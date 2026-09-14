Bé chào đời nhờ ca mổ khẩn cấp, dây rốn xoắn tới 40 vòng

Một thai nhi 32 tuần tuổi bất ngờ tụt nhịp tim. Các bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Vũ Hán - Trung Quốc lập tức tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp.

Khi em bé được đưa ra ngoài, ê-kíp không khỏi kinh ngạc khi phát hiện dây rốn bị xoắn khoảng 40 vòng và chuyển sang màu tím đen bất thường. May mắn, ca cấp cứu được thực hiện kịp thời, bé gái chào đời an toàn với cân nặng 1,7 kg và sắp được xuất viện.

Trong lần kiểm tra thai ở tuần thứ 32, chị Lâm được bác sĩ thông báo thai nhi phát triển chậm hơn đáng kể so với tuổi thai. Chị dự định nhập viện để tìm nguyên nhân nhưng vừa vào phòng bệnh, kết quả theo dõi tim thai đã liên tục phát tín hiệu cảnh báo.

Có thời điểm, nhịp tim của thai nhi giảm xuống chỉ còn 70–80 lần mỗi phút, tương đương khoảng một nửa mức bình thường. Điều này cho thấy em bé trong bụng có thể đang rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Các bác sĩ siêu âm nhanh chóng đến phòng bệnh để kiểm tra. Hình ảnh siêu âm cho thấy trong hai động mạch rốn nối với thai nhi, chỉ còn một động mạch duy trì dòng máu. Điều đáng nói là ở lần siêu âm trước đó, dòng chảy qua cả hai động mạch vẫn bình thường.

Nhận định thai nhi đang bị suy cấp tính trong tử cung, bác sĩ Nhiếp Hoa, Phó trưởng khoa Sản của bệnh viện, lập tức tổ chức ê-kíp và yêu cầu tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp.

Khi em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, các nhân viên y tế sững sờ trước hình ảnh dây rốn xoắn chặt thành từng vòng, trông giống như một sợi dây thừng bị vặn quá mức. Dây rốn đã chuyển sang màu tím đen bất thường.

Qua ước tính ban đầu, dây rốn của bé bị xoắn khoảng 40 vòng.

May mắn, tình trạng của em bé sau khi chào đời tốt hơn dự kiến. Bé nặng 1,7 kg và đạt 9 điểm Apgar - thang điểm được sử dụng để đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh ngay sau sinh.

Do chào đời khi mới 32 tuần tuổi, bé được chuyển đến khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó cho thấy dây rốn bị xoắn quá mức đã khiến một đoạn của động mạch rốn hình thành cục máu đông, làm tắc nghẽn dòng máu.

Nhớ lại tình huống nguy cấp, đội ngũ y tế vẫn không khỏi lo lắng. Bác sĩ Nhiếp Hoa cho biết:

“Nếu chậm thêm vài giờ, có thể em bé đã không giữ được.”

Hiện sức khỏe của sản phụ đã hồi phục tốt và chị được xuất viện về nhà nghỉ ngơi sau sinh. Em bé cũng đang tiến triển ổn định, dự kiến sớm được xuất viện để trở về trong vòng tay bố mẹ.

Nguồn: Jimu News