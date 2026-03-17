Đỗ Hà skincare lộ mặt thật khiến 12 triệu người hóng, 103.000 lượt thả tim

Đỗ Hà là một trong những mỹ nhân nổi tiếng sở hữu làn da mộc căng sáng, khỏe khoắn nhờ chăm chỉ đầu tư cho việc chăm sóc da mỗi ngày. Trên MXH, nàng Hậu thường xuyên chia sẻ những bí kíp dưỡng da cũng như review các sản phẩm skincare mà mình sử dụng, thu hút sự quan tâm lớn từ các chị em yêu làm đẹp. Làn da được cô nâng niu và chăm chút kỹ lưỡng nên chu trình skincare của Đỗ Hà cũng luôn trở thành chủ đề được nhiều người tò mò.

Mới đây, nàng Hậu tiếp tục chia sẻ thêm một bước trong routine chăm sóc da của mình, nhanh chóng thu hút hơn 12 triệu lượt quan tâm. Trong đoạn video, Đỗ Hà tự tin khoe làn da mộc sáng khỏe quen thuộc, đồng thời tiết lộ bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả: thường xuyên uống nước rau má kết hợp đắp mặt nạ để cấp ẩm, giúp làn da luôn căng mịn và tươi tắn.

Bí kíp làm đẹp da của Đỗ Hà: Uống nước rau má

Trong đoạn video hút hơn 12 triệu lượt xem, Đỗ Hà đã chia sẻ thói quen uống nước rau má để làm đẹp da. Đây là phương pháp quen thuộc, chi phí rẻ và tốt cho sức khỏe, được nhiều chị em áp dụng. Nước rau má giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp làm dịu da, thanh nhiệt cơ thể và hỗ trợ cải thiện làn da từ bên trong. Thức uống này khá dễ dùng, vị ngọt dịu nhẹ nên chị em có thể dễ dàng áp dụng theo.

Bí quyết làm đẹp da của Đỗ Hà: Chăm đắp mặt nạ

Thói quen đắp mặt nạ là một trong những bước quan trọng giúp Đỗ Hà duy trì làn da mộc căng mịn, sáng khỏe. Nàng Hậu sở hữu tủ mặt nạ đa dạng với nhiều dòng sản phẩm từ bình dân đến cao cấp như Torriden, KyungLab PDRN Therapy Mas, Mediheal Essential Mask... và luôn chăm chỉ trải nghiệm để tìm ra lựa chọn phù hợp. Việc thay đổi linh hoạt các loại mặt nạ cũng được xem là cách giúp làn da được chăm sóc toàn diện hơn, hỗ trợ giải quyết từng vấn đề cụ thể như cấp ẩm, làm dịu hay phục hồi. Nếu có thói quen trải nghiệm nhiều loại mặt nạ, chị em cần ưu tiên sử dụng hợp lý, không lạm dụng hay kết hợp quá nhiều loại trong cùng một ngày để tránh gây quá tải cho da.

Và trong đoạn video hút hơn 12 triệu lượt xem, Đỗ Hà cũng tiết lộ sản phẩm được cô ưu ái thời gian gần đây - đó là mặt nạ nội địa Keyshu. Sau khi trải nghiệm, nàng Hậu đánh giá sản phẩm có khả năng làm dịu và cấp ẩm khá tốt, giúp làn da duy trì trạng thái mềm mịn, tươi tắn. Đặc biệt, trong những ngày phải quay chụp ngoài trời, khi da có dấu hiệu ửng đỏ hoặc nhạy cảm, Đỗ Hà thường đắp ngay một miếng mặt nạ này để làm dịu tức thì. Với mức giá phải chăng dao động 250.000 đồng/hộp 10 miếng, mặt nạ Keyshu là lựa chọn dễ tiếp cận, vậy nên chị em có thể tham khảo để thử trải nghiệm.



