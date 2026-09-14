Chó dại xông vào nhà cắn hai trẻ em

Ngày 14/9, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn thôn 5, xã Cư Jút vừa xảy ra vụ hai trẻ em bị chó dại cắn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 11/9, con chó nặng khoảng 12kg của gia đình ông Trần Công Kha (trú thôn 5, xã Cư Jút) chạy quanh khu dân cư, tấn công vật nuôi của một số hộ dân.

Sau đó, con chó chạy vào nhà dân và tấn công cháu B. M. T. (7 tuổi) và C. T. L. (11 tuổi). Vụ tấn công khiến cháu T. bị thương nặng ở vùng má trái; cháu L. bị thương ở vùng hạ sườn phải và cẳng tay phải.

Sau khi xảy ra vụ việc, người thân đưa hai cháu đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Cư Jút tổ chức vây bắt và tiêu hủy con chó. Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm và xác định mẫu bệnh phẩm của con chó dương tính với virus dại.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Sau đó, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, giám sát dịch tễ những trường hợp bị chó cắn và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế đồng thời hướng dẫn địa phương rà soát các trường hợp có nguy cơ phơi nhiễm; tư vấn người dân tiêm vắc xin phòng dại, đồng thời cách ly, theo dõi nghiêm ngặt trong 14 ngày đối với vật nuôi từng bị con chó dại tấn công. Lực lượng chức năng cũng phun hóa chất khử khuẩn tại nhà ông Kha và các hộ dân lân cận.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút, nguy cơ số người phơi nhiễm virus dại tiếp tục gia tăng do phần lớn chó nuôi tại thôn 5, xã Cư Jút chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương cần nhanh chóng xử lý vết thương và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng bệnh dại theo quy định.