Khi nhắc đến túi hiệu, có lẽ nhiều người sẽ "auto" nghĩ đến những cái tên top đầu ngành công nghiệp thời trang xa xỉ như Hermès, Chanel, Christian Dior, Celine, Prada, Gucci,... Bên cạnh đó, phong cách "quiet luxury" đang trở nên thịnh hành trong giới mộ điệu thời trang một vài năm trở lại đây đã khiến cho những mẫu túi xách của một số thương hiệu như Ferragamo, Veneta Bottega, Alaia trở thành IT-item và được săn đón khắp nơi.

Giá thành của những mẫu túi Chanel, Veneta Bottega, Hermès... vẫn được nhiều người đánh giá chung là khá đắt đỏ, nhất là với những tệp khách hàng đại trà.

Nếu bạn đang tìm một món đồ hiệu đáp ứng đủ những tiêu chí ngon - bổ - rẻ lại còn on trend thì hãy tham khảo gợi ý mẫu túi "The New York" của thương hiệu DeMellier dưới đây.

"The New York" là một trong những mẫu túi hiện thuộc top best seller của thương hiệu thời trang đến từ Anh Quốc - DeMellier. Ngôn ngữ thiết kế của mẫu túi này chú trọng vào sự đơn giản và tính ứng dụng cao cho người dùng. Không cầu kì hay phô trương, sự tinh xảo nằm ở chất liệu và những đường gấp, cắt tinh xảo đúng như tinh thần của "sự sang trọng thầm lặng".

Chiếc túi The New York còn được nhiều người ví von là "con lai" của Hermès Birkin và Celine Trapeze vì những nét tương đồng trong ngôn ngữ thiết kế.

Theo như đại diện thương hiệu chia sẻ, mẫu túi này được làm từ chất liệu da bò tự nhiên. Quá trình thực hiện của một chiếc túi The New York cũng được làm thủ công bởi các người thợ lành nghề để tạo ra những nếp gấp đặc trưng cùng đường may tỉ mỉ, tinh tế.

Bên cạnh chất liệu da sang chảnh được đánh giá là khá nặng tay, các tín đồ thời trang cũng có thêm lựa chọn chất liệu vải canvas hoặc chất liệu cói raffia vừa nhẹ vừa thời thượng.

Mẫu túi này đang được bán trên website của DeMellier với giá khoảng 29 triệu đồng cho size thường và khoảng 17 triệu đồng với size vừa. Với tone màu chủ đạo thuộc bảng màu neutral như trắng, đen, nâu,... đây cũng là một item thời trang được nhiều người đánh giá là khá dễ mix đồ.

Tính ứng dụng của chiếc túi này còn nằm ở form dáng thời thượng nhưng lại vô cùng hữu ích. Nó vừa giúp cho các chị em chứa được nhiều đồ dùng cần thiết mỗi khi đi ra đường như điện thoại, ví tiền, son môi, kem chống nắng,... vừa giúp các nàng đam mê sống ảo dễ kết hợp được với nhiều trang phục.



Chiếc túi này "cân" hết từ những trang phục hơi hướng "business casual" cho các nàng diện khi đi làm đến đi chơi, dạo phố.