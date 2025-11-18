Sao nữ Hàn cao 1m61 nhưng không ai nhận ra vì style siêu tôn dáng, đẹp chuẩn fashionista

Seulgi là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Red Velvet. Nữ thần tượng không chỉ nổi tiếng vì xinh đẹp, đa tài mà còn sở hữu vóc dáng rất đẹp, thường xuyên nhận được lời ngưỡng mộ từ khán giả.

Vóc dáng của Seulgi có tỷ lệ chuẩn tới nỗi, ít ai nghĩ cô chỉ cao khoảng 1m61. Bên cạnh chế độ tập luyện thể thao hiệu quả, Seulgi còn rất khéo léo khi diện đồ để tôn lên vóc dáng. Phong cách thời trang của Seulgi toát lên sự trẻ trung, thời thượng và độc đáo, như một fashionista đích thực.

Áo khoác dạ ngắn không chỉ sang chảnh mà còn tôn dáng rất hiệu quả. Seulgi kết hợp mẫu áo cùng với quần jeans xanh, từ đó có được cả bộ trang phục hack tuổi hiệu quả. Seulgi nâng cấp vẻ sang trọng bằng cách tô điểm khuyên tai, đeo túi xách màu đen.

Mẫu áo kẻ ngang chính là tâm điểm của bộ cánh trên. Item này rất trẻ trung và năng động, nhưng cũng chẳng kém phần thanh lịch. Seulgi tạo nên bộ trang phục thanh lịch bằng cách kết hợp item này cùng quần denim màu đen. Để đảm bảo độ hài hòa cho cả set, Seulgi chọn túi xách và giày màu trung tính.

Set áo len của Seulgi mang tông màu rất tươi tắn, ngọt ngào. Nữ idol gợi ý mẫu quần dài hoàn hảo nhất để kết hợp với áo len màu pastel chính là quần denim xanh. Combo này toát lên nét tươi tắn, ngọt ngào. Trong khi đó, chiếc vòng cổ ngọc trai tạo điểm nhấn long lanh, yêu kiều cho bộ trang phục.

Set áo hai dây và chân váy ngắn màu đen vừa cá tính, vừa trẻ trung, ngọt ngào. Tổng thể trang phục thêm sang chảnh nhờ chiếc áo trench coat khoác ngoài. Bên cạnh đó, bộ cánh còn tôn dáng rất hiệu quả, đặc biệt là khi Seulgi đi đôi giày sneaker độn đế cao.

Công thức denim-on-denim chưa bao giờ lỗi mốt. Sự kết hợp này trẻ trung, phảng phất nét retro. Chỉ cần sơ vin gọn gàng, Seulgi có được bộ cánh sang xịn mịn ngay cả khi không tô điểm phụ kiện quá cầu kỳ. Kiểu tóc suôn thẳng rất phù hợp với bộ cánh hiện đại. Muốn cộng thêm điểm thanh lịch cho outfit, chị em có thể nhấn nhá thắt lưng da và đi giày cao gót mũi nhọn.

Bộ cánh trên có phối màu trang nhã và thanh lịch. Dẫu vậy, outfit vẫn toát lên nét trẻ trung, năng động nhờ các món đồ siêu hack tuổi như áo khoác nhung gạch, áo thun trắng, quần họa tiết. Các món phụ kiện như mũ, khăn, thắt lưng màu nâu, túi xách đen cơ bản góp phần nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho bộ đồ, nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa.

Tâm điểm của outfit trên chính là áo thun màu xanh rêu và áo khoác nâu. Cặp màu sắc này tạo điểm nhấn sang trọng cho tổng thể. Trong khi đó, chiếc quần màu be và thắt lưng màu nâu là bảo chứng cho sự trang nhã, tinh tế. Bộ cánh trở nên long lanh hơn nhiều mà vẫn sang trọng nhờ dây chuyền mảnh và khuyên tai đơn giản.

Áo len kẻ luôn là đặc trưng của mùa lạnh. Item này không chỉ nổi bật, trẻ trung mà còn toát lên nét sang trọng, cổ điển. Seulgi đã tạo nên bộ cánh rất sang trọng, tôn da khi kết hợp áo len kẻ với quần âu màu nâu. Thiết kế cổ bẻ của mẫu áo tạo hiệu ứng tôn dáng cao ráo, thanh thoát. Để không làm giảm sự tinh tế của bộ đồ, túi xách màu trung tính là mảnh ghép hoàn hảo.

Áo khoác dạ màu xám không chỉ giúp giữ ấm hiệu quả mà còn mang lại sự sang trọng, xen lẫn nét thời thượng, hiện đại. Seulgi giúp bộ cánh trở nên "chất" hơn bằng cách kết hợp áo khoác dạ với quần và boots màu đen. Chi tiết nhấn eo tạo sự gọn gàng cho bộ cánh dày dặn, đồng thời tôn dáng cao ráo, xua tan đi cảm giác cồng kềnh.

Ảnh: Instagram của nhân vật