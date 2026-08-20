Những ngày này, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đổ dồn về trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình. Trong lúc các tuyển thủ tất bật chuẩn bị cho màn quyết đấu trên sân nhà, hậu phương của họ cũng có những cách rất riêng để tiếp thêm động lực.

Và Yến Xuân vừa khiến dân tình thích thú với một câu chuyện cực kỳ đáng yêu về Văn Lâm. Mới đây, bà xã thủ môn ĐT Việt Nam chia sẻ hình ảnh cùng con trai đang vui chơi ở Hưng Yên. Yến Xuân diện áo dài tay màu trắng, phối chân váy ngắn và giày thể thao, tóc búi gọn gàng. Không cần lên đồ cầu kỳ, cô vẫn gây chú ý với vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài trẻ trung. Bên cạnh là cậu con trai nhỏ đang tung tăng trên cầu gỗ ven hồ. Khung cảnh trông chẳng khác một buổi chiều bình thường của gia đình nhỏ.

Nhưng rồi kế hoạch bất ngờ thay đổi. Yến Xuân tiết lộ lúc 17h30, hai mẹ con vẫn đang ở Ecopark. Đến 17h45, Văn Lâm báo muốn gặp hai mẹ con ở khu vực Mỹ Đình, nhưng lịch trình của anh chỉ có khoảng thời gian từ 19h30 đến 20h30. Thế là nàng WAG sexy cảm thán: “Có 45 phút (từ 17h45 tới 18h30). Vượt lên chính mình đi em". Chỉ một câu nói vui nhưng đủ thấy Yến Xuân háo hức đến mức nào khi biết chồng muốn gặp mình trước trận đấu quan trọng.

Yến Xuân chạy đua với thời gian để đưa con tới khách sạn thăm Văn Lâm (Ảnh: FBNV)

Quà sinh nhật mà Yến Xuân dành tặng chồng (Ảnh: FBNV)

Theo những gì Yến Xuân chia sẻ, có thể thấy cuộc gặp giữa gia đình nhỏ diễn ra khá chóng vánh. Văn Lâm đang trong những ngày tập trung cùng ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu có ý nghĩa quyết định tấm vé vào chung kết ASEAN Cup. Vì vậy, một khoảng thời gian ngắn bên gia đình trước giờ thi đấu chắc chắn càng trở nên quý giá.

Hình ảnh Yến Xuân chạy đua với thời gian để đưa con tới gặp chồng cũng khiến nhiều người chú ý. Đằng sau hình ảnh nàng WAGs thường xuyên gây chú ý với vóc dáng sexy, cuộc sống của Yến Xuân hiện tại lại khá giản dị: chăm con, đồng hành cùng chồng và âm thầm xuất hiện vào những thời điểm Văn Lâm cần sự động viên nhất.

Không chỉ có cuộc gặp chóng vánh, Yến Xuân còn hé lộ một chi tiết khiến dân tình tò mò. Đó là món quà hàng hiệu mà Yến Xuân dành tặng cho chồng. Văn Lâm xuất hiện ở sảnh khách sạn với nụ cười tươi, mặc áo polo đỏ của ĐT Việt Nam, hào hứng bóc món quà sinh nhật vợ tặng.

Ngoài ra, bà xã Văn Lâm còn chủ động khoe một món quà khác. Đó là chai nước hoa nổi tiếng với thiết kế thủy tinh màu hồng, nắp vàng sang trọng, đặt trong không gian phòng khách. Trên ảnh, Yến Xuân viết: “Này là của mình. Cảm ơn anh người yêu”. Đây là món quà Văn Lâm tặng Yến Xuân sau chuyến sang Malaysia thi đấu.

Món quà Văn Lâm tặng Yến Xuân sau chuyến đi Malaysia thi đấu (Ảnh: IGNV)

Cuộc gặp của hai vợ chồng diễn ra đúng thời điểm ĐT Việt Nam bước vào những ngày căng thẳng nhất của ASEAN Cup 2026. Ở trận bán kết lượt đi tại Malaysia hôm 16/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 2-0. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số ở phút bù giờ hiệp một, trước khi Faris Danish đá phản lưới nhà giúp Việt Nam tạo khoảng cách hai bàn.

Kết quả này mang lại lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam trước trận lượt về. Theo lịch, Việt Nam sẽ tiếp Malaysia lúc 20h ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình để quyết định tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Đội bóng áo đỏ chỉ cần tránh thất bại với cách biệt từ hai bàn trở lên là có thể bảo vệ lợi thế và giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, Malaysia đã tuyên bố sẽ chơi tấn công để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế, bởi vậy trận đấu được dự báo sẽ không hề dễ dàng.