Chàng trai 1999 khoe 3 bình rượu mơ xinh như mộng, đỉnh cao của việc "lãi" to khi lấy vợ là đây chứ đâu!

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc một chàng trai trẻ đứng cạnh 3 bé gái xinh xắn, bé nào cũng sở hữu vẻ ngoài đáng yêu như những nàng công chúa nhỏ. Điều khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng là khi biết chàng trai điển trai ấy chính là bố của cả 3 em bé.

Nhân vật trong đoạn clip là Tuấn (26 tuổi, hiện sống tại Đà Nẵng). Ở độ tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay với công việc và cuộc sống cá nhân, Tuấn đã là bố của ba con gái, trong đó có một cặp sinh đôi. Ít ai biết, cách đây không lâu, gia đình nhỏ của anh vừa chào đón thêm một bé út, hiện mới tròn 1 tháng tuổi.

4 bố con viral trên MXH

Theo chia sẻ của Tuấn, hai bé sinh đôi có tính cách khá giống nhau, ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Bé chị cả lại đặc biệt quấn quýt và rất thương các em. Những khoảnh khắc sinh hoạt hằng ngày của gia đình khiến nhiều người xem vừa thích thú, vừa cảm nhận được sự ấm áp.

Tuấn và vợ cưới nhau khi còn rất trẻ. Vợ anh cũng chính là mối tình đầu. Thời điểm yêu nhau, cả hai từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình nhà gái. Khi biết vợ mang thai bé đầu lòng, hai vợ chồng không tránh khỏi lo lắng, nhưng vẫn quyết định thẳng thắn thông báo với hai bên gia đình. Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT, họ tổ chức đám cưới và chính thức về chung một nhà.

Tổ ấm nhỏ vừa đón thêm thành viên thứ 6, em bé 1 tháng tuổi

Hiện tại, Tuấn cho biết gia đình đã có tổng cộng 4 con và vợ chồng anh không có ý định sinh thêm. Với anh, điều quan trọng nhất lúc này là dành toàn bộ thời gian, công sức để chăm sóc và nuôi dạy các con thật tốt.

Câu chuyện của Tuấn khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ. Không chỉ bởi ngoại hình trẻ trung, mà còn bởi lựa chọn sớm gánh vác trách nhiệm gia đình và nỗ lực xây dựng một mái ấm trọn vẹn khi tuổi đời còn rất trẻ.