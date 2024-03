"Chiến thần" được cả TikTok review: Oanh tạc mọi bảng xếp hạng beauty Hàn, chứng minh toner không hề "vô thưởng vô phạt"

ma:nyo là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc gây tiếng vang rộng rãi với những thành phần thiên nhiên và hữu cơ tốt. Với châm ngôn "as you wish, skin wizard" Ma:nyo sẽ chế tạo những lọ "thuốc thần kỳ" mang tới cho bạn làn da khỏe mạnh mỗi ngày. Ngay từ khi mới ra mắt, các sản phẩm của hãng luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng của của Allure, Olive Young, Byrdie... tại xứ sở Kim Chi.

Chai Toner Bifida Biome Ampoule của thương hiệu ma:nyo nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong cộng đồng làm đẹp bởi chất lượng tuyệt vời, là "chiến thần" dưỡng da phá bỏ quan niệm toner chỉ là bước dưỡng "vô thưởng vô phạt", không cần thiết trong quy trình skincare hàng ngày.

Toner Bifida Biome Ampoule của ma:nyo không chỉ đơn thuần là nước làm sạch và cân bằng lại pH sau khi rửa mặt, mà còn chứa đựng nhiều hoạt chất quý giá có lợi cho làn da. Tinh tuý nhất của sản phẩm này là thành phần chứa Men vi sinh Bifida Biome™ cùng 5 loại lợi khuẩn giúp tăng cường hàng rào bảo vệ, kích thích quá trình tự phục hồi và tái tạo da, mang lại hiệu quả anti-aging rõ rệt.

Bên cạnh đó, Hyaluronic Acid trong toner có nhiệm vụ thấm sâu vào đa tầng da, làm đầy da, mang lại vẻ ngoài căng mọng, rạng rỡ. Thành phần PHA từ sữa làm sạch bã nhờn và bụi bẩn, giảm tắc nghẽn, bít tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa việc hình thành mụn.

Ngoài ra, Toner Bifida Biome Ampoule còn cải thiện độ ẩm, giúp da mềm mại và mịn màng hơn. Với kết cấu dạng ampoule lỏng, sản phẩm thẩm thấu nhanh vào da mà không gây nhờn dính, không gây cảm giác nhờn rít, giúp da tươi mát, ngậm nước và dễ chịu sản phẩm thấm nhanh vào da, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để các bước dưỡng da tiếp theo phát huy tác dụng một cách hiệu quả nhất.

Nhiều beauty blogger còn sử dụng Toner Bifida Biome Ampoule làm lotion mask và đều cực mê mẩn bởi hiệu ứng da sáng khoẻ, căng bóng ngay sau 10-15 phút đắp trên mặt.

Sản phẩm hiện đang được bán tại các cửa hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử với mức giá 200k - 360k tuỳ vào dung tích, xứng đáng là "must-have" ngon-bổ-rẻ mà bạn nên bổ sung vào chu trình dưỡng da của mình.