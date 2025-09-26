Ông xã Hoa hậu H’Hen Niê đòi tập tạ bằng... tã của con gái rượu: Chào mừng tân binh đến với khoa "tã bỉm học"!

Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H’Hen Niê – đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng con nhỏ. Anh đăng tải bức ảnh đang cầm bịch bỉm của con kèm dòng trạng thái hóm hỉnh: “Thì ra có một ngày mà nhìn tã con thấy đầy cũng cảm thấy vui nữa”.

Thậm chí, ông bố bỉm hệ điều hành "cợt nhả" này con lấy tã của con ra để... tập tạ: "Nặng tới nỗi tập tạ lên chuột luôn được".

Bài đăng tải của ông xã hoa hậu H'Hen Nie nhận được rất nhiều tương tác vì sự hài hước của ông bố trẻ này. Phải công nhận rằng, có con rồi, niềm hạnh phúc của 1 người cha khi thấy con khỏe mạnh, ăn ngoan và phát triển bình thường. Chuyện thay tã có thể chỉ là một công việc lặt vặt, thậm chí mệt mỏi với ai thì không biết chứ với bố mẹ bỉm sữa yêu thương con thì một chiếc tã đầy là minh chứng cho 1 chiếc bụng no sữa, 1 giấc ngủ yên bình. Con ăn no ngủ kĩ thì sẽ khỏe mạnh, thế thì đương nhiên là phải vui rồi!

Bài đăng tải hài hước này của nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi được nhiều bố mẹ bỉm sữa đồng cảm vô cùng, bởi chính họ cũng từng trải qua cảm giác "vui vẻ kỳ cục” ấy. Đang yên đang lành, có con cái tự nhiên cả ngày ngóng "output" của con, lại còn có khả năng phân tích "output" đó xem con có vấn đề gì hay không nữa cơ.

Chia sẻ của bố bỉm Tuấn Khôi còn cho thấy sự thay đổi trong cách làm cha mẹ ngày nay. Nếu trước đây, chuyện chăm con gần như là “việc của phụ nữ”, thì hiện tại, ngày càng nhiều ông bố sẵn chủ động đồng hành từ những việc nhỏ nhất. Và chính sự sẻ chia ấy đã làm cho hành trình nuôi con bớt áp lực, nhiều tiếng cười hơn.

Nguyễn Tuấn Khôi – chồng của Hoa hậu H’Hen Niê – sinh năm 1989, là một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất TVC quảng cáo và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Tuấn Khôi và H’Hen Niê quen nhau từ năm 2018. Trong suốt hành trình yêu đương, cả hai từng trải qua nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp, trước khi chính thức công khai tình cảm vào dịp Tết 2025. Đầu năm 2025, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và người hâm mộ.

Sau khi kết hôn, H’Hen Niê và Tuấn Khôi xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bình dị. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước, dí dỏm trên mạng xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu giản đơn nhưng đầy ấm áp.

Cặp đôi mới đây đã đón con đầu lòng. Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đưa vợ đi sinh, có mặt trong phòng để cổ vũ, động viên tinh thần H'Hen Niê. Khoảnh khắc nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của bé đã khiến ông bố trẻ bật khóc.

Việc theo dõi tã bỉm của em bé thực sự rất cần thiết, đặc biệt là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì nó giúp bố mẹ nhận biết tình trạng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của con.

Vì sao cần theo dõi tã bỉm của bé?

1. Đánh giá tình trạng uống sữa/ăn uống

Số lần bé đi tiểu trong ngày phản ánh bé có bú đủ sữa hay không.

Trung bình trẻ sơ sinh bú đủ sẽ đi tiểu khoảng 6–8 lần/ngày với tã ướt rõ ràng.

2. Theo dõi tình trạng mất nước

Nếu bé đi tiểu ít, nước tiểu vàng sậm → có thể bé đang thiếu nước hoặc bú chưa đủ.

3. Phát hiện sớm vấn đề tiêu hóa

Phân lỏng nhiều lần, có máu, nhầy, hoặc quá đặc, bón lâu ngày… đều là dấu hiệu bất thường.

Màu sắc phân cũng nói lên sức khỏe: phân vàng sệt thường là bình thường; phân xanh, trắng hay đen kéo dài thì cần đưa bé đi khám.

4. Theo dõi cân nặng gián tiếp

Bé tăng cân ổn định thường đi vệ sinh đều đặn, tã thay thường xuyên.

Ngược lại, tã ít thay hơn có thể liên quan đến việc bé chưa hấp thu tốt dinh dưỡng.

5. Tạo thói quen quan sát khoa học

Việc theo dõi tã bỉm giúp cha mẹ ghi nhận, báo cáo chính xác cho bác sĩ khi thăm khám.

Vì vậy, việc theo dõi tã bỉm không chỉ là chuyện vệ sinh hằng ngày, mà còn là một trong những “thước đo” sức khỏe quan trọng của trẻ nhỏ.