Trẻ có thùy trán phát triển sớm: 3 biểu hiện không thể giấu giếm, dễ trở thành đứa trẻ xuất sắc

Trước hết, hãy nói về lý do vì sao khoảng cách học tập giữa các trẻ, về bản chất lại do một vùng não có tên thùy trán (vỏ não trước trán) quyết định.

Thùy trán nằm ngay phía sau trán, được ví như “giám đốc điều hành” của não bộ, chịu trách nhiệm cho các chức năng cao cấp như: tập trung, lập kế hoạch, kiểm soát bản thân và điều tiết cảm xúc. Vùng này bắt đầu phát triển từ khi trẻ chào đời và phải đến khoảng 25 tuổi mới hoàn thiện.

Những đứa trẻ có thùy trán phát triển sớm hơn bạn bè đồng trang lứa thường bộc lộ 3 biểu hiện rất rõ ràng, khó có thể che giấu. Nhiều phụ huynh đã thử đối chiếu với con mình – bạn cũng có thể xem thử.

1. Biết kiểm soát bản thân, khả năng trì hoãn thỏa mãn tốt

Đây là biểu hiện rõ ràng nhất của thùy trán phát triển tốt.

Thí nghiệm nổi tiếng “kẹo marshmallow” cho thấy: những đứa trẻ có thể kiềm chế không ăn viên kẹo đầu tiên sẽ có thành tích tốt hơn ở nhiều mặt sau 40 năm. Nghiên cứu não bộ cũng xác nhận, vỏ não trước trán của họ hoạt động tích cực hơn.

Những đứa trẻ này không phải không thích chơi, mà trong đầu chúng có “tiếng nói” nhắc nhở:

“Làm xong bài tập trước, lát chơi sẽ thoải mái hơn.”

Khả năng tự kiểm soát của chúng không phải do bị ép buộc, mà là do thùy trán “đứng sau điều hành”.

Có phụ huynh chia sẻ: “Con tôi nhìn thấy đồ ăn vặt là sáng mắt lên nhưng vẫn kiềm chế được. Trước tôi nghĩ do tính cách, giờ mới hiểu là ‘CEO trong não’ đã hoạt động rồi.”

2. Biết tự sắp xếp, làm việc có trình tự

Trẻ có thùy trán phát triển tốt thường biết tự lên kế hoạch trước khi làm việc.

Ví dụ: làm bài tập sẽ ưu tiên bài khó trước, chơi xếp hình thì xem hướng dẫn rồi mới bắt đầu, dùng xong đồ biết tự cất gọn.

Những đứa trẻ này không cần cha mẹ theo sau nhắc nhở, vì trong đầu chúng đã có sẵn một “danh sách việc cần làm”.

Chẳng hạn, có trẻ đi học về là tự đặt cặp xuống rồi làm bài tập, xong xuôi mới xem hoạt hình. Không phải vì “ngoan bẩm sinh”, mà vì chúng hiểu được nguyên tắc “khổ trước – sướng sau”.

Một phụ huynh chia sẻ: “Con gái tôi mới lớp 1 mà mỗi ngày tự lập kế hoạch, tôi tưởng do cô giáo dạy tốt, giờ mới biết là não con phát triển kịp rồi.”

3. Cảm xúc ổn định, gặp việc không hoảng loạn

Một chức năng quan trọng khác của thùy trán là điều tiết cảm xúc.

Có trẻ khi không được đáp ứng yêu cầu sẽ lập tức ăn vạ, khóc lóc; nhưng trẻ có thùy trán phát triển tốt dù không vui vẫn có thể tự điều chỉnh và dần bình tĩnh lại.

Một giáo viên tiểu học với hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết: những học sinh luôn đứng đầu lớp thường có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt, gặp vấn đề không nóng vội mà bình tĩnh phân tích và giải quyết.

Một phụ huynh kể: “Con tôi thi không tốt, tôi nghĩ con sẽ khóc, nhưng nó lặng lẽ lấy bài ra nói: ‘Mẹ ơi, mình xem mấy câu này sai ở đâu nhé’. Lúc đó tôi thật sự bất ngờ – tâm lý của con còn vững hơn cả tôi.”

Thùy trán không phải chỉ do bẩm sinh – hoàn toàn có thể nuôi dưỡng

Giai đoạn từ 3–12 tuổi là “thời kỳ vàng” để phát triển vùng não này. Cha mẹ nên:

Cho trẻ tự lựa chọn, tự quyết định nhiều hơn, hạn chế làm thay

Giảm thời gian xem video ngắn, tăng đọc sách sâu và các hoạt động vận động phối hợp

Đảm bảo giấc ngủ đầy đủ

Chỉ cần kiên nhẫn nuôi dưỡng, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có cơ hội sở hữu 3 biểu hiện nổi bật này.

Nuôi dạy con không phải là ép buộc, mà là tạo điều kiện để não bộ của trẻ phát triển đúng cách. Khi thùy trán được “kích hoạt” tốt, việc học giỏi đôi khi chỉ là hệ quả tự nhiên.

Nguồn: Sohu