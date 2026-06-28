9 mẫu mũ cói dễ diện nhất mùa hè: Vừa chống nắng hiệu quả, vừa "hack" dáng mặt cực đỉnh

Mùa hè đến cũng là lúc những món phụ kiện vừa có tác dụng chống nắng vừa giúp nâng tầm phong cách được các tín đồ thời trang săn đón. Trong số đó, mũ cói luôn là item "kinh điển" bởi khả năng biến hóa đa dạng: khi thì mang nét nữ tính, lãng mạn, khi lại tạo cảm giác thanh lịch, phóng khoáng. Không chỉ giúp che chắn khỏi ánh nắng, một chiếc mũ cói phù hợp còn có thể tạo hiệu ứng gương mặt thon gọn, cân đối hơn. Sau thời gian tìm kiếm và thử nghiệm nhiều kiểu dáng khác nhau, tôi đã chọn ra 9 mẫu mũ cói dễ diện nhất. Từ phong cách Pháp cổ điển, vẻ đẹp dịu dàng công sở đến những thiết kế trẻ trung phù hợp cho chuyến du lịch biển, mỗi mẫu đều có điểm nhấn riêng và khả năng "nâng cấp" diện mạo ngay lập tức.

1. Mẫu phong cách Pháp dịu dàng

Mũ cói màu trắng kem với thiết kế đan lỗ kết hợp khóa da nâu là lựa chọn dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch. Sự kết hợp giữa gam màu trung tính và chi tiết da tạo nên cảm giác hoài cổ như bước ra từ những bộ phim Pháp. Mẫu mũ này đặc biệt phù hợp khi phối cùng váy liền, váy hoa hoặc những bộ trang phục mang hơi hướng nữ tính. Chỉ cần thêm một chiếc túi nhỏ và đôi giày bệt, bạn đã có ngay hình ảnh một cô gái Pháp lãng mạn, nổi bật trong những chuyến du lịch mùa hè.

2. Mẫu chóp tròn màu trắng sữa

Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, mềm mại, đây là thiết kế khó có thể bỏ qua. Sắc trắng sữa mang lại cảm giác tinh khôi, dịu dàng nhưng vẫn đủ sang trọng. Ưu điểm lớn nhất của mẫu mũ này là không quá kén dáng mặt. Phần chóp tròn giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa hơn, ngay cả khi để mặt mộc vẫn tạo cảm giác tươi tắn, rạng rỡ. Đây cũng là kiểu mũ phù hợp để diện hằng ngày, từ đi làm, đi cà phê đến dạo phố cuối tuần.

3. Mẫu vành phẳng kinh điển

Đây được xem là kiểu mũ cói cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Thiết kế vành rộng kết hợp cùng dây đai đen mảnh tạo nên vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn sang trọng. Mẫu mũ này phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục thường ngày như áo sơ mi, quần jeans đến những bộ váy mùa hè nhẹ nhàng. Khi kết hợp cùng trang phục casual, chiếc mũ mang đến cảm giác thư thái, tự nhiên nhưng vẫn đầy cuốn hút.

4. Mẫu vành rộng đính vải lanh

Sự kết hợp giữa dây vải lanh màu trắng kem và phần thân mũ đan màu nâu nhạt tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, tinh tế. Phần vành rộng không chỉ giúp tăng khả năng chống nắng mà còn đặc biệt phù hợp với những gương mặt tròn, tạo hiệu ứng khuôn mặt nhỏ và thanh thoát hơn. Mẫu mũ này có thể dễ dàng kết hợp cùng váy liền, áo sơ mi hoặc trang phục linen mang phong cách nghỉ dưỡng.

5. Mẫu đan lỗ với dây ruy băng đen

Nếu muốn tìm một chiếc mũ cói vừa cá tính vừa nữ tính, thiết kế dây ruy băng đen chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Phần dây lụa màu đen kết hợp với thân mũ đan lỗ tạo nên vẻ đẹp phóng khoáng, có chút lười biếng nhưng vẫn đầy thời thượng. Khi phối cùng áo sơ mi trắng, mẫu mũ này mang lại cảm giác như phong cách nữ chính trong những bộ phim Hàn Quốc. Thiết kế thoáng khí cũng giúp mái tóc giữ được độ tự nhiên, không bị ép xẹp sau thời gian dài đội mũ.

6. Mẫu sọc phong cách retro

Họa tiết sọc đen trắng kết hợp với phần vành mảnh giúp chiếc mũ này trở nên nổi bật hơn so với những thiết kế truyền thống. Đây là lựa chọn dành cho những cô nàng yêu thích phong cách cổ điển pha chút cá tính. Chỉ cần kết hợp thêm một chiếc kính râm, bạn có thể dễ dàng tạo nên diện mạo mang hơi hướng Pháp retro. Kiểu mũ này đặc biệt phù hợp cho những buổi chụp ảnh ngoài trời bởi khả năng tạo điểm nhấn và giúp tổng thể trang phục trở nên ấn tượng hơn.

7. Mẫu vành tròn đính nơ ruy băng

Dành cho những tín đồ của phong cách ngọt ngào, mẫu mũ cói màu nâu sữa kết hợp dây ruy băng chấm bi là lựa chọn không thể bỏ qua. Điểm nhấn chiếc nơ bên hông giúp thiết kế trở nên mềm mại, trẻ trung hơn. Khi kết hợp cùng tóc tết hai bên hoặc những kiểu tóc đơn giản, mẫu mũ này mang lại vẻ ngoài nữ tính, đáng yêu và tràn đầy sức sống. Đây là phụ kiện hoàn hảo cho những chuyến dạo chơi, picnic hoặc du lịch mùa hè.

8. Mẫu trắng đính dây lụa xanh

Lụa xanh kết hợp cùng phần thân mũ trắng kem tạo nên cảm giác tươi mới và dịu dàng. Đây là gam màu đặc biệt phù hợp với không khí mùa hè bởi sự nhẹ nhàng, mát mắt. Mẫu mũ này rất thích hợp khi kết hợp với tóc buộc hai bên, giúp diện mạo trở nên trẻ trung hơn. Đặc biệt, khi xuất hiện bên bờ biển hoặc trong những chuyến nghỉ dưỡng, thiết kế này mang lại cảm giác lãng mạn và hài hòa với khung cảnh mùa hè.

9. Mẫu dây ruy băng chấm bi

Mũ cói màu nâu nhạt kết hợp dây ruy băng trắng chấm bi là sự pha trộn giữa nét dịu dàng và tinh nghịch. Thiết kế vành rộng không chỉ tăng khả năng che nắng mà còn giúp gương mặt trông nhỏ gọn hơn. Đây là mẫu mũ lý tưởng khi phối cùng những chiếc váy trễ vai, váy maxi hoặc trang phục mang cảm giác nữ tính. Chỉ một chi tiết nhỏ như dây ruy băng chấm bi cũng đủ tạo nên tổng thể mùa hè đầy thơ mộng.

Có thể thấy, mũ cói không chỉ là món phụ kiện chống nắng đơn thuần mà còn là điểm nhấn giúp hoàn thiện phong cách mùa hè. Dù bạn yêu thích vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch hay trẻ trung, ngọt ngào, 9 mẫu mũ trên đều có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Chọn đúng kiểu mũ phù hợp với khuôn mặt và phong cách cá nhân sẽ giúp bạn tự tin hơn trong mọi chuyến đi cũng như những ngày thường xuống phố.