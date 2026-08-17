Old money phiên bản mùa hè: Không cần toàn đồ trung tính, vẫn sang nhờ những chi tiết rất "có gu"

Phong cách old money không nhất thiết chỉ xoay quanh sơ mi trắng, áo polo hay những bộ trang phục mang gam màu be an toàn. Loạt trang phục dưới đây cho thấy vẻ sang trọng kín đáo hoàn toàn có thể trở nên trẻ trung, lãng mạn và giàu màu sắc hơn nếu người mặc biết lựa chọn phom dáng cổ điển, phụ kiện tinh tế và cách phối có chủ đích.

Nhắc đến phong cách old money, nhiều người thường hình dung một tủ đồ phủ đầy các gam màu trung tính như trắng, kem, nâu, xanh navy. Tuy nhiên, tinh thần cốt lõi của phong cách này không nằm ở việc phải mặc màu gì, mà nằm ở cảm giác chỉn chu, tự nhiên và bền vững.

Trong loạt hình, chiếc sơ mi hồng phấn được phối cùng áo dệt kim màu kem và quần short cạp cao là minh chứng rõ ràng. Sơ mi được mặc mở cúc, xắn tay nhẹ để tạo vẻ phóng khoáng, trong khi chiếc thắt lưng da nâu giúp tổng thể giữ được nét cổ điển. Kính râm dáng bầu dục, khuyên tai tròn và vòng cổ nhiều lớp khiến bộ đồ đơn giản trở nên thú vị mà không mất đi vẻ thanh lịch.

Đây cũng là một công thức dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày. Thay vì chọn sơ mi quá đứng phom, bạn có thể ưu tiên chất liệu mềm, hơi rủ và rộng vừa phải. Phối bên trong một chiếc áo hai dây hoặc áo dệt kim ôm nhẹ, sau đó hoàn thiện bằng quần cạp cao. Cách mặc này vừa che được phần bắp tay, vừa tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, phù hợp cho những chuyến du lịch hoặc ngày dạo phố.

Một hình ảnh khác mang đậm tinh thần quý cô châu Âu là áo sát nách đen chấm bi kết hợp chân váy trắng đồng họa tiết. Hai màu đen – trắng vốn kinh điển, nhưng được làm mới bằng vòng cổ ngọc trai nhiều lớp, mũ cói trắng và giày búp bê đỏ. Chính đôi giày màu đỏ đã phá vỡ cảm giác quá nghiêm túc, đem đến nét nữ tính, vui tươi và có phần hoài cổ.

Điểm đáng học hỏi ở đây là cách sử dụng phụ kiện. Phong cách old money không đồng nghĩa với việc càng tối giản càng tốt. Bạn vẫn có thể đeo nhiều lớp vòng cổ, dùng khăn lụa hoặc chọn một món đồ họa tiết, miễn là các chi tiết có sự liên kết. Ngọc trai đi cùng chấm bi tạo nên vẻ đẹp cổ điển; thắt lưng da kết nối với túi xách; mũ cói giúp trang phục mùa hè trông nhẹ nhàng hơn.

Với những ngày muốn diện váy, đầm dài cổ yếm màu xanh nhạt là lựa chọn vừa lãng mạn vừa thanh lịch. Phom váy mềm mại, phần thân trên gọn gàng và chân váy rủ giúp vóc dáng trông cao, thanh thoát hơn. Thay vì phối theo hướng quá an toàn, người mặc thêm túi họa tiết da báo và giày búp bê đỏ. Sự đối lập này tạo nên vẻ "giàu có có cá tính" – không rập khuôn nhưng vẫn rất tinh tế.

Tương tự, chiếc váy đỏ dáng dài giữa khung cảnh đồng quê cho thấy một gam màu nổi bật vẫn có thể mang tinh thần old money. Bí quyết nằm ở thiết kế cổ điển, độ dài kín đáo và cách phối tiết chế với mũ cói, trang sức nhỏ cùng túi xách đan. Khi trang phục chính đã đủ nổi bật, phụ kiện không cần cầu kỳ.

Đáng chú ý nhất là cách biến một bộ đồ cơ bản thành tổng thể có chiều sâu bằng blazer nâu. Áo khoác mang phom hơi rộng được phối cùng áo đen, quần suông tối màu, sau đó thắt thêm khăn lụa kẻ ngang eo. Chiếc khăn không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp phân chia tỷ lệ cơ thể. Túi xách da màu caramel, mũ cói và giày đen cổ điển hoàn thiện vẻ ngoài giống một quý cô đang dạo bước trên đường phố châu Âu.

Từ những công thức này, có thể thấy muốn mặc đẹp theo phong cách old money không nhất thiết phải đầu tư toàn bộ tủ đồ mới. Bạn chỉ cần bắt đầu với sơ mi phom đẹp, quần cạp cao, blazer nâu, váy dài, giày búp bê, khăn lụa và một vài món trang sức cổ điển. Quan trọng nhất là quần áo vừa vặn, màu sắc được lặp lại có chủ ý và phụ kiện không xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

Old money đẹp nhất khi người mặc không cố chứng minh mình sang trọng. Đó là vẻ tự tin của một người hiểu cơ thể, biết món đồ nào phù hợp và đủ thoải mái để thêm chút màu sắc, họa tiết hay nét nghịch ngợm vào trang phục. Chính sự tự nhiên ấy mới tạo nên cảm giác "đắt giá" mà không cần phô trương.