Tờ OK! còn từng đưa tin, khi The Hunger Games: Mockingjay 2 đóng máy, nữ minh tinh “giữ liên lạc thường ngày với Liam”, nhất là sau khi cô chia tay nam ca sĩ nhóm Coldplay – Chris Martin - và rất cần một bờ vai nương tựa. Cô còn được chồng cũ của Miley an ủi cả đêm trong phòng riêng tại khách sạn khi sự cố lộ ảnh nhạy cảm bùng phát.