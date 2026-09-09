Với những ngày không biết mặc gì, sơ mi gần như luôn là đáp án an toàn. Nhưng thay vì chỉ quanh quẩn với sơ mi trắng cơ bản, loạt local brand Việt hiện có khá nhiều thiết kế thú vị hơn: từ dáng oversized trẻ trung, sơ mi thắt eo đến những mẫu cổ nơ, tay phồng nữ tính. Đặc biệt đúng dịp sale 9/9, hội mê thời trang càng có lý do để tranh thủ "săn" thêm vài chiếc vừa xinh vừa dễ ứng dụng. Từ đi làm với quần jeans, quần âu cho đến lên đồ nữ tính cùng chân váy, 9 mẫu sơ mi dưới đây đều thuộc team mua một chiếc nhưng phối được đủ kiểu, rất đáng để chị em nghía qua.

Sơ mi basic phom rộng là kiểu áo không cần quá nhiều chi tiết vẫn dễ tạo cảm giác chỉn chu. Dáng áo suông, tay dài cùng đa dạng các gam màu trung tính khiến tổng thể trông thanh lịch nhưng không bị cứng nhắc. Muốn trẻ trung, chị em có thể kết hợp áo ngoài chân váy mini sáng màu, còn khi đi làm, chỉ cần sơ vin cùng quần jeans ống đứng hoặc quần âu là đủ gọn gàng. Đây cũng là kiểu áo khá dễ mặc từ công sở đến những buổi cà phê cuối tuần.

Nơi mua: unleashedvn

Áo sơ mi trắng ngà dáng rộng được tạo điểm nhấn bằng những đường xếp ly chạy dọc thân, phần gấu hơi xòe nên mặc thả ngoài vẫn có phom đẹp. Quần short màu nâu tạo nên outfit nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, nhưng để ứng dụng đi làm, chỉ cần chuyển sang jeans ống đứng hoặc chân váy midi. Chính kiểu thiết kế không quá ôm này cũng rất hợp với những ngày muốn mặc đẹp mà vẫn dễ chịu.

Nơi mua: Shemoda

Với item tiếp theo, phần nơ lớn ở cổ biến chiếc sơ mi xanh nhạt thành điểm nhấn của cả outfit, vì vậy không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Phom áo rộng vừa phải cũng tạo cảm giác mềm mại, thoải mái. Chị em có thể phối với quần trắng như trong ảnh để có bảng màu dịu mắt. Còn nếu muốn cân bằng nét điệu đà, jeans xanh đậm hoặc chân váy bút chì tối màu sẽ giúp tổng thể trông trưởng thành, thanh lịch hơn đó!

Team thích phong cách trẻ trung, năng động và có chút cá tính có thể tham khảo cách layer sơ mi kẻ với áo trắng bên trong, thêm cà vạt đen tạo tương phản. Đi cùng jeans ống rộng, outfit lập tức mang tinh thần preppy pha street style, hợp cả nam lẫn nữ. Khi muốn mặc gọn gàng hơn, chỉ cần bỏ lớp áo trong, sơ vin sơ mi với chân váy chữ A và giữ lại cà vạt làm điểm nhấn.

Nơi mua: NOAM OFFICIAL

Một chiếc sơ mi trắng vẫn có thể thú vị nếu thay đổi một vài chi tiết. Mẫu áo này tạo điểm nhấn bằng phần xếp ly dọc thân trước, cổ đứng nhỏ và tay áo có độ phồng nhẹ, nhờ đó giữ được nét thanh lịch mà không mang cảm giác quá nghiêm túc. Phối ton-sur-ton cùng quần trắng cho outfit sáng và sang, còn jeans xanh sẽ là lựa chọn dễ ứng dụng hơn mỗi ngày. Thêm một chiếc thắt lưng mảnh là đủ để nàng tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Nơi mua: Mono Talk Official Store

Vẫn là sơ mi nhưng thiết kế này điệu hơn nhờ những chi tiết hoa đồng màu ở phần ngực. Chất liệu có độ mềm, hơi xuyên nhẹ khiến chiếc áo mang cảm giác bay bổng hơn sơ mi cotton thông thường. Vì phần trên đã có điểm nhấn, cách phối thông minh là đi cùng quần cạp cao màu trắng/kem. Nếu chọn chân váy, chị em nên ưu tiên dáng trơn và màu trung tính để outfit không trở nên quá cầu kỳ.

Nơi mua: CChat Clothes

Không đi theo phom sơ mi quen thuộc, thiết kế kẻ sọc này tạo điểm nhấn bằng phần đai cùng chất liệu ở eo. Chi tiết nhỏ nhưng giải quyết luôn bài toán tỷ lệ khi diện quần ống rộng khi vòng eo vẫn được xác định rõ, giúp tổng thể không bị nuốt dáng. Với mẫu áo này, quần jeans tối màu hoặc quần âu suông là lựa chọn đẹp và hiện đại, còn muốn nữ tính hơn, chân váy dài dáng thẳng cũng rất đáng thử.

Nơi mua: HAGOO

Tiếp theo là mẫu áo xanh nhạt với cổ peter pan trắng tương phản, tay hơi phồng mang hơi hướng preppy và cổ điển. Điểm hay là bản thân chiếc áo đã đủ nổi bật nên phần còn lại càng tối giản càng đẹp. Chân váy midi cạp cao màu navy giúp kéo dài tỷ lệ phần thân dưới, đồng thời giữ vẻ thanh lịch. Hội chị em cũng có thể thay chân váy bằng jeans xanh đậm để chiếc áo bớt "tiểu thư", phù hợp cho những ngày muốn mặc casual hơn.

Nơi mua:TiinStore

Nếu đã có đủ sơ mi màu trung tính, một chiếc sơ mi pastel sẽ giúp tủ đồ bớt nhàm chán. Thiết kế này có phom cơ bản, ít chi tiết nên sắc màu nhạt vẫn giữ được vẻ hiện đại, không quá điệu. Cách dễ mặc nhất chính là sơ vin với jeans xanh cạp cao, vừa tôn tỷ lệ cơ thể vừa đem lại cảm giác trẻ trung. Đổi jeans thành chân váy chữ A hoặc midi màu trắng, be là có ngay outfit nữ tính hơn để đi làm.

Nơi mua: TheBlueTshirt Official Store

Đúng dịp sale 9/9, đây là lúc lý tưởng để chị em tranh thủ chốt những mẫu sơ mi vừa đẹp vừa dễ mặc với mức giá "mềm" hơn. Chọn đúng một chiếc hợp gu là có thể xoay đủ outfit từ đi làm đến đi chơi, quá hời để nâng cấp tủ đồ rồi!



