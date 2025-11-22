Chị em đừng mặc 4 kiểu áo này: Dìm dáng thậm tệ, quê kiểng lại kém sang

Không phải cứ mặc thật nhiều lớp là đẹp trong mùa lạnh. Thời trang mùa đông vốn đòi hỏi sự chỉn chu hơn mùa nóng, bởi chất liệu, màu sắc và phom dáng nếu chọn sai sẽ khiến tổng thể trở nên nặng nề, kém tinh tế. Đặc biệt có những kiểu áo tưởng bình thường nhưng lại là thủ phạm khiến bạn trông luộm thuộm, thấp bé hoặc già dặn hơn tuổi. Dưới đây là 4 kiểu áo rất nên tránh trong mùa lạnh nếu muốn giữ hình ảnh thanh lịch, gọn gàng và thời thượng.

1. Áo sơ mi mỏng, dễ nhăn: kẻ thù của sự chỉn chu

Sơ mi là món đồ cơ bản có thể mặc quanh năm, nhưng bước sang mùa lạnh, những chiếc sơ mi cotton mỏng, dễ nhăn lại trở thành lựa chọn "phản chủ". Dưới sức ép của áo len, áo khoác dày, sơ mi dễ bị gấp nếp, nhàu nhĩ, tạo cảm giác luộm thuộm ngay cả khi bạn đã cố gắng mặc chỉnh tề. Ngoài việc không giữ ấm, sơ mi mỏng còn khiến phần vai, tay áo bị dúm lại, nhìn tổng thể thiếu gọn gàng. Đặc biệt với môi trường công sở, chỉ cần một chiếc sơ mi nhăn là cả set đồ sẽ mất đi độ tinh tế.

Gợi ý thay thế: Hãy chọn sơ mi chất liệu dày dặn như cotton pha spandex, poly-cotton ít nhăn... Khi layering với áo len, áo blazer hay áo khoác dạ, phom sơ mi vẫn giữ được sự mượt mà.

2. Áo khoác dạ lòe loẹt: sang đâu chẳng thấy, chỉ thấy… rối mắt

Áo dạ là biểu tượng của thời trang mùa lạnh: thanh lịch, nền nã và sang trọng. Thế nhưng đây cũng là item dễ phản chủ nếu chọn nhầm những tông quá sặc sỡ hoặc phối màu không hài hòa như đỏ neon, xanh lá sáng, vàng chanh hay họa tiết dày đặc. Màu sắc rối mắt khiến áo dạ mất đi nét thanh lịch vốn có. Thậm chí, phom áo dạ thường to bản, nên khi kết hợp với gam màu quá chói, tổng thể sẽ nhìn nặng nề và thiếu tinh tế.

Gợi ý thay thế: Hãy ưu tiên những gam kinh điển như đen, be, nâu, xám, kem, camel. Đây là bảng màu trung tính dễ phối, giúp tổng thể hài hòa và tạo cảm giác sang trọng một cách tự nhiên.

3. Áo len mỏng, bai dão: vừa lạnh vừa già dặn

Áo len là linh hồn của thời trang mùa thu đông, nhưng không phải chiếc áo len nào cũng nên mặc. Những chiếc len mỏng đã bị dão cổ, trùng vai, xù lông là món đồ khiến bạn trông thiếu sức sống. Đặc biệt, chất len mỏng đã cũ còn làm vẻ ngoài già dặn, nhạt nhòa.

Gợi ý thay thế: Chọn len dày hơn như len gân, len xù nhỏ, len dệt kim cao cấp hoặc cashmere pha. Những chất len này vừa giữ phom tốt, vừa tạo hiệu ứng thon gọn, thanh lịch.

4. Áo phao phồng quá khổ: biến dáng người thành… khối tròn

Áo phao là vật cứu cánh trong mùa lạnh, nhưng chỉ đẹp khi kích thước vừa vặn. Những kiểu phao phồng quá mức, bảng phao lớn, tay áo phình to khiến người mặc trông cồng kềnh và thấp hơn. Không ít người chọn sai kích cỡ khiến phần thân phao phình ra như "quả bóng", làm mất tỷ lệ cơ thể. Những ai dáng người nhỏ nhắn, càng mặc càng dễ bị nuốt dáng.

Gợi ý thay thế: Hãy chọn áo phao dáng suông nhẹ, bảng phao nhỏ, độ phồng vừa đủ. Chiều dài nên qua mông hoặc dáng lửng để tạo cảm giác thanh thoát và thon gọn. Ngoài ra, các chất liệu phao nhẹ như feather down hoặc polyfill cao cấp cũng giúp dáng trông tinh tế hơn.

