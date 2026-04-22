Độ hot của Lê Tam Triều Dâng thời điểm hiện tại đang tăng nhiệt rõ rệt, đặc biệt sau khi cô tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ cùng Võ Điền Gia Huy trong bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc ngọt ngào, gương mặt sáng màn ảnh, nữ diễn viên còn cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất, từ ánh mắt đến cách xử lý cảm xúc đều tự nhiên và dễ khiến khán giả đồng cảm. Chính điều này giúp cô nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội. Mới đây, loạt ảnh 7 năm trước của mỹ nhân sinh năm 1998 cũng bất ngờ bị “đào lại” trên Threads, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ gây ấn tượng với visual xinh đẹp, giao diện quá khứ của Tam Triều Dâng còn mang vibe tiểu thư, sang chảnh đầy cuốn hút.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy là cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Việt hiện nay. (Ảnh: Instagram)

Nhìn lại hình ảnh cách đây 7 năm của Lê Tam Triều Dâng, dễ thấy cô đã sớm định hình phong cách nữ tính với những set đồ đơn giản nhưng đủ tôn dáng. Gương mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa, đôi mắt sáng và ánh nhìn lanh lợi giúp người đẹp có được visual vừa mong manh vừa tiểu thư. Nữ diễn viên ưu ái những layout makeup thiên về tông ấm, lớp nền mỏng nhẹ, son môi đậm, tập trung vào hàng chân mày sắc nét để làm nổi bật làn da trắng cùng đôi mắt to tròn long lanh.

Vẻ đẹp pha trộn giữa nét ngọt ngào và sắc sảo tuổi ngoài 20 của Tam Triều Dâng. (Nguồn: Threads)

Khí chất chuẩn tiểu thư của nữ diễn viên. (Nguồn: Threads)

Không những gây ấn tượng với nhan sắc và khí chất, phong cách thời trang 7 năm trước của Tam Triều Dâng cũng khiến nhiều người thích thú. Trái ngược với vẻ casual, đơn giản của hiện tại, mỹ nhân trẻ theo đuổi phong cách mang hơi hướng năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Nữ diễn viên thường diện áo phông cùng quần jeans, chân váy ngắn, kết hợp thêm các phụ kiện bản to cho đến túi xách hàng hiệu để tăng thêm vẻ phóng khoáng, cá tính.

Giao diện "girl phố" của Tam Triều Dâng khiến nhiều người thích thú. (Ảnh: Threads)

Nữ diễn viên ưu ái những bộ cánh cá tính, tôn lên vóc dáng. (Ảnh:Threads)

Hiện tại, Tam Triều Dâng vẫn giữ được tinh thần năng động đặc trưng, nhưng phong cách đã có sự chuyển mình theo hướng trẻ trung và nữ tính hơn. Không còn quá “chất chơi” kiểu streetwear và phá cách như trước, nữ diễn viên thường xuất hiện với những outfit đơn giản, dễ ứng dụng như tank top, sơ mi, quần jeans, váy vóc nhẹ nhàng... được tiết chế hài hòa để tổng thể trông gọn gàng và tinh tế. Dù ăn mặc casual nhưng người đẹp sinh năm 1998 vẫn ghi điểm với vẻ sang chảnh, nhẹ nhàng nhờ cách chọn phom dáng phù hợp và bảng màu hài hòa. Chính sự tối giản này lại trở thành lợi thế, giúp khí chất của Tam Triều Dâng được tôn lên rõ rệt, không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ vẫn đủ gây thiện cảm và ghi điểm trong mắt công chúng.

Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen vì mặc đơn giản cũng vẫn đẹp. (Ảnh: Instagram)

Nhan sắc của Tam Triều Dâng cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng theo thời gian, đặc biệt là trong những lần xuất hiện tại sự kiện gần đây. Nét dễ thương, trong trẻo ngày nào của cô giờ đây đã mang màu sắc trưởng thành và sắc sảo hơn. Mỗi lần góp mặt trên thảm đỏ, Tam Triều Dâng gần như đều trở thành tâm điểm nhờ thần thái tự tin, cách trang điểm chỉn chu và những tạo hình bắt mắt, làm nổi bật lợi thế hình thể. Không ít những mỹ từ được công chúng dành tặng cho nhan sắc của Tam Triều Dâng, thậm chí còn ví von cô với "ngọc nữ" xứ chùa Vàng Baifern Pimchanok. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn ghi điểm với đôi chân thon dài cực phẩm, thẳng tắp cùng tỷ lệ vóc dáng cân đối.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Tam Triều Dâng. (Ảnh: Instagram)

Đôi chân thon dài vạn người mê của Tam Triều Dâng qua ống kính cam thường tại sự kiện gần đây khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh: Instagram)