BTV chọn ra 5 toner acid đánh bay mụn ẩn cực đỉnh, có 1 loại “made in Vietnam”

Trong chu trình chăm sóc da, toner acid luôn là bước được nhiều tín đồ skincare yêu thích nhờ khả năng làm sạch sâu, đẩy mụn ẩn, hỗ trợ làm mịn da và giúp các lớp dưỡng sau đó thẩm thấu hiệu quả hơn. Dựa trên trải nghiệm thực tế, BTV làm đẹp đã chọn ra 5 toner acid nổi bật nhất hiện nay, trong đó có một đại diện "made in Vietnam" gây ấn tượng mạnh nhờ bảng thành phần đẹp và hiệu quả rõ rệt.

1. Toner St. Ives AHA 5% - Dịu nhẹ nhưng đủ mạnh để gom mụn ẩn

St. Ives vốn nổi tiếng với các sản phẩm thân thiện cho người mới bắt đầu, và chai toner AHA 5% này cũng vậy. Với nồng độ Glycolic Acid 5%, toner giúp loại bỏ tế bào chết, "mở đường" cho lỗ chân lông thông thoáng. Kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây châm chích mạnh nên hợp cho cả người mới dùng acid. Sau khoảng 2-3 tuần, vùng da sần sùi, lộ vân da hay có mụn ẩn nhỏ li ti sẽ được cải thiện rõ rệt. Đây là lựa chọn lý tưởng cho da dầu - da hỗn hợp muốn bắt đầu làm quen với AHA.

Nơi mua: Unilever

2. Zakka Naturals Multi-Acid Toner - Đại diện Việt Nam khiến BTV bất ngờ

Zakka Naturals là cái tên "made in Vietnam" ghi điểm mạnh nhờ công thức AHA - BHA - Mandelic Acid được phối trộn thông minh. Trong đó, AHA giúp làm mịn bề mặt da, BHA thâm nhập sâu để tan bã nhờn và gom mụn ẩn, còn Mandelic Acid dịu nhẹ giúp hạn chế kích ứng. Toner có kết cấu trong suốt, thấm nhanh, không gây rát hay khô căng sau khi dùng. Sau 1-2 tuần, tình trạng mụn ẩn ở trán và cằm giảm rõ rệt, da thoáng và mịn hơn. Đây là minh chứng rằng mỹ phẩm nội địa hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế, đặc biệt trong phân khúc acid dành cho da mụn.

Nơi mua: Zakka

3. Compliment No Problem Glycol - AHA giá rẻ nhưng cực đáng tiền

Nếu bạn đang tìm một chai toner acid "ngon - bổ - rẻ", Compliment No Problem Glycol từ Nga là lựa chọn khó bỏ qua. Với Glycolic Acid ở mức vừa phải, sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, làm sạch sâu lỗ chân lông và hỗ trợ da sáng hơn. Ưu điểm lớn nhất là khả năng làm mịn và gom mụn ẩn khá nhanh, phù hợp với sinh viên hoặc người có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn một sản phẩm acid hiệu quả. Tuy nhiên, do kết cấu hơi mạnh hơn so với các sản phẩm dịu nhẹ, bạn nên bắt đầu từ tần suất 2-3 lần/tuần.

Nơi mua: Compliment

4. SKINFOOD AHA 2% & PHA 0.1% Toner - Dịu nhẹ, phù hợp da nhạy cảm

SKINFOOD luôn nổi tiếng với các sản phẩm thân thiện cho da, và chai toner AHA 2% + PHA 0.1% này cũng không ngoại lệ. Sự kết hợp giữa AHA và PHA mang lại khả năng làm sạch lớp sừng trên bề mặt nhưng không gây khô căng hay châm chích mạnh. PHA còn có tính hút ẩm nhẹ, giúp da vừa được tẩy da chết vừa giữ được độ mềm mại. Đây là lựa chọn phù hợp với da nhạy cảm hoặc người đã từng kích ứng với BHA nhưng vẫn muốn đẩy mụn ẩn và cải thiện bề mặt da.

Nơi mua: SKINFOOD

5. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner - Chai toner quốc dân cho da mụn

Some By Mi 30 Days Miracle Toner từng "làm mưa làm gió" trên thị trường và đến nay vẫn là lựa chọn yêu thích của nhiều người. Sản phẩm kết hợp đầy đủ AHA, BHA, PHA cùng chiết xuất tràm trà giúp kháng khuẩn và làm dịu da. Toner mang lại hiệu quả gom cồi mụn, giảm mụn ẩn và làm sạch sâu chỉ sau vài tuần sử dụng. Ngoài ra, cảm giác sau khi apply khá nhẹ mặt, không gây bết dính. Đây là sản phẩm phù hợp nhất cho da dầu mụn - đặc biệt là da dễ nổi mụn viêm hoặc mụn ẩn ở vùng chữ T.

Nơi mua: Some By Mi

Dù mỗi sản phẩm có đặc điểm riêng, cả 5 toner acid mà BTV chọn đều hướng đến mục tiêu chung: làm sạch sâu, đẩy mụn ẩn và cải thiện bề mặt da. Nếu bạn muốn một sản phẩm dịu nhẹ dễ dùng, St. Ives và SKINFOOD sẽ là lựa chọn an toàn. Nếu thích hiệu quả mạnh, Some By Mi và Compliment đáng để thử. Còn nếu bạn muốn ủng hộ thương hiệu Việt mà vẫn đảm bảo hiệu quả vượt trội, Zakka Naturals chính là lựa chọn sáng giá.