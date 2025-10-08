Chanel vừa tới một thiên hà mới với màn debut của Matthieu Blazy

Paris Fashion Week Spring/Summer 2026 vừa khép lại bằng một dấu son lịch sử: Matthieu Blazy chính thức ra mắt bộ sưu tập đầu tiên trên cương vị Giám đốc Nghệ thuật của Chanel. Sau gần một năm chờ đợi kể từ khi Virginie Viard - "cánh tay phải" gắn bó với Karl Lagerfeld suốt 25 năm rời đi, cả làng mốt cuối cùng đã được chứng kiến Chanel trong kỷ nguyên mới.

Nếu nhìn lại hành trình hơn 115 năm của nhà mốt, Chanel chỉ từng có ba người lèo lái: Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld và Virginie Viard. Vì thế, sự xuất hiện của Matthieu Blazy, người đã vực dậy Bottega Veneta chỉ trong vài mùa, nghiễm nhiên trở thành một trong những màn debut được mong chờ nhất lúc này.

Một Chanel rất khác

Matthieu chọn Grand Palais - nơi gắn liền với những show hoành tráng thời Karl làm sân khấu đầu tiên của mình, dựng bối cảnh vũ trụ với những hành tinh xoay quanh. Không khí ấy khiến nhiều người ngay lập tức nhớ lại "phép màu" Lagerfeld từng mang đến, đồng thời cũng thấy rõ dấu ấn riêng của anh: tươi mới, sắc sảo và rời xa sự an toàn của Virginie Viard.

Màn mở đầu là những thiết kế quần ống suông, sơ mi từ Charvet - nhà may Pháp danh tiếng mà Coco Chanel và người tình từng là khách quen. Matthieu giải thích: "Tôi nghĩ thú vị ở chỗ bà ấy thường mượn quần áo của ông ấy. Đó chính là nghịch lý của Chanel: nam nữ ngang hàng, và cực kỳ gợi cảm."

Khi di sản được tái cấu trúc

Tweed - chất liệu gắn liền với Chanel được Matthieu làm mềm, nhẹ và linh hoạt hơn. Biểu tượng hoa trà cũng không còn tròn trịa cổ điển, mà trở nên nhọn, trừu tượng, gợi sự vận động. Màn kết với chiếc váy dạ hội bồng bềnh, khẳng định tư duy thủ công tinh xảo mà Matthieu luôn theo đuổi.

Phụ kiện cũng là điểm gây bất ngờ: túi Chanel quen thuộc được làm mềm, dáng "slouchy" trẻ trung hơn, trong khi các mẫu túi mini lại biến thành những tác phẩm điêu khắc nhỏ nhắn nhờ cấu trúc dây thép. Có thể nói Matthieu không chỉ giữ nguyên DNA của Chanel, mà còn thổi vào đó nhịp sống của thời đại mới.

Một canh bạc thắng lớn

Với Chanel, quyết định chọn Matthieu Blazy không hề liều lĩnh. Nhà thiết kế sinh năm 1984 tại Paris từng đi qua Raf Simons, Maison Margiela, Celine (dưới thời Phoebe Philo) và Calvin Klein. Ở Bottega Veneta, anh chứng minh tài năng qua những bộ sưu tập thủ công đỉnh cao, đưa thương hiệu trở thành cái tên hot nhất Milan.

Chanel hiện đã và đang chịu áp lực doanh thu (2024 giảm 4,3% so với năm trước, đạt 18,7 tỷ USD). Chính vì vậy, Matthieu Blazy càng phải gánh kỳ vọng vực dậy sức hút thương mại. Và sau đêm ấn tượng tại Grand Palais, giới mộ điệu tin rằng anh đủ sức.

Lời khen từ những người khó tính nhất

Eva Chen (Meta) gọi show diễn là "một thiên hà vượt xa mọi kỳ vọng". Chloe Malle (Vogue Mỹ) ví nó như "một chuyến du hành ra ngoài không gian", nơi dấu chấm hết cho kỷ nguyên Karl khép lại trọn vẹn, nhường chỗ cho vũ trụ riêng của Matthieu Blazy.

Hình ảnh những bộ suit sequin lấp lánh, váy dạ hội với hoa trà biến thành sinh vật thiên hà, hay chi tiết hạt cườm xếp thành tweed tua rua như trôi dạt sau vụ đắm tàu… tất cả khiến người ta xúc động, thậm chí rưng rưng khi chứng kiến Chanel bước sang một kỷ nguyên mới.

Theo Vogue, Vogue Business, ELLE