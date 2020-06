Black Pink vừa rục rịch comeback đã gặp giông tố: Chuyên gia makeup cho Jennie bị tố ăn cắp ý tưởng

Dù chưa ra mắt nhưng ca khúc comeback "How You Like That" của Black Pink hiện đang là chủ để nóng thu hút đông đảo sự chú ý của các netizen. Trong hình ảnh teaser mới công bố, Jennie gây ấn tượng với lối makeup mới lạ, đôi mắt được tô vẽ cầu kỳ. Vậy nhưng các fan chưa vui mừng được bao lâu thì giông tố đã kéo đến khi chuyên gia trang điểm nước ngoài đã lên tiếng tố cáo đích danh thợ makeup của Jennie ăn cắp ý tưởng cho màn trang điểm lần này.

Thợ makeup của Jennie...

... bị tố ăn cắp ý tưởng từ nghệ sĩ nước ngoài.

Có thể nhận ra sự giống nhau rõ rệt giữa hình ảnh của Jennie và hình ảnh của chuyên gia makeup Nushafarin (Instagram: @nush.mu). Hình ảnh trên đã được Nushafarin đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 29/2. Sau khi teaser của Jennie được công bố, nhiều người đã nhận ra sự giống nhau và liên hệ với Nushafarin để hỏi han tình hình. Nhưng Nushafarin cũng hoàn toàn bất ngờ, cô chưa từng được đội ngũ nhân viên của YG liên hệ hay được ghi credit trong hình ảnh của Black Pink.



Nhiều người lên tiếng tố cáo makeup artist của Jenni bắt chước ý tưởng của chuyên gia nước ngoài.

Hiện tại Nushafarin đã lên tiếng ôn hòa rằng cô sẽ cố gắng liên hệ đã giải quyết cùng chuyên gia trang điểm của Jennie và đội ngũ quản lý của nhóm, nhưng đây vẫn đang là sự vụ được nhiều netizen chú ý. Cụ thể bài đăng của Nushafarin như sau:

"Mọi người ơi. Mình cũng vừa mới biết là BlackPinkOfficial không có quyền kiểm soát về khoản trang điểm hay trang phục của họ vì vậy mọi người đừng bình luận trên trang của họ nữa. Mình không có ý định theo đuổi đến cùng và cũng không biết họ kiểm soát như thế nào.



Mình cũng không định tấn công Jennie hay cả nhóm. Đáng ra thì bên quản lý phải liên hệ với mình trước hoặc không thì cũng phải ghi nguồn. Họ là công ty lớn, mình thì chỉ là nghệ sĩ makeup nhỏ nhoi thôi và cũng chỉ kiếm được chút ít từ việc makeup. Mình luôn chào đón những cơ hội hợp tác hoặc được ghi nguồn vì họ đang kiếm được lợi nhuận từ lối makeup của mình. Hai cách trang điểm mắt gần như giống hệt nhau.



Mình biết chuyên gia trang điểm và đội quản lý phía sau rồi, mình sẽ cố tự liên hệ với họ. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình".