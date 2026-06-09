Tối 7/6, vòng đấu cuối cùng của V.League 2025/26 chứng kiến màn đọ sức nảy lửa giữa Ninh Bình FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với phong độ xuất sắc và điểm tựa sân nhà, đội bóng của thủ thành Đặng Văn Lâm đã có chiến thắng giòn giã 3-0, qua đó chính thức giành tấm Huy chương Đồng chung cuộc của mùa giải. Bên cạnh những diễn biến kịch tính dưới sân cỏ, sự xuất hiện của hậu phương vững chắc trên khán đài - gia đình nhỏ của Lâm Tây - cũng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ.

Ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu, các ống kính phóng viên đã bắt trọn khoảnh khắc Yến Xuân và cô em chồng Thanh Giang ngồi chăm chú tại khu vực khán đài VIP. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, cả hai chọn cho mình phong cách thời trang năng động, mát mẻ với tone màu trắng và hồng nhẹ nhàng. Dù liên tục phải dùng quạt giấy và quạt cầm tay mini để hạ nhiệt, thần thái của hai hotgirl nhà Đặng Văn Lâm vẫn vô cùng tươi tắn. Những thước phim "cam thường" không hề qua chỉnh sửa đã bóc trọn làn da khỏe khoắn của Yến Xuân cùng những đường nét thanh tú, lai Tây đầy cuốn hút của cô em gái Đặng Thanh Giang.

Visual xinh đẹp của Yến Xuân và em gái Văn Lâm gây sốt (Ảnh: Giấc mơ vô địch)

Không chỉ ghi điểm trên khán đài, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả gia đình đã nhanh chóng di chuyển xuống sân cỏ để chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng chàng thủ môn mang hai dòng máu Việt - Nga. Trong tấm hình chụp chung kỷ niệm, Đặng Văn Lâm rạng rỡ bế nhóc tỳ kháu khỉnh, đứng cạnh là bà xã Yến Xuân đầy tự hào khi đeo trên cổ chiếc huy chương đồng của chồng. Chiếm trọn spotlight lúc này còn có cô em gái út Thanh Giang. Sở hữu chiều cao "khủng" 1m77 cùng đôi chân dài miên man, Thanh Giang đứng cạnh anh trai thủ môn mà không hề bị lọt thỏm, tự tin thả dáng khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi trưởng thành.

Gia đình Văn Lâm ăn mừng khi mùa giải khép lại với HCĐ cùng Ninh Bình FC

Sự đồng hành bền bỉ và những khoảnh khắc tiếp lửa ngọt ngào từ gia đình chính là động lực to lớn giúp Đặng Văn Lâm khép lại một mùa giải V.League 2025/26 đầy thành công. Màn xuất hiện visual "gấp đôi" của Yến Xuân và Thanh Giang một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc của gia đình chàng thủ quân, xứng danh là một trong những gia đình thể thao nhận được nhiều sự yêu mến nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.