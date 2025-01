Chi Pu đỏ rực rỡ diễn ở đài truyền hình Trung Quốc

Chi Pu thể hiện ca khúc "City City Go", bản phối lại từ "hit" APT. nổi tiếng của Rosé và Bruno Mars. Cô trình diễn chung với Kornchid Boonsathitpakdee (Nine), Mika, Caelan, Diêm An và Lý Tử Đình.

Chi Pu diện trang phục đỏ rực rỡ

Khoe vóc dáng thon thả, gợi cảm

Thần thái Chi Pu trên sân khấu

Cô tươi tắn, rạng rỡ

Phù hợp không khí đón năm mới

Tiết mục "City City Go!"

Đây là lần thứ hai Chi Pu hát trong chương trình chào năm mới ở Trung Quốc. Lần trước đó là cô biểu diễn tại Lễ hội giao thừa đón năm 2024 của đài truyền hình Hồ Nam.

China Dragon TV thuộc Đài Phát thanh, Truyền hình Thượng Hải. Chương trình năm mới của China Dragon TV có khoảng 50 tiết mục với nhiều ngôi sao như Lâm Ức Liên, Trần Đô Linh, Mao Bất Dịch, Trương Lăng Hách…

"City City Go" mang giai điệu vui tươi, phù hợp với không khí năm mới, nhận được nhiều bình luận khen bởi giai điệu bắt tai. Tuy nhiên, phần xuất hiện của Chi Pu khá ngắn do tiết mục có nhiều người cùng trình diễn.

Trên trang cá nhân, Chi Pu bày tỏ: "Năm thứ 2 liên tiếp tôi diễn countdown tại Trung Quốc. Tôi không còn quá lạ lẫm nhưng mỗi trải nghiệm đều vô cùng mới mẻ và đáng quý. Mục tiêu cho năm 2025 với những thay đổi tích cực, mọi dự định sẽ thành công tốt đẹp. Chúc mừng năm mới, chúc mọi người nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, mọi điều như ý".

Nhiều người hâm mộ của Chi Pu gửi lời khen và chúc mừng năm mới đến cô.