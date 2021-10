Chiếc váy bán chạy nhất lịch sử của Zara: Có hẳn Instagram riêng, gây đụng hàng ầm ầm nhưng mặc có "ra gì" không?

Người ta thường chỉ biết tới "The little black dress" - chiếc váy đen kinh điển của Chanel hay mẫu đầm cắt xẻ bạo liệt "Donatella dress" của Versace, toàn là những item gây sốt từ các nhà mốt thượng hạng. Thế nhưng ít ai ngờ rằng một thương hiệu giá rẻ như Zara cũng có sản phẩm tương tự vậy, dẫu chẳng hoành tráng bằng nhưng lại gây chú ý theo một cách rất... Zara.

"The dress" hay "That dress" là tên của một mẫu váy dáng suông với nền trắng chấm bi đen, hình thức rất cơ bản nếu không nói chẳng có mấy điểm đặc biệt. Thế nhưng kiểu váy này luôn lọt top "best seller" của hãng mới lạ!

Có người gọi đây chẳng khác nào đầm bầu, kẻ thì chê bôi vì nó chẳng có gì hay ho nhưng trên thực tế, Zara luôn phải tái sản xuất mẫu váy này để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sức hút của chiếc váy đạt tới điểm cực hạn khi nó có hẳn một tài khoản Instagram với hơn 22k người theo dõi chỉ dành cho việc cập nhật mọi thứ về chiếc váy đó.

Chưa hết, các "con nghiện" mua sắm còn dành hẳn ngày 22/8 làm ngày "Toàn dân mặc chiếc váy này" (The Dress Day).

Tài khoản Instagram của chiếc váy đã đạt hơn 22k lượt theo dõi

Không khó để thấy một lượng hình ảnh khổng lồ do fan của chiếc váy chấm bi này đăng tải

Đây có thể coi là chiếc váy rất dễ gây đụng hàng

Lý do chiếc váy mang hơi hướng đầm bầu này được yêu thích tới vậy nằm ở tính tiện lợi, dễ ứng dụng. Dẫu dáng váy hơi to nhưng hoạ tiết chấm bi không lỗi mốt và không dìm vóc dáng. Ngoài ra chất liệu nhẹ và mát cũng là ưu điểm của nó.

Tờ Guardian nhận xét: "Váy có thể phối cùng từ áo da cho đến cardigan, từ túi tote cho đến túi đeo chéo, từ giày thể thao cho đến boots, thậm chí là dép lê. Ngay cả các cô gái đạo Hồi cũng bị món đồ này chinh phục".

Với mức giá hơn 1 triệu VNĐ, người dùng đã có thể sở hữu mẫu váy thú vị này

Việc những người nổi tiếng diện mẫu thiết kế này càng đẩy nó tới gần hơn danh hiệu "Chiếc váy quốc dân"

Ảnh: Internet