Những gam màu "ít chói mắt" nhưng lại khiến phong cách mùa hè đắt giá hơn

Mỗi khi mùa hè đến, tủ đồ của nhiều người thường được lấp đầy bởi những gam màu cơ bản như trắng, đen hoặc be. Đây đều là những lựa chọn an toàn, dễ mặc và ít khi mắc lỗi. Tuy nhiên, nếu chỉ xoay quanh những gam màu quen thuộc ấy, phong cách mùa hè đôi khi trở nên khá đơn điệu và thiếu sức sống.

Thực tế, mùa hè là thời điểm lý tưởng để thử nghiệm những sắc màu mới. Không nhất thiết phải là các gam màu rực rỡ hay nổi bật, chỉ cần thêm một vài tông màu có độ bão hòa thấp, dịu mắt và dễ phối cũng đủ khiến diện mạo trở nên tươi mới hơn. Những gam màu như xanh biển nhạt, xanh olive, vàng bơ hay đỏ cà chua trầm đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi vừa trẻ trung vừa giữ được nét thanh lịch.

Dưới đây là 5 công thức phối màu đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với những cô gái yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và muốn mặc đẹp trong mùa hè mà không cần quá cầu kỳ.

Xanh biển nhạt và trắng – công thức "giải nhiệt" cho mọi ngày nắng

Nếu phải chọn một màu sắc đại diện cho mùa hè, xanh biển nhạt chắc chắn là ứng cử viên hàng đầu. Gam màu này gợi liên tưởng đến biển cả, bầu trời trong xanh và cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Một chiếc sơ mi tay ngắn màu xanh biển nhạt kết hợp cùng quần Bermuda trắng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa năng động. Đây là kiểu trang phục phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, đi cà phê cuối tuần đến những chuyến du lịch ngắn ngày.

Sự kết hợp giữa xanh và trắng không chỉ giúp vẻ ngoài trông sáng sủa hơn mà còn mang lại cảm giác sạch sẽ, gọn gàng và rất "mùa hè".

Trắng và xanh olive – vẻ đẹp thư thái của chất liệu linen

Những năm gần đây, thời trang theo đuổi sự thoải mái và tối giản ngày càng được yêu thích. Vì thế, những món đồ làm từ linen cũng xuất hiện nhiều hơn trong tủ đồ của phụ nữ hiện đại.

Áo trắng dáng vai rộng kết hợp cùng chân váy linen màu xanh olive là một ví dụ điển hình. Thiết kế vai rộng mang đến cảm giác kín đáo, dễ mặc hơn so với áo hai dây mảnh, đồng thời giúp tổng thể trông chỉn chu hơn.

Trong khi đó, sắc xanh olive lại mang hơi thở thiên nhiên rất đặc trưng. Khi kết hợp với chất liệu linen, bộ trang phục tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thư thái, như thể người mặc đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài dưới nắng hè.

Đỏ cà chua và trắng kem – điểm nhấn đủ nổi bật nhưng không phô trương

Nhiều người thường e ngại màu đỏ vì sợ quá chói hoặc khó mặc. Tuy nhiên, những tông đỏ trầm như đỏ cà chua lại hoàn toàn khác.

Một chiếc chân váy đỏ cà chua phối cùng áo dệt kim màu trắng kem tạo nên sự tương phản vừa phải, đủ để thu hút ánh nhìn nhưng không khiến tổng thể trở nên nặng nề. So với những gam đỏ tươi, đỏ bão hòa cao, sắc đỏ trầm mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế hơn.

Đây cũng là kiểu phối màu giúp người mặc dễ dàng nổi bật giữa đám đông mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Chỉ cần thêm một đôi sandal tối giản hoặc một chiếc túi cói nhỏ là đã có ngay bộ trang phục hoàn hảo cho mùa hè.

Vàng bơ và trắng – gam màu đang được yêu thích nhất mùa hè

Trong bảng màu thời trang năm nay, vàng bơ là một trong những sắc màu xuất hiện nhiều nhất. Không rực rỡ như vàng chanh, cũng không quá trầm như vàng đất, vàng bơ mang đến cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng và rất dễ chịu.

Một chiếc áo sọc vàng bơ kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng là lựa chọn giúp gương mặt trông tươi tắn hơn hẳn. Đây cũng là kiểu phối màu đặc biệt phù hợp với làn da châu Á bởi không làm xỉn da mà ngược lại còn tạo hiệu ứng sáng và rạng rỡ.

Những cô gái yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn nên thử công thức này ít nhất một lần trong mùa hè.

Đen và hoa nhí – bí quyết cân bằng sự ngọt ngào

Không phải lúc nào mùa hè cũng cần những gam màu sáng. Một chiếc áo dệt kim ngắn tay màu đen vẫn có thể trở thành món đồ cực kỳ hữu ích nếu biết kết hợp khéo léo.

Khi phối cùng chân váy hoa nhí, màu đen giúp tiết chế sự ngọt ngào của họa tiết hoa, tạo nên tổng thể trưởng thành và thanh lịch hơn. Đây là kiểu trang phục phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt là những người yêu thích phong cách nữ tính nhưng không muốn diện mạo trở nên quá "bánh bèo".

Sự cân bằng giữa nét mềm mại của hoa nhí và vẻ tối giản của màu đen khiến bộ trang phục trở nên cuốn hút theo cách rất tự nhiên.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thêm màu sắc vào tủ đồ

Không cần thay đổi toàn bộ phong cách hay đầu tư quá nhiều món đồ mới, đôi khi chỉ cần bổ sung một vài gam màu dịu mắt vào tủ quần áo cũng đủ tạo nên cảm giác mới mẻ.

Những sắc màu có độ bão hòa thấp như xanh biển nhạt, xanh olive, đỏ cà chua hay vàng bơ đều là lựa chọn dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều tông da. Quan trọng hơn, chúng mang đến nguồn năng lượng tươi mới của mùa hè mà vẫn giữ được nét thanh lịch, tinh tế.

Bởi đôi khi, mặc đẹp không nằm ở việc chạy theo những xu hướng quá nổi bật, mà ở cách lựa chọn những gam màu khiến bản thân cảm thấy thoải mái, tự tin và vui vẻ hơn mỗi khi bước ra khỏi nhà.