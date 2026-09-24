Chiếc váy "như sắp bục" của Phạm Băng Băng hóa ra lại là mốt mới của thời trang cao cấp

Trên thảm đỏ, có những bộ váy vừa xuất hiện đã khiến người xem phải "nín thở" vì cảm giác như chỉ cần một chuyển động nhỏ, trang phục sẽ gặp sự cố. Nhưng với Phạm Băng Băng, điều tưởng như bất cẩn ấy lại có thể là một phần của ý đồ thời trang. Tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vừa qua, nữ diễn viên xuất hiện với nhiều thiết kế haute couture, trong đó hai bộ đầm của Georges Hobeika và Tony Ward cùng gây chú ý bởi phần thân quây có khóa kéo trông như chưa được kéo kín hoàn toàn. Phần vải thừa ở hai bên càng khiến chiếc váy mang cảm giác "sắp bục" đến nơi. Thế nhưng, thay vì là một lỗi trang phục, đây lại là chi tiết được tính toán có chủ đích. Và thú vị hơn, cách xử lý này không hề đơn độc mà đang xuất hiện trong nhiều thiết kế cao cấp gần đây.

Nếu chỉ nhìn hình ảnh trên thảm đỏ, không ít người có thể đặt câu hỏi: Tại sao một ngôi sao luôn nổi tiếng với những màn xuất hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng như Phạm Băng Băng lại có thể để một bộ đầm quây trong trạng thái thiếu hoàn thiện như vậy? Đặc biệt, hai thiết kế Georges Hobeika và Tony Ward mà cô lựa chọn đều có phần thân trên ôm sát, trong khi khóa phía sau không được xử lý theo cách thông thường. Phần vải ở hai bên tạo cảm giác như chưa được kéo hết khóa, khiến người mặc trông như đang đứng giữa một khoảnh khắc "sự cố" chưa xảy ra.

Nhưng nếu nhìn kỹ những hình ảnh khi nữ diễn viên bước lên thảm đỏ, có thể nhận ra phần cấu trúc này đã được giữ nguyên từ đầu. Điều đó cho thấy đây không phải một lỗi phát sinh trong quá trình mặc váy, mà là một biến tấu có chủ đích. Ekip của Phạm Băng Băng đã không đơn thuần bê nguyên thiết kế từ sàn diễn xuống thảm đỏ. Họ điều chỉnh cách xử lý phần khóa và cấu trúc phía sau, tạo nên một phiên bản có cá tính riêng.

Điều đáng chú ý là kiểu xử lý này không phải ý tưởng quá xa lạ với thời trang cao cấp. Trong những mùa gần đây, nhiều nhà mốt bắt đầu khai thác những cấu trúc vốn thường được giấu đi - như khóa kéo, đường may, phần dựng corset hay khoảng hở phía sau - để biến chúng thành điểm nhấn thị giác. Ngay trong các thiết kế của Georges Hobeika, những mẫu đầm quây với phần khóa được để lửng lơ, tạo thành đường mở phía sau cũng từng xuất hiện. Thay vì cố gắng làm cho chiếc váy trông hoàn toàn "đóng kín", nhà thiết kế biến chính phần cấu trúc này thành một yếu tố trang trí.

Dương Tử cũng từng diện một thiết kế Georges Hobeika có cách xử lý phần khóa tương tự. Khi nhìn từ phía sau, chiếc đầm tạo cảm giác như được để mở một cách cố ý, mang đến sự bất ngờ cho một phom váy vốn đã quen thuộc. Điều này cho thấy thời trang cao cấp đang ngày càng quan tâm tới những chi tiết nằm giữa ranh giới của hoàn thiện và "cố tình chưa hoàn thiện". Một chiếc khóa kéo vốn chỉ có chức năng cố định trang phục nay trở thành đường nét tạo hình. Phần vải thừa vốn thường bị xem là thiếu gọn gàng lại được giữ lại để tạo hiệu ứng.

