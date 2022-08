Chanel lại tăng giá túi xách ở châu Âu, nhiều tín đồ thời trang hẳn sẽ thấy sốt ruột

Với việc đồng Euro chạm mức thấp nhất trong hai thập kỷ và gần bằng với đồng đô la, nhiều khách du lịch, đặc biệt là người Mỹ, đã có quyết định mua sắm khôn ngoan: bay thẳng tới các nước châu Âu vào mùa hè này để mua túi hiệu cao cấp, vì sự chênh lệch giá lớn và được hoàn thuế VAT.

Đứng trước thực tế trên, trang Purse Blog cho rằng, sẽ giá túi Chanel ở châu Âu sẽ lại tăng đến 10% ngay trong tuần này.

Phía Purse Blog cũng cho hay, tin tức bên trên được tiết lộ bởi các nhân viên của Chanel. Cụ thể, đợt tăng giá này sẽ có hiệu lực vào thứ Tư, ngày 10 tháng 8 và thay đổi như sau:

Bảng giá túi xách Chanel tại châu Âu

Square Mini: 99,9 triệu đồng.

Rectangular Mini: 104,9 triệu đồng.

Small Flap Bag: 203,9 triệu đồng.

Medium Flap Bag: 216,9 triệu đồng.

Jumbo Flap Bag: 234 triệu đồng.

Bag: Giá dao động tuỳ thời điểm,

Nguyên nhân của sự gia tăng này là do chênh lệch ngày càng lớn về giá của một chiếc túi Chanel ở Mỹ so với ở châu Âu. Chanel và các thương hiệu lớn khác, đã lấy lý do rằng đây là một động thái nhằm cân đối giá cả. Họ không muốn các khách hàng ở Mỹ phàn nàn vì sự chênh lệch quá lớn so với giá của túi xách châu Âu.

Chênh lệch bao nhiêu?

Hãy cùng nhìn vào giá của mẫu túi Chanel Classic Flap cỡ đại trước khi có đợt tăng giá này.

Ở Mỹ, thiết kế này được bán lẻ với giá 9500 đô la (hơn 220 triệu đồng). Thuế suất trung bình ở Florida là 7%, nghĩa là hơn 15 triệu đồng tiền thuế, dẫn đến giá bán sau cùng là khoảng 238 triệu đồng.

Ở châu Âu, chiếc túi tương tự được bán với giá chưa tới 215 triệu đồng. Trong khi đó, khoản hoàn thuế VAT là 12%, dẫn tới việc giá bán lẻ túi chỉ còn hơn 189 triệu đồng.

Chênh lệch giá cả là gần 50 triệu đồng chỉ với cùng một thiết kế túi. Chẳng trách người ta lại cất công lặn lội mua hàng như vậy!

Dù có sự tăng trưởng như vậy, các "thượng đế" sẽ vẫn tiết kiệm được tiền được nhờ có khoản hoàn thuế VAT. Ví dụ, một chiếc túi ban đầu có giá hơn 236 triệu đồng, sau hoàn thuế VAT 12% chỉ còn 201 triệu đồng. Ngay cả khi thuế nhập khẩu cố định là 3%, ví tiền sẽ bớt "đau" hơn là mua hàng ở Mỹ.

Đây là lần thứ 5 Chanel điều chỉnh giá túi xách trong vòng 2 năm qua. Vào tháng 1/2021, giá của chiếc túi Medium Classic Flap có giá 160 triệu đồng. Nửa năm sau, nó tăng vọt lên 181 triệu đồng và cho tới tháng 6/2022, giá của chiếc túi là 205 triệu đồng, gần ngang với giá của những chiếc túi Hermès Birkin.

Hồi tháng 3, Chanel đã thay đổi giá của 4 mẫu túi xách và bộ sưu tập quần áo ready-to-wear Spring thêm 6% ở châu Âu, trong các sản phẩm ở Mỹ vẫn giữ nguyên giá. Theo phát ngôn viên của Chanel, việc tăng giá túi xách là do thay đổi các chi phí sản xuất, biến động tỷ giá hối đoái cũng như để cân bằng giá túi xách trên toàn cầu.

Còn theo các nhà phân tích và giám đốc điều hành lĩnh vực xa xỉ, đây là chiến lược để Chanel nâng giá trị thương hiệu lên ngang bằng những nhà mốt thượng cấp như Hermès, thay vì ngồi "chung mâm" với Dior hay Versace.

Nguồn: Purse Blog, Vogue Business