Giữa nhịp sống hối hả và những guồng quay công việc không ngơi nghỉ, đôi khi người ta chỉ mong mình kiên nhẫn tìm về sự bình yên và tươi mới trong những điều giản dị nhất. Niềm vui ấy đôi khi không đến từ những món đồ xa xỉ, mà lại nảy mầm từ một chiếc áo mộc mạc vắt trong tủ đồ. Đó chính là sức hút kỳ lạ của những chiếc áo kẻ sọc. Sự thanh nhã, sạch sẽ và tĩnh lặng của những đường kẻ không chỉ giúp chúng ta trút bỏ vẻ nặng nề của mùa đông, mà còn gợi nhắc về đại dương bao la, về những khoảng thời gian thong dong tự tại.

Năm nay, họa tiết mang đầy tính tự sự này không chỉ dừng lại ở một biểu tượng phong cách, mà nó đã trở thành ánh sáng êm dịu xua tan đi sự phức tạp của cuộc sống, đại diện cho một lối sống tự do, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng tích cực. Hãy cùng điểm qua 3 mẫu áo kẻ sọc đang làm mưa làm gió trong mùa xuân này để tìm cho mình một "chân ái" nhé.

Áo thun kẻ sọc ngang: Vẻ đẹp kinh điển từ đại dương

Nhắc đến áo kẻ sọc ngang, từ khóa đầu tiên bật ra trong đầu những tín đồ thời trang chính là sự thoải mái và tinh thần "càng đơn giản càng đẹp". Bắt nguồn từ những bộ đồng phục cứng cáp của lính hải quân, trải qua bàn tay ma thuật của huyền thoại Coco Chanel, chiếc áo này đã chính thức bước lên đài danh vọng và tạo nên những cơn sóng không bao giờ dứt trong giới mộ điệu.

Sức mạnh của áo sọc ngang nằm ở chỗ, chỉ cần mặc đơn độc nó thôi cũng đã đủ tạo ra một chiều sâu thị giác ấn tượng, và dù bạn có nhắm mắt phối bừa với bất kỳ chiếc quần hay chân váy nào trong tủ thì tổng thể vẫn luôn hài hòa, thuận mắt. Vào những ngày thời tiết mùa xuân còn đỏng đảnh sương sớm, chiếc áo này lại càng phát huy tác dụng khi trở thành lớp nền hoàn hảo cho nghệ thuật mặc đồ tầng lớp (layering).

Bạn hoàn toàn có thể chọn một chiếc áo sọc ngang làm điểm nhấn, sau đó khoác ngoài một chiếc cardigan trơn màu và vắt hờ hững một chiếc áo len mỏng qua vai để tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động. Hoặc nếu muốn hóa thân thành một quý cô thanh lịch đậm chất Pháp, công thức áo sọc ngang phối cùng chân váy đen và áo khoác trench coat dáng dài sẽ giúp bạn tỏa sáng chốn công sở mà chẳng cần gắng gượng. Ngay cả khi kết hợp với áo gile, sự chỉn chu pha chút lơi lỏng của set đồ này cũng đủ sức tô đậm khí chất tự tin, thong dong của những người phụ nữ hiện đại.

Áo sơ mi kẻ sọc: Khí chất thanh lịch, bung tỏa nét quyến rũ ngầm

Mùa xuân đích thị là sân chơi riêng của những chiếc áo sơ mi, và sơ mi kẻ sọc chính là nhân tố gánh vác toàn bộ bầu không khí giao mùa: vừa có sự nhàn nhã của những buổi trà chiều, lại vừa vặn với sự thanh lịch chốn văn phòng. Đừng vội đóng khung sơ mi kẻ sọc trong hai chữ "cứng nhắc".

Nếu bạn chưa cảm nhận được vẻ đẹp của nó, có lẽ là do bạn chưa chọn đúng kiểu hoặc chưa biết cách "chơi đùa" cùng những hàng cúc. Nhìn vào các tuần lễ thời trang diễn ra hồi đầu năm 2026 hay phong cách đời thường của các mỹ nhân như Địch Lệ Nhiệt Ba, Côn Lăng, bí quyết để chinh phục item này luôn nằm ở nghệ thuật "khoảng trống". Những người biết mặc đẹp hiếm khi cài kín cổng cao tường; họ chuộng việc buông lơi vài chiếc cúc áo trên cùng, xắn nhẹ ống tay hoặc khoác hờ bên ngoài một chiếc áo thun mỏng.

Cách mặc này không chỉ tôn lên chiếc cổ thanh tú mà còn mang lại cảm giác phóng khoáng, dứt khoát nhưng vẫn đầy tính nữ. Hơn thế nữa, những đường kẻ sọc chạy dọc cơ thể về mặt phong thủy thị giác còn tạo ra luồng năng lượng hanh thông, giúp vóc dáng trông thanh thoát và cao ráo hơn hẳn. Năm nay, những thiết kế sơ mi sọc cách điệu với chi tiết bèo nhún, cổ thắt nơ hay viền tay bồng cũng lên ngôi, giúp vỗ về nét điệu đà vỗn có của phái đẹp.

Và tất nhiên, sơ mi kẻ sọc chưa bao giờ chịu lép vế trong những bản phối layering: Chỉ cần lấp ló phần cổ và tay áo bên trong một chiếc gile len hay áo khoác kaki bôn ba, bạn đã có ngay một diện mạo "old money" sang trọng và đầy tri thức.

Áo Polo kẻ sọc: Nét rạng rỡ thanh xuân và hơi thở cổ điển

Nếu áo thun sọc mang hơi hướng tự do, sơ mi sọc nghiêng về sự chín chắn, thì áo Polo kẻ sọc lại mang đến một câu trả lời ngọt ngào cho những ai theo đuổi lối sống nhẹ nhàng, bền vững. Sự quay trở lại của những chiếc Polo kẻ sọc sậm màu như xanh navy phối trắng là một minh chứng rõ ràng cho việc phong cách cổ điển không bao giờ lụi tàn. Kiểu áo này cực kỳ dễ tính, mặc đơn đã nổi bật mà khi phối cùng áo vest rộng lại tạo ra một sự đối lập đầy thú vị, mang tính nhận diện cực cao.

Đặc biệt, bảng màu của áo Polo kẻ sọc mùa xuân năm nay rực rỡ và chữa lành hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của những tông màu pastel dịu mắt như hồng pha xám, xanh bạc hà hay đặc biệt là màu vàng bơ (đang được lăng xê nhiệt tình bởi Châu Dã, Âu Dương Na Na) hứa hẹn sẽ "đốn tim" mọi cô nàng. Sắc vàng bơ nhạt phối cùng những đường kẻ sọc tăm không chỉ giúp tôn da, làm bừng sáng khuôn mặt mà khi kết hợp cùng quần jean xanh ống suông hay chân váy hoa nhí sẽ tạo ra một bản nhạc mùa xuân trong trẻo, xoa dịu đi mọi muộn phiền.

Mặc đẹp không phải là khoác lên mình những món đồ đắt đỏ chói lóa, mà là sự tu dưỡng toát ra từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, biến sự tinh tế thành một thói quen tự nhiên như hơi thở. Bắt đầu từ một chiếc áo kẻ sọc vừa vặn, chúng ta không chỉ đang mặc một bộ quần áo, mà đang thực sự ôm trọn lấy trạng thái thoải mái, tự tại nhất của chính mình trong những ngày thanh tân của đất trời.

