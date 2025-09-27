Chi vài chục triệu lưu trú sau sinh ở bệnh viện thuộc top xịn sò cả nước, Hoa hậu H’Hen Niê được ăn món gì?

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê khi cô chính thức chào đón con gái đầu lòng. Bé gái được đặt tên Harley, trở thành “thiên thần nhỏ” mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình. Trên trang cá nhân, nàng hậu rất tích cực chia sẻ hành trình làm mẹ, những bỡ ngỡ ban đầu và cả sự chăm sóc chu đáo của ông xã.

Bên cạnh đó, nhiều người tò mò về những bữa cơm cữ của H’Hen Niê khi nàng hậu khen ngợi hết lời, còn chia sẻ ăn hết sạch sành sanh một cách ngon lành. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tìm ra được nơi nàng hậu lựa chọn để lưu trú sau sinh. Đây là bệnh viện thuộc top các viện xịn sò có chi nhánh tại cả 2 thành phố lớn của nước ta.

"Lưu trú sau sinh, các bác sĩ chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn mình đều ăn hết luôn. Buổi chiều còn có thêm yến chưng nữa, mình được lựa chọn món theo menu có sẵn. Bữa trưa thường có trái cây, tối có yến để bổ sung dinh dưỡng.

Hôm nay mình chọn món thịt, thông thường sẽ có thịt bò, thịt heo hoặc tôm, thịt kho trứng, một phần cơm, một phần rau và một tô canh thay đổi theo ngày để kích sữa.

Hôm qua là canh bí, hôm nay là canh củ dền, cà rốt, thịt, ngon đậm đà y như canh nhà nấu. Buổi xế mình ăn sữa chua, bánh ngọt và hoa quả. Thức ăn ở đây so với mình là hơi mặn một chút nhưng sẽ hợp với mọi người. Bởi ở nhà mình chủ yếu hấp hoặc luộc, không nêm nhiều gia vị. Nhưng ăn ở đây vẫn thấy ngon lắm nha", nàng hậu chia sẻ.

Nàng hậu hạnh phúc đón chào con đầu lòng

Theo tìm hiểu, bệnh viện này nổi tiếng với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống thiết bị hiện đại, không gian 5 sao riêng tư, an toàn. Tại đây, các mẹ bầu có thể lựa chọn nhiều gói sinh linh hoạt, được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ từ tuần 12, 22, 27, 38 cho đến sát ngày sinh.

Theo công bố, chi phí sinh thường thai đơn từ 37 triệu đồng nếu đăng ký sát ngày sinh, thai đôi từ 45 triệu đồng. Trường hợp sinh mổ có mức giá từ 51 triệu - 65 triệu đồng, tùy theo số lần mổ trước đó. Sản phụ từng mổ 2-3 lần sẽ phải chi trả cao hơn do yêu cầu chăm sóc và can thiệp y tế phức tạp hơn.

Hình ảnh một số bữa ăn tại viện nàng hậu lưu trú

Với mức tiền bỏ ra như thế này, việc nàng hậu được chăm sóc chu đáo, kĩ lưỡng là điều dễ hiểu. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến hoa hậu H’Hen Niê và mong mẹ bỉm sẽ tích cực chia sẻ thêm cuộc sống sau sinh để các mẹ khác học hỏi kinh nghiệm.