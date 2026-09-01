Chiếc váy gây thắc mắc nhất lúc này: Nhìn mãi vẫn không hiểu nhà mốt may kiểu gì

Có những thiết kế thời trang khiến người ta đẹp mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng có những thiết kế lại khiến công chúng phải nhìn đi nhìn lại để tìm hiểu xem chúng thực sự được tạo nên như thế nào. Một mẫu chân váy vừa xuất hiện trên sàn diễn Monse Xuân Hè 2027 chính là trường hợp như vậy. Thoạt nhìn, đây là một chiếc chân váy denim dáng dài khá quen thuộc. Nhưng chỉ cần nhìn xuống phần gấu váy, mọi thứ lập tức trở nên khác thường. Từ lớp denim có vẻ cứng cáp, thiết kế bất ngờ chuyển thành những dải tua rua dài, mềm mại và óng ánh, đung đưa theo từng bước chân. Sự chuyển đổi đột ngột giữa hai chất liệu khiến chiếc váy trở thành một trong những thiết kế gây tò mò nhất trên sàn diễn mùa này.

Trong BST Xuân Hè 2027 của Monse, những thiết kế mang yếu tố chuyển động và tua rua xuất hiện khá nổi bật. Vogue ghi nhận bộ sưu tập đánh dấu màn trở lại sàn diễn của hai nhà thiết kế Laura Kim và Fernando Garcia với thương hiệu Monse, trong đó có nhiều thiết kế sử dụng dệt để tạo hiệu ứng chuyển động thú vị. Một trong những look gây chú ý là mẫu chân váy denim xanh với phần thân trên mang dáng dấp quen thuộc của một chiếc denim skirt. Phom váy có phần cạp cao, cấu trúc khá rõ ràng và bề mặt mang vẻ thô ráp đặc trưng của denim.

Thay vì tiếp tục sử dụng denim, phần gấu được tạo nên từ những dải sợi tua rua dài. Chúng rủ xuống gần chạm mặt đất và liên tục chuyển động khi người mẫu bước đi. Một nguồn hình ảnh runway mô tả thiết kế này là sự kết hợp giữa phần denim có cấu trúc và phần gấu tua rua dài tạo chuyển động rõ rệt khi di chuyển. Chính sự tương phản ấy khiến người xem có cảm giác như đang nhìn thấy hai món đồ khác nhau được ghép lại thành một. Một nửa mang tinh thần workwear, bụi bặm và mạnh mẽ; nửa còn lại lại mềm mại, uyển chuyển và gần như có tính chất của một chiếc váy dạ hội.

Điều đáng chú ý là cách Monse tạo ra sự chuyển tiếp giữa phần denim và phần tua rua. Denim là chất liệu có cấu trúc tương đối cứng, giữ phom tốt và thường gắn với hình ảnh casual. Trong khi đó, phần tua rua lại tạo cảm giác nhẹ, mềm và liên tục chuyển động. Khi đặt hai chất liệu đối lập cạnh nhau, nhà mốt tạo ra một hiệu ứng thị giác khá bất ngờ. Nếu nhìn từ xa, phần tua rua gần như biến thành một lớp rèm mềm phủ xuống từ chân váy denim. Khi người mẫu đứng yên, nó tạo cảm giác như một phần kéo dài của chiếc váy. Nhưng khi bước đi, từng sợi lại tách ra và chuyển động độc lập, khiến tổng thể trở nên sống động.

Điều thú vị hơn là Monse không loại bỏ hoàn toàn tinh thần denim khi đưa chất liệu tua rua vào thiết kế. Phần thân váy vẫn giữ nguyên vẻ khỏe khoắn, thực dụng của denim, nhưng phần gấu mềm mại lại khiến tổng thể trở nên nữ tính hơn. Đây là kiểu tương phản vốn khá đặc trưng trong ngôn ngữ thiết kế của Monse: lấy một món đồ quen thuộc trong tủ quần áo rồi tháo rời, biến đổi hoặc ghép nó với một chất liệu hoàn toàn khác. Ở mẫu chân váy này, denim không còn đơn thuần là denim. Nó trở thành phần "khung" để một lớp vật liệu mềm mại phát huy hiệu ứng. Chính vì vậy, chiếc váy vừa có vẻ đời thường, vừa mang tinh thần trình diễn rất rõ. Nếu được đưa xuống phố, thiết kế có thể trở thành một món đồ statement dành cho những người thích thử nghiệm. Chỉ cần kết hợp với áo thun hoặc sơ mi đơn giản, phần chân váy đã đủ trở thành tâm điểm.

Sự kết hợp giữa denim và một chất liệu mềm mại ở phần dưới cũng nhanh chóng khiến nhiều người liên tưởng đến một thiết kế kinh điển của Jean Paul Gaultier. Trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 1999 "Divine Jacqueline", Gaultier từng trình làng một thiết kế đặc biệt có phần thân trên mang cấu trúc như một chiếc quần jeans/đầm denim, sau đó chuyển xuống phần đuôi được xử lý bằng lông đà điểu. Vogue gọi đây là một trong những thiết kế đáng chú ý của bộ sưu tập; một tài liệu đấu giá chuyên về couture cũng ghi nhận mẫu đầm denim và lông đà điểu này là look số 49, với phần denim được tạo cấu trúc như thân quần jeans và phần đuôi chuyển sang lông đà điểu.

Điểm tương đồng nằm ở ý tưởng xử lý tương phản: một phần trang phục mang vẻ cứng cáp, quen thuộc của denim, trong khi phần dưới lại mềm mại, có độ chuyển động mạnh. Tuy nhiên, Monse không đơn giản lặp lại thiết kế của Gaultier. Nếu Gaultier sử dụng lông đà điểu để tạo nên phần đuôi couture đầy kịch tính, Monse lại khai thác tua rua để tạo hiệu ứng chuyển động hiện đại hơn. Sự liên tưởng này vì thế càng khiến mẫu váy mới trở nên thú vị. Nó cho thấy những ý tưởng thời trang có thể được tái diễn giải sau nhiều thập kỷ, nhưng vẫn tạo ra một diện mạo hoàn toàn khác. Có lẽ điểm hấp dẫn nhất của mẫu váy này chính là việc nó không phải kiểu thiết kế nhìn một lần là hiểu ngay. Người xem phải quan sát phần thân, phần gấu, chất liệu rồi mới nhận ra cách Monse tạo nên sự chuyển tiếp giữa denim và tua rua.

Trong thời trang, những thiết kế như vậy thường có sức hút riêng bởi chúng khiến người ta đặt câu hỏi. Đây là denim hay tua rua? Là chân váy hay một lớp rèm được gắn vào váy? Và nhà mốt đã xử lý phần giao nhau giữa hai chất liệu như thế nào? Không cần quá nhiều màu sắc hay họa tiết, chỉ bằng cách ghép hai chất liệu có tính chất đối lập, Monse đã tạo ra một thiết kế đủ khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa. Và có lẽ đó cũng chính là điều khiến chiếc váy này đáng nhớ: nó không chỉ được tạo ra để mặc, mà còn được tạo ra để khiến người ta tò mò về cách nó được làm nên.