giữa những niềm vui trưởng thành.

Hoàng Duyên, Hà Thi và Yeolan

Hành trang nữ tính trong khi đó dung hoà kỷ luật cấu tứ vững vàng với tính chuyển động mềm mại, cho những cô gái hiện đại lấy "mặc đẹp - đi xa" làm lẽ sống bốn mùa mỗi năm. Điều ấy dễ nhận thấy qua cái ôm nhẹ tênh của áo cardigan tôn dáng bằng gân len quyến rũ tự nhiên, hay những chiếc hoodie đơn màu, rộng rãi, thân thuộc. Denim, bạn thân mãi mãi của tủ đồ nữ, trở lại từ phương pháp xử lý truyền thống hết sức tinh xảo của xứ mặt trời mọc.

"Bộ sưu tập hướng tới kiến tạo một tủ đồ đậm tính ứng dụng mà vẫn giàu chất thơ, phản chiếu hai nửa tâm hồn Paris và Tokyo của Maison Kitsuné."

—Abigail Smiley-Smith

Guồng quay công nghiệp lụa là đồ sộ ngày nay cuốn người yêu thời trang vào những bộ sưu tập không ngừng tách nhỏ: từ xuân đến hè, từ chớm hè đến hạ chí, từ dạ tiệc đến resort, biến bốn mùa thành "mười bốn mùa". Giám đốc sáng tạo Maison Kitsuné lãnh đạm với điều đó. Cô soi chiếu vào cốt cách Tokyo của thương hiệu mình đang dẫn dắt – một cá tính rất khác so với những đế chế thời trang hùng mạnh hay ngành công nghiệp fast fashion.

Từ tinh thần tinh giản của văn hóa Nhật Bản, Abigail Smith mang đến một bộ sưu tập gói trọn cả mùa vào một tủ đồ duy nhất gọn gàng mà đẹp như nghệ thuật gói quà furoshiki, đơn giản hóa mà biến hóa đến mức chỉ cần rút bừa từ trong tủ cũng xếp xong hành lý. Nó lãng mạn cổ điển như cách một trăm năm trước, khi chuyến chặng còn ít và trễ nải là lỡ một đời người, người ta vẫn hay xếp đồ gấp gáp, xỏ giày đi thẳng từ phố thị đến cảng bến nhộn nhịp khi con tàu viễn dương xa xỉ còn nhả khói, đoàn tàu tốc hành còn sơn dòng chữ Orient vàng uốn lượn, và những con chim sắt chỉ mới sải cánh trên bầu trời chưa được bao lâu – mà vẫn tuyệt đối thanh lịch.

Maison Kitsuné muốn giữ lại cho chúng ta cái bản năng gốc ấy: áo đẹp sẵn rồi, cứ mặc là đẹp, cứ muốn là đi. Cứ làm chú cáo tinh ranh vừa ra khỏi hang sau mùa đông lạnh lẽo, vươn vai ườn mình đôi chút rồi biến hình thành con thú nhỏ lông đỏ đáng yêu của mùa xuân, không nghĩ ngợi gì mà sà vào cánh đồng hoa bất tận. Có lẽ, chưa bao giờ có một bộ sưu tập Maison Kitsuné nào lại "Kitsuné" đến thế như mùa Xuân Hè này của Abigail.

Tại Việt Nam, Maison Kitsuné được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

