Bloomberg khẳng định túi UNIQLO bán nguyệt là "Birkin của thế hệ Millennial"

Là một trong những thương hiệu lifewear nổi tiếng hàng đầu hiện nay, UNIQLO luôn nhận được sự yêu thích của người dùng với những sản phẩm có tính ứng dụng cao.

Mới đây, mẫu túi vải bán nguyệt (Round Mini Shoulder Bag) của thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi được ví như Hermès Birkin. Cụ thể, Bloombeg đã có khẳng định chắc nịch rằng: mẫu túi hot hit trị giá 20$ (hơn 500.000 VNĐ) của UNIQLO đã trở thành "Birkin của thế hệ Millennial" (thệ hệ Y).

Bài đăng của Bloomberg đang nhận khá nhiều ý kiến tranh cãi khi đặt mẫu túi của UNIQLO cạnh Hermès Birkin

Không thể phủ nhận độ hot của mẫu túi Round Mini Shoulder Bag (hay còn được gọi là túi bán nguyệt đeo chéo) của UNIQLO khi tạo nên cơn sốt trên nhiều nền tảng MXH trong thời gian gần đây. Đây cũng là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu Nhật trong năm 2023 (theo Teen Vogue). UNIQLO cũng cho thấy sự tự tin về sản phẩm này khi ông Kanoko Takenokuchi - Giám đốc bán hàng toàn cầu của thương hiệu từng tuyên bố :“I have a feeling that it’s not just a passing trend but is becoming a permanent item that will stay in people’s lives for a long time" (Tôi cảm giác mẫu túi này không phải là một xu hướng nhất thời mà đang trở thành một item vĩnh viễn đồng hành cùng người dùng trong khoảng thời gian dài).

Một trong những ưu điểm làm nên sức hút của mẫu túi nhà UNIQLO nằm ở thiết kế hình bán nguyệt mềm mại tương đối trendy, casual cùng màu sắc đa dạng, trẻ trung. Phần dây đeo của túi cũng có thể điều chỉnh để đeo chéo hoặc khoác lên vai, matching được với nhiều phong cách khác nhau. Ngoài ra, item này cũng đem đến sự tiện lợi với thiết kế rộng rãi, đựng được nhiều đồ cùng giá thành phải chăng (chỉ 20 USD - khoảng 500.000 VNĐ).

Mẫu túi Round Mini Shoulder Bag của UNIQLO là một trong những item thời trang làm mưa làm gió trong năm 2023

Quay lại với bài viết của Bloomberg, trang báo nổi tiếng cho rằng mẫu túi của UNIQLO đang dần đánh bại những mẫu túi hàng hiệu cũng chính bởi tính ứng dụng cao và giá thành "bình dân". Bloomberg cũng đưa ra dẫn chứng rằng sản phẩm Round Mini Shoulder Bag của UNIQLO đã trở thành item được săn lùng nhiều nhất trong quý 1/2023 (dựa trên tỷ lệ tìm kiếm và doanh số bán hàng), theo BXH của The Lyst Index (báo cáo hàng quý của ngành thời trang, xếp hạng các thương hiệu và sản phẩm thời trang nổi bật nhất).

Kết quả này từng gây xôn xao giới mộ điệu một thời bởi BXH thường chỉ có sự xuất hiện của các thương hiệu thời trang xa xỉ như Gucci hay Prada, hiếm khi thấy các thương hiệu bình dân giành được vị trí cao.

Đoạn video từng viral vì khả năng "đựng cả thế giới" của mẫu túi nhà UNIQLO

Thậm chí, vì quá nổi tiếng và được nhiều người "săn đón" mà mẫu túi bán nguyệt của UNIQLO cũng bị đạo nhái. Vào đầu năm nay, Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO còn kiện Shein sao chép thiết kế của mẫu túi này với giá bán ra chỉ rẻ hơn 1 nửa. Thậm chí, UNIQLO còn phải đưa ra tuyên bố chính thức về việc phân biệt hàng giả trên trang web của mình vì mẫu túi này bị đạo nhái rộng rãi.

UNIQLO và Shein từng lùm xùm vì mẫu túi có thiết kế y chang Round Mini Shoulder Bag

Đáng chú ý, không chỉ riêng Bloomberg mà khi search từ khóa "Millennial Birkin", rất nhiều trang truyền thông, rất nhiều trang báo, trang thông tin nổi tiếng của nước ngoài như New York Post, The Independent cũng sử dụng cụm từ này để nói về chiếc túi bán nguyệt của UNIQLO.



Nhiều trang báo, trang truyền thông quốc tế sử dụng cụm từ "Millennial Birkin" cho mẫu túi của UNIQLO

Tuy nhiên, dù nổi tiếng, được nhiều người yêu thích tới vậy nhưng việc ví Round Mini Shoulder Bag như Hermès Birkin - mẫu túi huyền thoại và đẳng cấp bất kì ai cũng muốn sở hữu có vẻ vẫn là so sánh khập khiễng, khiến nhiều người không thấy hợp lý.



Một số bình luận của dân mạng:

- Đây có phải bài quảng cáo cho UNIQLO không vậy? Họ đặt UNIQLO và Birkin trong cùng 1 câu á?

- Tôi thích mẫu túi này của UNIQLO nhưng ví như Birkin thì thực sự là hơi quá.

- Birkin thế hệ mới? Hãy đưa ra những so sánh thực tế hơn được không?

- Tôi biết sự phổ biến của chiếc túi này khi nhiều người quanh tôi đều dùng nó nhưng đây vẫn là so sánh thiếu hợp lý.

- Tôi không hiểu sao tác giả bài viết có thể so sánh với Birkin, từ đẳng cấp, giá cả đến thiết kế đều khác biệt hoàn toàn.

Hermès Birkin là một trong những chiếc túi cao cấp và đẳng cấp hàng đầu thế giới, mang tính biểu tượng và lâu đời khó sản phẩm nào có thể đặt cạnh hoặc thay thế

Bạn thấy sao về sự ví von này?

