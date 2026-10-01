Chiếc vòng thách thức mọi nghệ nhân của Jisoo: Viên sapphire 41 carat đẹp đến nghẹt thở

Xuất hiện tại sự kiện trang sức cao cấp của Cartier ở Kyoto, Nhật Bản, Jisoo tiếp tục khiến công chúng chú ý với nhan sắc thanh lịch trong chiếc đầm trắng của Vivienne Westwood. Thế nhưng, tâm điểm thực sự của màn xuất hiện lần này lại nằm ở món trang sức lấp lánh trên cổ nữ thần tượng: chiếc vòng Stellara, nổi bật với viên sapphire Ceylon nặng 41,01 carat. Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thiết kế này có giá trị lên tới 20 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 77 tỷ đồng. Dù con số chưa được Cartier xác nhận chính thức, chỉ riêng cấu trúc chế tác và viên đá trung tâm cũng đủ khiến chiếc vòng trở thành tâm điểm bàn luận của giới yêu trang sức.

Ngày 13/10, Jisoo có mặt tại Kyoto trong sự kiện giới thiệu chương thứ hai của bộ sưu tập trang sức cao cấp Le Chœur des Pierres của Cartier. Nữ thần tượng lựa chọn chiếc đầm trắng thanh lịch, kết hợp cùng món trang sức mang tên Stellara. Sự tương phản giữa sắc trắng tinh khôi của trang phục và sắc xanh sâu thẳm của viên đá quý tạo nên tổng thể vừa nổi bật, vừa giữ được vẻ trang nhã đặc trưng của Jisoo. Điểm thu hút nhất của Stellara là viên sapphire Ceylon nặng 41,01 carat nằm ở vị trí trung tâm. Sapphire Ceylon là tên gọi thường dùng cho sapphire có nguồn gốc từ Sri Lanka, vùng đất nổi tiếng với những viên đá quý sở hữu màu sắc phong phú. Trong thiết kế này, sắc xanh của viên đá tạo cảm giác sâu, trong và có chiều hút mắt, trở thành điểm khởi đầu cho toàn bộ bố cục trang sức.

Bao quanh viên sapphire là những đường nét hình học lan tỏa như gợn sóng. Các viên kim cương với nhiều hình dáng và kích cỡ được sắp đặt đan xen, tạo nên hiệu ứng ánh sáng chuyển động từ trung tâm ra phía ngoài. Thay vì chỉ tập trung vào độ lớn hay độ lấp lánh của đá quý, thiết kế còn chú trọng cách các chi tiết tương tác với nhau khi người đeo chuyển động. Tên gọi Stellara gợi liên tưởng đến những vì sao và ánh sáng trên bầu trời đêm. Hình ảnh ấy cũng phù hợp với cách chiếc vòng được xây dựng: viên sapphire xanh thẳm như điểm sáng giữa không gian rộng lớn, còn những đường kim cương xung quanh tạo cảm giác ánh sáng đang lan tỏa không ngừng.

Một món trang sức cao cấp không chỉ cần đá quý đẹp mà còn đòi hỏi kỹ thuật xử lý chất liệu và cấu trúc ở mức tinh xảo. Với Stellara, thách thức nằm ở việc duy trì cảm giác chuyển động của các đường nét tỏa ra từ viên sapphire, đồng thời khiến toàn bộ chiếc vòng đủ nhẹ nhàng và linh hoạt để ôm theo cơ thể. Theo phần giới thiệu về bộ sưu tập trên ELLE Việt Nam, bố cục của Stellara được phát triển từ viên sapphire Ceylon 41,01 carat. Những đường nét hình học và các viên kim cương được sắp đặt có chủ đích, kết hợp kỹ thuật tạo khoảng rỗng để cấu trúc trông thanh thoát hơn.

Đây là bài toán đòi hỏi sự cân bằng giữa nhiều yếu tố. Nếu kết cấu quá dày hoặc các chi tiết được bố trí quá sát nhau, ánh sáng khó tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên. Ngược lại, nếu cấu trúc không đủ chắc chắn, chiếc vòng có thể mất đi sự ổn định cần thiết khi đeo. Các nghệ nhân vì thế phải tính toán vị trí, tỷ lệ và mối liên kết giữa từng thành phần, để thiết kế vừa có vẻ mềm mại, vừa duy trì hình dáng chính xác. Bên cạnh đó, kim cương có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau cũng đặt ra yêu cầu cao về cách sắp xếp. Mỗi mặt cắt phản chiếu ánh sáng theo một cách riêng; khi được kết hợp hợp lý, chúng tạo nên nhịp điệu thị giác thay vì chỉ là những điểm sáng rời rạc. Chính sự phối hợp giữa đá quý, hình học và khoảng trống giúp Stellara tạo cảm giác sống động dù bản thân món trang sức là một cấu trúc cố định.

Con số 20 triệu nhân dân tệ đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc khiến Stellara càng được chú ý. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là mức giá lan truyền, chưa phải giá bán chính thức được Cartier công bố. Với trang sức cao cấp, giá trị còn phụ thuộc vào chất lượng viên đá, nguồn gốc, độ hiếm, kỹ thuật chế tác và nhiều yếu tố khác; vì vậy, không nên xem mức giá được truyền miệng là con số đã được xác nhận. Dù vậy, Stellara vẫn cho thấy vì sao trang sức cao cấp có thể vượt ra ngoài vai trò của một món phụ kiện. Viên sapphire lớn tạo điểm nhấn, nhưng chính cách viên đá được đặt trong tổng thể giàu tính kiến trúc mới khiến chiếc vòng có bản sắc riêng. Thiết kế không chỉ phô diễn độ quý hiếm của vật liệu mà còn thể hiện cách một ý tưởng sáng tạo được chuyển hóa thành tác phẩm có thể đeo trên cơ thể.

Trong màn xuất hiện tại Kyoto, Jisoo không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ để cạnh tranh với chiếc vòng. Đầm trắng của Vivienne Westwood tạo nền tương đối tinh giản, giúp sắc xanh của sapphire và ánh sáng từ kim cương trở thành điểm nhấn rõ ràng. Sự kết hợp này cũng phù hợp với hình ảnh thanh lịch mà nữ thần tượng thường xây dựng trong những sự kiện trang sức cao cấp. Chia sẻ về Stellara, Jisoo bày tỏ sự ấn tượng với sắc xanh rực rỡ của viên sapphire và sự hài hòa giữa những viên kim cương lan tỏa như sóng. Cô cho biết mình bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với Stellara, Cartier không chỉ đưa một viên sapphire 41,01 carat lên vị trí trung tâm mà còn biến ánh sáng thành ngôn ngữ thiết kế. Còn với Jisoo, chiếc đầm trắng trang nhã và món trang sức xanh thẳm tạo nên màn kết hợp vừa đủ nổi bật, không cần quá nhiều chi tiết để gây ấn tượng. Và có lẽ, sức hấp dẫn lớn nhất của chiếc vòng nằm ở đó: vẻ xa xỉ không chỉ được đo bằng con số được truyền tai, mà còn bằng sự tinh tế trong từng đường nét và kỹ nghệ phía sau tác phẩm.