Một ví dụ khác là chiếc váy cưới haute couture Dior được thực hiện riêng cho siêu mẫu Hề Mộng Dao. Thay vì sử dụng phần lưng kín hoàn toàn, thiết kế tạo ra một đường cắt chữ V sâu ở phía sau, kết hợp cùng hàng khuy bọc lụa chạy dọc xuống eo. Chi tiết này tạo sự tương phản rõ rệt giữa mặt trước kín đáo và mặt sau gợi cảm. Điều thú vị nằm ở cách nhà mốt biến khoảng hở thành một phần của cấu trúc thay vì chỉ đơn thuần tạo cảm giác sexy. Đường cắt được xử lý có tính toán, ôm theo cơ thể và kết nối với phom váy phía dưới, khiến phần lưng trở thành một "mặt tiền" khác của thiết kế. Đây cũng là tinh thần tương đồng với cách Phạm Băng Băng diện hai chiếc đầm Georges Hobeika và Tony Ward. Điểm gây chú ý không nằm ở việc khoe da thịt nhiều hay ít, mà nằm ở cách một chi tiết cấu trúc bất ngờ được đưa ra trước mắt người xem.

Trong Haute Couture Thu Đông 2026, Balenciaga tiếp tục khai thác những cấu trúc tạo hình mạnh, trong đó có các thiết kế gây chú ý bởi phần lưng mở và những đường cắt bất ngờ. Vogue nhận xét bộ sưu tập có nhiều phom dáng điêu khắc, góc nhìn phía sau mạnh và những thiết kế tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt. Điều này cho thấy dáng quây hiện nay không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào công thức corset truyền thống. Nhà thiết kế có thể sử dụng cấu trúc vải, đường cắt và tỷ lệ để tạo cảm giác ôm sát cơ thể, đồng thời mở ra những khoảng trống ở phía sau. Khi đó, phần lưng không còn là mặt sau đơn thuần mà trở thành nơi để nhà thiết kế thể hiện sự sáng tạo.

Nếu đặt những lựa chọn của Phạm Băng Băng trong bối cảnh này, chi tiết khiến khán giả lo lắng ban đầu lại trở nên hợp lý hơn. Cô không mặc một chiếc váy "bị lỗi", mà đang mặc một phiên bản được biến tấu theo ngôn ngữ thiết kế đang được thời trang cao cấp quan tâm. Đây cũng là điểm khiến màn xuất hiện của nữ diễn viên trở nên thú vị. Cô không chỉ lựa chọn những bộ haute couture mới nhất, mà còn cùng stylist điều chỉnh thiết kế để phù hợp với hình ảnh cá nhân. Một đường khóa không kéo hết có thể biến chiếc đầm từ quen thuộc thành khác biệt. Một khoảng hở chữ V có thể khiến mặt sau của bộ váy trở thành điểm nhìn chính. Và phần cấu trúc tưởng như chưa hoàn thiện lại có thể chính là thứ khiến cả thiết kế trở nên thời thượng.

Bởi vậy, lần này Phạm Băng Băng không chỉ gây chú ý vì những bộ đầm lộng lẫy trên thảm đỏ Toronto. Cô còn cho thấy một ngôi sao thời trang thực thụ không nhất thiết phải mặc nguyên bản thiết kế từ sàn diễn. Quan trọng hơn là biết cách biến nó thành phiên bản phù hợp với mình. Từ sàn diễn haute couture đến thảm đỏ quốc tế, xu hướng "váy như sắp bục" có thể thoạt nhìn gây hoang mang, nhưng khi được xử lý đúng kỹ thuật, nó lại tạo nên vẻ đẹp đầy chủ ý. Và với Phạm Băng Băng, một chi tiết tưởng như bất ổn lại một lần nữa trở thành bằng chứng cho khả năng nắm bắt xu hướng và làm chủ thời trang của cô.