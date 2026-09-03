Mũ lưỡi trai phong cách old money: 5 phút tạo nên vẻ ngoài vừa sang vừa phóng khoáng

Khi được kết hợp với những món đồ có đường cắt gọn gàng, bảng màu trung tính và chất liệu tự nhiên, chiếc mũ cơ bản có thể trở thành điểm nhấn thú vị cho phong cách old money. Nó giúp trang phục công sở bớt cứng nhắc, đồng thời khiến bộ đồ dạo phố trông chỉn chu hơn. Đặc biệt, đây còn là "cứu tinh" cho những ngày không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng vẫn muốn xuất hiện thật có gu.

Công thức dễ áp dụng nhất là mũ lưỡi trai trắng phối cùng áo gile đồng màu. Thay vì mặc cả bộ trắng tinh, hãy kết hợp nhiều sắc độ như trắng ngà, kem và be sáng để trang phục có chiều sâu. Một chiếc áo gile trắng mặc với quần âu màu kem sẽ tạo cảm giác thanh lịch, gọn gàng. Khi đến văn phòng, bạn có thể khoác thêm blazer linen; còn lúc dạo phố, chỉ cần bỏ áo khoác và thay túi công sở bằng túi vải. Kính râm gọng kim loại mảnh cùng đồng hồ dây bạc là những điểm nhấn vừa đủ, không làm mất đi vẻ tối giản.

Nếu yêu thích nét cổ điển, hãy thử mũ lưỡi trai xanh lá đậm với quần kaki. Áo sơ mi trắng, áo dệt kim mỏng hoặc polo màu kem đều có thể đi cùng bản phối này. Để tạo sự liên kết, hãy chọn túi cầm tay hoặc túi đeo vai có màu gần với mũ. Phần vạt áo có thể buộc nhẹ ở eo hoặc sơ vin một nửa để xác định tỷ lệ cơ thể. Thêm thắt lưng da nâu và giày loafer, bạn sẽ có một bộ đồ phù hợp từ buổi họp nhẹ đến cuộc hẹn cà phê cuối tuần.

Hai sắc độ kaki cũng tạo nên một bản phối old money rất dễ mặc. Mũ lưỡi trai màu be sáng kết hợp áo sơ mi màu cát và quần nâu kaki đem lại hiệu ứng chuyển màu nhẹ nhàng. Nếu sợ tổng thể bị nhạt, hãy thêm túi da nâu sẫm hoặc đồng hồ dây da. Một đôi loafer để lộ mắt cá chân sẽ giúp vóc dáng thanh thoát hơn. Đây là công thức đặc biệt phù hợp với mùa hè bởi vừa trang nhã, vừa không tạo cảm giác nặng nề.

Với những cô gái yêu vẻ phóng khoáng kiểu Mỹ, mũ lưỡi trai denim đen bạc màu là lựa chọn đáng thử. Hãy kết hợp với áo dệt kim đan thoáng, quần jeans trắng hoặc quần linen ống rộng. Sự tương phản giữa bề mặt thô nhẹ của denim và độ mềm của áo dệt kim khiến bộ đồ trở nên thú vị hơn. Khuyên tai tròn màu vàng hoặc một sợi dây chuyền mảnh sẽ cân bằng nét khỏe khoắn, giúp tổng thể vẫn giữ được vẻ nữ tính.

Muốn tạo không khí nghỉ dưỡng, bạn có thể chọn mũ lưỡi trai vàng nhạt phối cùng áo sơ mi kẻ xanh trắng. Hai gam màu nóng – lạnh đặt cạnh nhau tạo điểm nhấn tươi sáng nhưng không quá chói. Quần shorts trắng, quần linen xanh navy hoặc chân váy màu kem đều phù hợp với công thức này. Khi đi biển, hãy thêm túi cói và sandal da; nếu muốn mặc đến văn phòng, chỉ cần thay quần shorts bằng quần âu suông và khoác blazer mỏng bên ngoài.

Để mũ lưỡi trai trông sang, điều quan trọng nhất là phom dáng. Vành mũ nên cong nhẹ để ôm theo đường nét khuôn mặt, không cần cố định chính xác ở một góc nhất định. Phần thân mũ phải đủ sâu, vừa vặn với vòng đầu và không tạo nếp nhăn quá nhiều ở phía sau. Cotton dày, denim, nhung tăm hoặc da lộn là những chất liệu có bề mặt đẹp; nên hạn chế vải tổng hợp quá bóng vì dễ khiến món phụ kiện trông kém tinh tế.

Màu sắc cũng cần được tiết chế. Trắng, be, nâu, xanh đậm, đen và vàng nhạt là những lựa chọn dễ kết hợp nhất. Nếu trang phục đã có họa tiết, hãy dùng mũ trơn không logo hoặc chỉ có hình thêu rất nhỏ. Khi đội, để vành mũ nằm ngay phía trên chân mày sẽ tạo cảm giác tự nhiên hơn việc kéo xuống che gần hết khuôn mặt.

Chỉ cần một chiếc mũ lưỡi trai được chọn kỹ, những món đồ cơ bản trong tủ quần áo có thể mang một diện mạo hoàn toàn mới. Đó cũng là tinh thần old money hiện đại: không cần cầu kỳ hay phô trương, nhưng mỗi chi tiết đều có lý do và giúp người mặc thể hiện gu thẩm mỹ riêng.





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