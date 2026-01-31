Chào xuân 2026: Những điều các mẹ bỉm nên tránh và nên làm để cả năm nhẹ nhàng, may mắn

Lập xuân – tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí của năm – không chỉ đánh dấu sự kết thúc của mùa đông lạnh giá mà còn mở ra giai đoạn sinh sôi, tái tạo và hy vọng. Theo quan niệm Á Đông, đây là thời điểm giao thoa giữa cũ và mới, rất thích hợp để mỗi gia đình điều chỉnh nhịp sống, giữ tâm thế an hòa và chuẩn bị cho một năm mới nhiều năng lượng tích cực.

Với các mẹ bỉm sữa – những người đang gánh trên vai không chỉ việc chăm con mà còn chăm sóc cảm xúc của cả nhà – lập xuân càng mang ý nghĩa như một lời nhắc: hãy dịu lại, chậm lại và đối xử nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Những điều nên tránh trong ngày lập xuân

Theo văn hóa dân gian, ngày lập xuân được xem là thời điểm “dương khí khởi sinh”, vì vậy tâm trạng và sinh hoạt trong ngày này cũng được khuyên nên giữ ở trạng thái hài hòa.

1. Tránh cáu gắt, tranh cãi.

Lập xuân là lúc khởi đầu, những cảm xúc tiêu cực như nóng giận, lời qua tiếng lại được cho là dễ ảnh hưởng đến tâm thế của cả năm. Với gia đình có con nhỏ, một ngày yên ả, ít căng thẳng cũng chính là món quà tinh thần cho trẻ.

2. Hạn chế các việc xáo trộn lớn trong gia đình.

Chuyển nhà, sửa sang lớn, đập phá đồ đạc… thường được khuyên không nên thực hiện đúng ngày lập xuân. Dưới góc nhìn hiện đại, đây cũng là lời nhắc nên tránh làm những việc khiến nhịp sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn đột ngột.

3. Không nên ngủ nướng, bỏ bê sinh hoạt.

Dân gian quan niệm việc dậy sớm trong ngày lập xuân tượng trưng cho sự chủ động nắm bắt sinh khí mới. Với các mẹ bỉm, dù đêm dài vì con thức, chỉ cần dậy sớm hơn thường ngày một chút, mở cửa đón nắng và hít thở sâu cũng đủ tạo cảm giác “bắt đầu lại”.

4. Ăn uống nhẹ nhàng, ấm áp.

Thời điểm chuyển mùa, cơ thể – đặc biệt là phụ nữ sau sinh – cần được bảo vệ. Hạn chế đồ lạnh, quá cay nóng hay nhiều dầu mỡ; ưu tiên các món ấm, dễ tiêu để giữ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Những việc nhỏ mang ý nghĩa “đón xuân”

Không cần cầu kỳ hay tốn kém, lập xuân có thể bắt đầu từ những hành động rất giản dị.

1. Mở cửa đón không khí mới.

Sau thời khắc lập xuân, mở cửa sổ hướng sáng, dọn dẹp gọn gàng nhà cửa giúp không gian thông thoáng, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn – điều đặc biệt quan trọng với những mẹ thường xuyên ở nhà chăm con.

2. Dành một khoảng lặng cho bản thân.

Lập xuân được xem là thời điểm lý tưởng để nghĩ về năm mới. Không cần kế hoạch lớn lao, chỉ cần viết ra vài mong muốn giản dị: con khỏe mạnh, mẹ bớt áp lực, gia đình bình an… cũng đã đủ để tạo động lực tích cực.

3. Ăn những món mang ý nghĩa sinh trưởng.

Rau xanh non, giá đỗ, hẹ, củ cải… vừa tốt cho tiêu hóa, vừa mang ý nghĩa “sinh sôi”. Một tách trà ấm cũng đủ để mẹ cảm thấy được vỗ về sau những ngày bận rộn.

4. Chọn trang phục sáng màu khi ra ngoài.

Những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng không chỉ mang tính biểu trưng cho mùa xuân mà còn giúp cải thiện tâm trạng – điều rất cần thiết với phụ nữ sau sinh.

Điều quan trọng nhất: Giữ tâm an, sống thuận tự nhiên

Sau cùng, các chuyên gia văn hóa cho rằng, mọi phong tục trong ngày lập xuân đều xoay quanh một cốt lõi: điều chỉnh tâm lý và sống thuận theo nhịp tự nhiên . Khi người lớn giữ được sự bình ổn, tích cực và biết chăm sóc bản thân, trẻ nhỏ cũng được lớn lên trong một môi trường an toàn, ấm áp về mặt cảm xúc.

Lập xuân không phải để lo lắng kiêng kỵ, mà là một điểm dừng nhẹ để mỗi người – đặc biệt là các mẹ – nhắc mình rằng: một năm mới không cần hoàn hảo, chỉ cần bắt đầu bằng sự tử tế với chính mình và gia đình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm