Chân không thon dài vẫn có vài cách khắc phục để trông bạn sang, xịn như gái Hàn đó

Con gái chúng mình vẫn luôn tự tạo ra một tiêu chuẩn cho một vẻ đẹp nào đó, như là chân đẹp thì phải thẳng, dài và thon gọn. Vậy nếu như khác với tiêu chuẩn ấy, các nàng dễ trở nên tự ti và không dám thử những trang phục mới lạ như những cô gái khác. Đừng lo nữa nhé, dưới đây là những mẹo nhỏ giúp nàng chọn được cho mình những bộ đồ phù hợp mà không cần nghĩ ngợi về đôi chân "không đúng chuẩn" kia nha!

1. Nếu nàng có một đôi chân quá gầy

Có lẽ đây là đôi chân mà rất nhiều bạn mơ ước có được, nhưng chỉ những ai sở hữu chúng thì mới hiểu cảm giác "chân que tăm" đôi khi cũng bất tiện trong việc phối đồ để cân bằng cơ thể. Để có thể khoe được trọn vẹn ưu điểm của mình, các nàng nên tránh những đôi giày cao gót có quai mảnh bởi chúng sẽ vô tình khiến phần xương và đường gân xanh xao bị lộ rõ. Một chiếc mini dress hay chân váy chữ A mix cùng giày mũi tròn sẽ là một outfit lý tưởng cho những cô nàng "mình hạc xương mai" này đó nha.

2. Tự ti vì chân có sẹo và đầu gối nhọn

Những vết sẹo ở chân đôi khi sẽ khiến các nàng ngại ngùng và không tự tin khi mặc váy. Tuy nhiên, chỉ cần bạn lựa chọn được cho mình những chiếc váy có độ dài phù hợp, dài qua đầu gối là lại có thể tự tin tỏa sáng rồi đó. Vào những ngày mùa thu như thế này, tất dài sẽ là một item must have trong tủ đồ, chúng giúp bạn có được rất nhiều lựa chọn đa dạng cho phong cách như: Dark Academia, Back To School style,... Đặc biệt, những trang phục trơn màu theo xu hướng Minimalism cũng rất phù hợp với bạn đấy.

3. "Nấm lùn" nhưng muốn chân dài

Tất nhiên, giày cao gót sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu với những ai muốn đôi chân của mình trông thon dài hơn. Nhưng có một số tips sẽ giúp nàng có thể hack dáng mà không cần phải gồng mình trên những đôi cao gót đau nhức chân đó nữa. Đầu tiên, bạn nên tránh những đôi bốt tối màu dài đến mắt cá chân vì chúng có thể khiến người mình trông bị ngắn hơn. Thay vào đó, nàng có thể mix một chiếc váy đơn giản cùng giày màu nude, hoặc nếu đi tất thì sẽ phải cùng tông màu với giày, chúng sẽ khiến đôi chân của bạn trông thon gọn hơn rất nhiều đó. Bên cạnh đấy, chân váy hay quần cạp cao cũng là một lựa chọn rất thông minh nha.

4. Bắp chân to thì cũng đừng lo

Với những nàng vừa có chiều cao khiêm tốn lại có bắp chân to thì giày mũi nhọn đích thị sinh ra là dành cho bạn, chúng có thể làm thon gọn và kéo dài đôi chân của bạn hơn đó. Các nàng cũng hãy lưu ý, những chiếc váy hay áo có đường cắt chữ A sẽ phù hợp hơn là kiểu váy bút chì tuy quyến rũ nhưng lại khiến kích cỡ phần thân dưới bị to hơn đấy nhé. Thêm nữa, màu sắc cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh lừa thị giác, vậy nên những trang phục tối màu sẽ luôn được ưu tiên nha.

5. Chân vòng kiềng vẫn có thể diện đẹp

Nếu bạn nghĩ chân vòng kiềng khó mặc đẹp thì tức là do chưa biết đến những mẹo này thôi. Để có thể che được khuyết điểm chân cong hay chân vòng kiềng, các nàng hãy lựa chọn những chiếc quần dài ống suông thanh lịch như: Culottes, palazzo,… Còn nếu bạn muốn một vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng hơn thì những chiếc váy midi dài quá gối cũng là một item rất "thần thánh" nha. Hoặc, đôi khi nàng thích đổi gió với những chiếc quần short, váy ngắn hay đam mê style giấu quần thì đi kèm một đôi bốt cao ngang đùi, form rộng chính là sự kết hợp "đỉnh của chóp" luôn đó.

Ảnh: Internet