Chi phí nuôi con của hot mom 31 tuổi sinh 7 đứa trong 8 năm

Gia đình chi 665 triệu/tháng nuôi 7 con

"Càng đông con càng vui" đó là chia sẻ của Vân Vân (tại Chiết Giang, Trung Quốc) trên kênh Douyin cá nhân với hơn 400 nghìn người theo dõi.

Cô sinh năm 1993, lấy chồng năm 19 tuổi, sau hơn 10 năm đã sinh 7 con (3 gái, 4 trai), và đang có dự định sinh thêm con thứ 8. Cả Vân Vân và chồng tên Đông Ca (SN 1989) đều có thêm nghề tay trái là làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội - chia sẻ về cuộc sống của một gia đình đông con. Kênh Douyin của chồng Vân Vân có hơn 2,7 triệu follower.

Gia đình có 7 đứa con.

Nhiều người tìm đến xem vì tò mò gia đình đông con, song liền bị thu hút bởi cách gia đình này chăm sóc và nuôi dạy các con ngoan ngoãn, hạnh phúc. Đáng chú ý, trong một clip gần đây cả hai gây chú ý khi bật mí chi phí chi phí nuôi 7 con trong 1 tháng, lên tới 180 nghìn nhân dân tệ (hơn 665 triệu đồng). Nhiều người thực sự... choáng ngợp bởi đây là một con số không hề nhỏ, thậm chí vượt cả thu nhập của một gia đình bình thường trong một năm.

Cụ thể, để nuôi dạy 7 "thiên thần nhỏ" (lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi), hai vợ chồng không ngại chi mạnh tay, cho tiền bảo mẫu, tiền học, du lịch, ăn uống,.... Cụ thể như sau:

- Sữa bột và dinh dưỡng cơ bản: 5.000 NDT/tháng (~16,5 triệu VNĐ). Các bé được bổ sung sữa, thực phẩm dinh dưỡng để phát triển toàn diện.

- Hai cô giúp việc toàn thời gian: 20.000 NDT/tháng (~66 triệu VNĐ). Hai bảo mẫu sống tại nhà, lo từ A-Z chuyện ăn uống, sinh hoạt cho cả đại gia đình.

- Đồ dùng học tập: 5.000 tệ (khoảng 18,5 triệu đồng). Sách vở, bút viết cho 7 bé không hề rẻ.

- Quần áo thời trang: 5.000 NDT/tháng (khoảng 18,5 triệu đồng). Mỗi bé một phong cách, 7 kích cỡ khác nhau, từ đồ ngủ đến outfit dạo chơi đều được đầu tư kỹ lưỡng.

- Thực phẩm bổ sung: 5.000 tệ (khoảng 18,5 triệu đồng). Các loại vitamin, thực phẩm chức năng để tăng cường sức khỏe.

- Ăn uống siêu chất lượng: 50.000 NDT/tháng (khoảng 185 triệu đồng) . Một bữa ăn gia đình tốn khoảng 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng), với thực đơn đa dạng, chú trọng dinh dưỡng, đủ cả thịt cá lẫn rau củ.

- Đồ chơi x7: 5.000 NDT/tháng (khoảng 18,5 triệu đồng). Mỗi món đồ chơi phải mua 7 cái để tránh tranh cãi!

- Gia sư và lớp học ngoại khóa: 15.000 NDT/tháng (khoảng 55 triệu đồng) cho gia sư tại nhà (toán, vẽ), cộng thêm 50.000 NDT/tháng (khoảng 185 triệu đồng) cho các lớp học "xịn sò" như golf, sáo, đàn tranh, piano, violin.

Ngoài ra còn có tiền đi du lịch, và tham gia các lớp học ngắn hạn, trại hè ở nước ngoài: 300.000 - 500.000 NDT/năm (1,1 - 1,8 tỷ đồng tỷ VNĐ).

Vân Vân tính trung bình mỗi tháng hết 180.000 nhân dân tệ.

