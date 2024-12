Cô gái được báo Trung khen đẹp nhất Việt Nam nhưng đó không phải là Chi Pu

Huyền My (tên thật Nguyễn Trần Huyền My) là một trong những mỹ nhân được nhiều người biết đến sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp sinh năm 1995 gây ấn tượng với vẻ đẹp đậm chất Á Đông, vừa có nét ngọt ngào, dịu dàng nhưng không kém phần sang chảnh, quyến rũ. Nhan sắc của Huyền My từng nhận được nhiều lời khen có cánh từ truyền thông nhiều quốc gia châu Á. Một trong số đó phải kể đến danh hiệu "mỹ nhân số 1" Việt Nam mà cô được báo chí Trung Quốc dành tặng.

Sina - một trong những trang truyền thông hàng đầu xứ tỷ dân gọi Huyền My là "mỹ nhân số 1 Việt Nam" vào năm 2023. Đáng chú ý, bài báo này được đăng tải vào năm 2023 - 9 năm sau khi cô trở thành Á hậu nhưng vẫn vượt qua được nhiều gương mặt mỹ nhân trẻ khác.

Trước đó vào năm 2017, cô cũng được tờ Weixin (Trung Quốc) gọi là "thiên thần Việt Nam".

Huyền My sở hữu đường nét thanh tú, nhẹ nhàng với gương mặt V-line, sống mũi cao thẳng tắp đến đôi mắt to tròn đẹp hút hồn. Làn da trắng sáng cùng nụ cười rạng rỡ cũng giúp diện mạo của nàng Á hậu thêm phần nổi bật, khó có thể rời mắt. Kiểu tóc đen cùng những layout makeup tông hồng ngọt ngào, trong trẻo càng tôn lên vẻ đẹp vạn người mê của mỹ nhân sinh năm 1995.

Ở tuổi 30, Huyền My vẫn ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Không giống nhiều người đẹp khác, Huyền My không họa động showbiz mà chuyển hướng sang làm MC/BTV thể thao. Thi thoảng, cô mới xuất hiện tại các sự kiện thời trang trong trang phục quyến rũ, tôn lên vóc dáng gợi cảm cùng chiều cao nổi bật 1m74.

Phong cách của mỹ nữ khiến xứ tỷ dân xao xuyến ngoài đời cũng thiên hướng sang chảnh, nữ tính và trẻ trung. Cô thường ưa chuộng những mẫu áo ôm sát hoặc dạ tweed điệu đà kết hợp cùng quần jeans, chân váy. Đặc biệt, kính râm cũng là item không thể thiếu trong "tủ đồ" của Huyền My.