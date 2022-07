4 mẫu túi hiệu vẫn "lên hương" giữa cơn bão Chanel, Hermès: Thiết kế ngầu, giá êm ví lại hớp hồn cả loạt sao hạng A

Nhắc tới túi xách hàng hiệu, người ta thường liên tưởng tới những chiếc túi thuộc hàng ngũ thượng cấp với cái giá được cân, đo, đong, đếm bằng giá... căn hộ cao cấp. Giá "mềm" một chút thì ta có Gucci hay Dolce & Gabbana, mà đắt đỏ bậc nhất thì Hermès gần như luôn giữ vị thế độc tôn.

Nhưng với túi tiền có phần hạn chế cùng tư duy tiêu dùng cởi mở, đón nhận những xu thế mới, giới trẻ hoàn toàn có thể móc hầu bao để thâu tóm những chiếc túi hiệu với cái giá ở mức có thể chấp nhận được. Loại túi xách dưới đây đang gây dựng được chỗ đứng riêng trên thị trường và tất nhiên, đều đảm bảo những tiêu chí: đẹp, xịn mà giá lại dễ chịu hơn chút đỉnh.

Telfar Shopping Bag - Từ 3,5 - 6 triệu đồng

Nổi lên từ mùa Xuân - Hè năm 2019, chiếc túi Shopping Bag của thương hiệu Telfar với màu sắc vui nhộn được săn đón kinh khủng tới mức chỉ ít lâu sau, nó đã trở thành "It Bag" và giữ được sức hút cho tới năm nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, mẫu túi với mức giá dao động từ 3,5 - 6 triệu đồng này lần đầu được ra mắt tại show Thu - Đông 2014 của Telfar, nhưng nhanh chóng "xịt" một chút nhẹ.

Cho đến năm 2017, mẫu thiết kế này mới thực sự ở trên đà thăng hoa khi chiến thắng Quỹ thời trang CFDA/Vogue, đồng thời nhận được những lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Để ngăn chặn "cò mồi" đầu cơ tích trữ để trục lợi, thương hiệu cho ra đời chương trình "Bảo mật Túi" - giới hạn số túi bán ra trong một thời gian nhất định để đảm bảo 100% khách hàng sẽ mua được túi. Chính vì vậy, việc các ngôi sao hạng A khó khăn khi mua mẫu túi này là điều dễ hiểu.

Thiết kế túi tote hình chữ nhật được làm bóng có logo hãng in nổi, đi liền với quai cầm và dây đeo vai. Thiết thực, đa năng và đơn giản từ bản chất cho tới thiết kế, chiếc túi này được giới trẻ săn đón và ráo riết tìm kiếm. Sản phẩm có 3 kích cỡ và gần như "ăn rơ" với mọi phong cách.

Alexander Wang Chain Mesh Rhinestone Pouch - Khoảng 16 triệu đồng

Bạn nghĩ tới điều gì khi nhìn vào Chain Mesh Rhinestone Pouch - chiếc túi của thương hiệu Alexander Wang? Có lẽ nó là "Dancing Queen" - Nữ hoàng sàn nhảy của thập niên 70. Hào quang của thiết kế này tới từ những viên thủy tinh pha lê đính dày đặc trên thân túi, độ bắt sáng rất cao, gúp người diện trở thành tâm điểm trong những bữa tiệc, trở thành "Dancing queen" của đời mình.

Chiếc túi sử dụng lớp lót vải bên trong dệt từ sợi Polyester chống nhăn, chống thấm nước, chẳng lo bị dập méo hay biến dạng trước tác động của thời tiết. Túi xách gồm 2 ngăn lớn 1 ngăn nhỏ. Tất nhiên với kích cỡ có giới hạn này, chúng ta chỉ có thể đựng ví tiền, điện thoại và vài món mỹ phẩm trang điểm mà thôi.

Và điểm đặc biệt là: chiếc túi được gia công sản xuất tại Việt Nam. Vốn nổi tiếng bởi khâu tuyển chọn nhân công lắp ráp và may mặc, Alexander Wang luôn hướng tới việc sản xuất những sản phẩm hoàn mỹ nhất. Chiếc túi có giá xấp xỉ 16 triệu đồng này "làm mưa làm gió" khắp các đường phố, tủ đồ của người trẻ và cả giới showbiz toàn cầu. Điều này cho thấy tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi thời trang cao cấp.



Jacquemus Le Chiquito - Từ 11 - 18 triệu đồng

Nếu giới mộ điệu hỏi đâu là mẫu túi ăn khách nhất của Jacquemus, thì Le Chiquito chắc chắn là cái tên được xướng lên đầu tiên. Khiến làng mốt dậy sóng từ cách đây nhiều năm nhưng cho tới Tuần lễ Thời trang Paris 2019, phiên bản túi Le Chiquito nhỏ chưa từng thấy, với kích cỡ chỉ đủ nhét vừa một chiếc tai nghe AirPod, mới thực sự tạo nên cơn bão trong làng thời trang khắp toàn cầu.

Mang điểm nhấn là logo thương hiệu kim loại được đặt phía trước, chiếc túi hình thang này chuẩn đẹp từng đường kim mũi chỉ, mang màu sắc bắt mắt và đáp ứng mọi kích cỡ mà khách hàng đang tìm kiếm. Có giá hơn 11 triệu đồng (mẫu túi tí hon), hơn 13 triệu đồng (cỡ 18cm) và khoảng 18 triệu đồng (cỡ 24cm).

Trên đà phát triển của mình, Jacquemus liên tục cho ra những mẫu mã túi cũng hút khách không kém Le Chiquito. Le Baneto, Le Sac Round hay Le Bambino là 3 trong số những thiết kế đang được săn đón từ đầu năm đến giờ.

MISBHV Jacquard Monogram - khoảng 9 triệu đồng

Ra đời năm 2013 bởi NTK Natalia Maczek, với tư cách là một nhãn hiệu áo phông tới từ Ba Lan, MISBHVnhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu thời trang dạo phố được ưa chuộng nhất nhì làng mốt châu Âu. Chiếc túi xách Jacquard Monogram, với hoa văn ấy cảm hứng từ âm nhạc và văn hóa underground là một trong những sản phẩm bán chạy của hãng.

Dáng túi Hobo có phom bán nguyệt, độc đáo và là xu hướng được chú ý trong những năm gần đây. Với thiết kế nhỏ gọn, tôn vinh văn hoá thời trang đường phố, dòng túi được làm từ chất liệu vải jacquard bền bỉ và chắc chắn này sẽ chiều lòng từ những quý cô thanh lịch cho đến những cô nàng cá tính mạnh mẽ.