Nếu tính theo năm, cùng các khoản phát sinh khác, chi phí thường lên tới 2,18 triệu NDT (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Cho các con đi du lịch thường xuyên.

Các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Dân mạng bình luận: "Nuôi cả đội bóng mà vẫn dư sức sống sang chảnh, nhà này chắc giàu lắm!"

Không chỉ chi mạnh, Văn Văn và Đông Ca còn cực kỳ tâm lý trong việc nuôi dạy con. Ngôi nhà của họ như một "vương quốc trẻ em", với biệt thự 6 tầng, có thang máy và phòng riêng cho từng bé. Bữa ăn được Đông Ca đích thân chuẩn bị, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, như ở căng tin 5 sao. Cảnh rửa chân buổi tối thì như "dây chuyền sản xuất": 7 chiếc ghế xếp hàng, Đông Ca xách thùng nước, đổ đầy chậu cho từng bé, thuần thục như một "siêu bố bỉm".

Mỗi lần ra ngoài, cả nhà như đoàn du lịch: Văn Văn dẫn đầu với các con lớn, Đông Ca bế con út. Họ còn đóng vai "trọng tài vàng", khéo léo giải quyết tranh cãi để 7 bé luôn hòa thuận. Đặc biệt, Đông Ca có cách thưởng con siêu độc: Con trai được tặng 1 sổ đỏ, con gái thì hẳn 2 sổ!

Văn Văn chia sẻ, họ muốn các con lớn lên trong môi trường yêu thương, tự do phát triển sở thích, nhưng vẫn kỷ luật và biết chia sẻ. “Tại sao lại nuôi bảy đứa con trong nhung lụa? Tôi đã chứng kiến quá nhiều bậc cha mẹ rơi vào quan niệm sai lầm rằng 'đắt tiền là tốt', mà quên mất rằng điều con cái thực sự cần là thời gian chất lượng dành cho cha mẹ và con cái. Đừng chạy theo xu hướng, chúng ta nên cẩn thận khi đắm phát tài năng của chúng. Bản chất của sự xa hoa nên là làm phong phú thế giới tinh thần của trẻ, chứ không phải lấp đầy lịch trình của chúng", cô nói.

Làm gì mà giàu giữ vậy?

Với mức chi tiêu khủng như vậy, ai cũng tò mò: Văn Văn và Đông Ca làm gì để nuôi cả "đội bóng"?

Trên mạng xã hội, cặp đôi kiếm được khoảng 250.000 NDT/tháng (khoảng 925 triệu VNĐ) nhờ hợp đồng quảng cáo, bán hàng. Những video về cuộc sống đông con, từ cảnh đưa đón 7 bé bằng 7 tài xế đến bữa ăn như ở nhà hàng, đều hút hàng triệu lượt xem.

Cả hai vợ chồng đều đang kinh doanh.

Người mẹ càng ngày càng trẻ đẹp.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Đông Ca, từng là ông chủ cửa hàng thiết bị nhiếp ảnh, giờ là một doanh nhân thành đạt. Cặp đôi còn sở hữu một công ty mỹ phẩm phát triển mạnh, với quy mô ngày càng lớn nhờ sự nhạy bén của Văn Văn.

Từ một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn (bố mẹ ly hôn, được ông bà nuôi), Văn Văn đã tự lập từ sớm. Năm 19 tuổi, cô mở cửa hàng quần áo, gặp Đông Ca, và cả hai cùng nhau khởi nghiệp.

Sau khi kết hôn, họ mở rộng kinh doanh, từ cửa hàng mỹ phẩm đến công ty quy mô lớn. Mẹ chồng còn tặng Văn Văn một chiếc BMW làm "của hồi môn" để cô "nở mày nở mặt".

Hiện tại, biệt thự sang chảnh, đội ngũ giúp việc, tài xế, gia sư… cho thấy gia đình này không chỉ sống dựa vào thu nhập từ mạng xã hội mà còn có nền tảng tài chính vững chắc từ kinh doanh.

Trần Hà - Nguồn: Douyin, Sohu.